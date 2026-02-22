Hatalmas fordulat: megvan, mikor jöhet a Putyin–Zelenszkij–Trump-találkozó

Reményét fejezte ki, hogy hamarosan olyan javaslatokat tesznek mindkét félnek az asztalra, amelyek közelebb vihetik őket egymáshoz, és akár megállapodáshoz is vezethetnek Zelenszkij és Putyin között.

Trump embere szerint hamarosan jó hírek jönnek

Hangsúlyozta: Trump csak olyan találkozókon vesz részt, amelyekről tudja, hogy eredményt hozhatnak, és ő az, aki egyedülálló erővel bír ennek eléréséhez.

Remélhetőleg hamarosan jó híreket fogtok hallani

– tette hozzá.

Witkoffot gyakran kritizálták azért, mert többször találkozott Putyinnal (összesen nyolc alkalommal). Válaszul azt mondta: ahhoz, hogy megállapodás szülessen, pontosan meg kell érteni a másik fél álláspontját, ezért voltak szükségesek ezek a találkozók.

A béketárgyalások kapcsán megemlítette, hogy néhány nappal ezelőtt Genfben zajlottak orosz–amerikai–ukrán béketárgyalások. A katonai vonalon némi előrelépés történt, de a politikai rész továbbra is problémás maradt.

A következő genfi találkozót hamarosan megrendezik.

A legnehezebb kérdések a területi viták és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa. A Kreml ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna adja fel a Donbászt – még a jelenleg nem megszállt részeket is –, de Kijev határozottan ellenzi ezt.