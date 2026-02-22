Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

vlagyimir putyintrumpsteve witkoffháborúorosz-ukrán háború

Hatalmas fordulat: megvan, mikor jöhet a Putyin–Zelenszkij–Trump-találkozó

Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja szerint a következő három héten belül akár közvetlen találkozóra is sor kerülhet Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között, amelyen az amerikai elnök is jelen lehet. A háborút „ostoba területi vitának” nevezte, és optimista a közeli megállapodás esélyeit illetően, bár a Donbász és a zaporizzsjai atomerőmű kérdése továbbra is a legnagyobb akadály marad. Trump véget vethet a vérontásnak.

Kozma Zoltán
2026. 02. 22. 7:48
Zelenszkij, Trump és Putyin egy asztalhoz ülhet (Fotó: AFP)
Zelenszkij, Trump és Putyin egy asztalhoz ülhet (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Steve Witkoff, Donald Trump elnök különmegbízottja egy Fox News-interjúban nyilatkozott az ukrajnai háborúval kapcsolatos aktuális fejleményekről. Szerinte a következő három héten belül sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára. Nem zárta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök is részt vegyen egy esetleges háromoldalú megbeszélésen.

Trump lezárhatja az orosz-ukrán háborút (Fotó: AFP)
Trump lezárhatja az orosz–ukrán háborút (Fotó: AFP)

Witkoff a háborút „ostoba háborúnak” nevezte, amelynek lényege a területek feletti vita, és a felek nem tudnak megegyezni ebben a kérdésben. 

Reményét fejezte ki, hogy hamarosan olyan javaslatokat tesznek mindkét félnek az asztalra, amelyek közelebb vihetik őket egymáshoz, és akár megállapodáshoz is vezethetnek Zelenszkij és Putyin között.

Trump embere szerint hamarosan jó hírek jönnek

Hangsúlyozta: Trump csak olyan találkozókon vesz részt, amelyekről tudja, hogy eredményt hozhatnak, és ő az, aki egyedülálló erővel bír ennek eléréséhez. 

Remélhetőleg hamarosan jó híreket fogtok hallani

 – tette hozzá.

Witkoffot gyakran kritizálták azért, mert többször találkozott Putyinnal (összesen nyolc alkalommal). Válaszul azt mondta: ahhoz, hogy megállapodás szülessen, pontosan meg kell érteni a másik fél álláspontját, ezért voltak szükségesek ezek a találkozók.

A béketárgyalások kapcsán megemlítette, hogy néhány nappal ezelőtt Genfben zajlottak orosz–amerikai–ukrán béketárgyalások. A katonai vonalon némi előrelépés történt, de a politikai rész továbbra is problémás maradt. 

A következő genfi találkozót hamarosan megrendezik.

A legnehezebb kérdések a területi viták és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa. A Kreml ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna adja fel a Donbászt – még a jelenleg nem megszállt részeket is –, de Kijev határozottan ellenzi ezt. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu