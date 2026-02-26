Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

Brüsszel hatalmas fejmosást kapott az amerikai külügyminisztertől

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az ukrajnai háború nem oldható meg katonai úton, és végül tárgyalásokkal kell lezárni, ugyanakkor Donald Trump türelme nem korlátlan.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 11:03
Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere (Fotó: AFP)
Washington továbbra is nyomást gyakorol Moszkvára és fegyvereket szállít Ukrajnának, ugyanakkor a háborúnak nincs katonai megoldása. Donald Trump amerikai elnök türelme ebben a kérdésben nem korlátlan – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tárca honlapja szerint. Oroszország Ukrajna elleni teljes körű háborújának negyedik évfordulóján Rubio a béketárgyalások esélyeiről és Washington álláspontjáról beszélt.

Donald Trump amerikai elnök türelme nem korlátlan – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter  (Fotó: AFP)

Elmondása szerint a Trump-adminisztráció tovább fokozza a nyomást Oroszországra. Tavaly év végén például újabb szankciókat vezettek be az orosz Rosznyefty olajvállalattal szemben. Az Egyesült Államok emellett továbbra is fegyvereket értékesít Ukrajnának, nem nyújt katonai támogatást Oroszországnak, és nem alkalmaz szankciókat Kijev ellen.

Rubio hangsúlyozta: 

Az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely képes volt egy asztalhoz ültetni az orosz és az ukrán tárgyalófeleket. Állítása szerint erre más szereplők – köztük az ENSZ vagy az Európai Unió – nem alkalmasak, mivel Oroszország velük még tárgyalni sem hajlandó.

Trump álláspontja a tárgyalásokról

Az amerikai külügyminiszter kiemelte, hogy a háború nem rendezhető katonai úton, és végső soron tárgyalások révén fog lezárulni. Ugyanakkor elismerte, hogy Trump türelme nem „végtelen”, de nem kívánt találgatásokba bocsátkozni arról, mikor változhat a Fehér Ház stratégiája.

Rubio szerint az amerikai elnök mélyen csalódott amiatt, hogy a háború továbbra is tart, és azt „értelmetlennek” és „ostobának” nevezte. Hozzátette: hetente 7–8 ezer katona veszíti életét a fronton, miközben Ukrajnában napról napra nő a pusztítás mértéke, amelynek következményei több generáción át érezhetők lesznek.

Moszkva felelősségét érintve – különösen a polgári infrastruktúra elleni támadások kapcsán – Rubio úgy fogalmazott: az amerikai támogatás tette lehetővé, hogy Ukrajna folytatni tudja a védekezést. Emlékeztetett az Egyesült Államok katonai segítségére, hírszerzési támogatására és az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókra.

Ugyanakkor elismerte, hogy bár a tárgyalások során történt némi előrelépés, számos kérdés továbbra is rendkívül összetett, és a végleges megállapodás elérése jelentős diplomáciai erőfeszítéseket igényel.

Február 26-án Genfben béketárgyalásokat tartanak Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői. Volodimir Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy az egyeztetést követően vezetői szintű találkozóra is sor kerülhet – saját maga, Vlagyimir Putyin orosz elnök és esetleg Donald Trump amerikai elnök részvételével.

Washington is komolyan készül a tárgyalásokra: Trump konkrét iránymutatást adott a genfi egyeztetésekre delegált tárgyalóinak. Ez vejére, Jared Kushnerre, valamint az amerikai elnök különmegbízottjára, Steve Witkoffra vonatkozik.

Borítókép: Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere (Fotó: AFP)

