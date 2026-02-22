Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

orosz-ukrán háború

Éjjel robbantások voltak a nyugat-ukrajnai Lviv óvárosában. A rendőrök egy bolti betöréshez vonultak ki, amikor az első robbanás történt, majd a helyszínre érkező második egység érkezésekor újabb detonáció következett. Egy 23 éves rendőrnő életét vesztette, 15 ember – köztük több rendőr – sérült meg, sokan súlyos állapotban vannak. A hatóságok egyértelműen terrorcselekménynek minősítették a támadást, szerintük terrortámadás történt.

Kozma Zoltán
2026. 02. 22. 6:15
Robbanás Lvivben (Fotó: AFP)
Február 22-én éjjel, helyi idő szerint körülbelül 00:25-kor terrortámadás történt a nyugat-ukrajnai Lviv városában, a történelmi óváros közelében. A robbanások ablakokat törtek be a környéken.

Lviv polgármestere szerint terrortámadás történt (Fotó: AFP)
Terrortámadás Nyugat-Ukrajnában

A rendőrség egy üzletbe történő betörésről szóló bejelentésre vonult ki a helyszínre. Az első robbanás akkor történt, amikor a rendőrök megérkeztek, a második pedig akkor, amikor egy másik járőr is kiérkezett a helyszínre. Ez tipikusan a mentő- és hatósági erők maximális károsítását célzó ismételt robbantás volt, írja az ukrán sajtó.

Az áldozatok:

  • Egy 23 éves rendőrnő meghalt (a első járőrcsapat tagja volt).
  • 15 személy sérült meg, akiket kórházba szállítottak, néhányuk súlyos állapotban van.

Megrongálódott egy járőrautó és egy civil jármű is.

Lviv polgármestere, Andrij Szadovij azonnal terrorista támadásnak minősítette az esetet, és részvétét fejezte ki az elhunyt rendőrnő családjának.

„Előzetesen megállapították, hogy egy 23 éves rendőrnő meghalt. Egy járőrkocsi és egy civil jármű is megrongálódott” – közölte a Lvivi megyei ügyészség .

Egyelőre még nem közöltek információt a támadás elkövetőjéről vagy indítékáról, a hatóságok továbbra is vizsgálják az ügyet.

Ez ritka, halálos kimenetelű robbantás a város központjában, tekintve, hogy Lviv a lengyel határ közelében fekszik és általában távolabb esik a frontvonal harcaitól.

