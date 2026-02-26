Brüsszel hatalmas fejmosást kapott az amerikai külügyminisztertől

Elmondása szerint a Trump-adminisztráció tovább fokozza a nyomást Oroszországra. Tavaly év végén például újabb szankciókat vezettek be az orosz Rosznyefty olajvállalattal szemben. Az Egyesült Államok emellett továbbra is fegyvereket értékesít Ukrajnának, nem nyújt katonai támogatást Oroszországnak, és nem alkalmaz szankciókat Kijev ellen.

Rubio hangsúlyozta:

Az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely képes volt egy asztalhoz ültetni az orosz és az ukrán tárgyalófeleket. Állítása szerint erre más szereplők – köztük az ENSZ vagy az Európai Unió – nem alkalmasak, mivel Oroszország velük még tárgyalni sem hajlandó.

Trump álláspontja a tárgyalásokról

Az amerikai külügyminiszter kiemelte, hogy a háború nem rendezhető katonai úton, és végső soron tárgyalások révén fog lezárulni. Ugyanakkor elismerte, hogy Trump türelme nem „végtelen”, de nem kívánt találgatásokba bocsátkozni arról, mikor változhat a Fehér Ház stratégiája.

Rubio szerint az amerikai elnök mélyen csalódott amiatt, hogy a háború továbbra is tart, és azt „értelmetlennek” és „ostobának” nevezte. Hozzátette: hetente 7–8 ezer katona veszíti életét a fronton, miközben Ukrajnában napról napra nő a pusztítás mértéke, amelynek következményei több generáción át érezhetők lesznek.

Moszkva felelősségét érintve – különösen a polgári infrastruktúra elleni támadások kapcsán – Rubio úgy fogalmazott: az amerikai támogatás tette lehetővé, hogy Ukrajna folytatni tudja a védekezést. Emlékeztetett az Egyesült Államok katonai segítségére, hírszerzési támogatására és az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókra.