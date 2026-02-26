Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot – kövesse nálunk élőben! + videó

Ilyet még nem láttunk, rekordszintre hízott a globális államadósság

A jelenség a világ legnagyobb gazdaságainak tartós költségvetési hiányával függ össze.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 10:32
Rekordszinten a globális államadósság Forrás: Shutterstock
A globális adósság, beleértve a kormányok, a háztartások, a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok kötelezettségeit, 29 ezermilliárd dollárral rekordszintre, 348 ezermilliárd dollárra nőtt tavaly a Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) honlapjára fölkerült adatok szerint.

Ennek részben az államadósság növekedése volt az oka, ami több mint tízezermilliárd dollárt tett ki, és aminek mintegy a háromnegyede az Egyesült Államokra, Kínára és az euróövezetre esett.

A jelentés összeállítói szerint a globális adósság növekedése jelenleg nem annyira a háztartások vagy a vállalatok adósságaival, hanem a világ legnagyobb gazdaságainak tartós költségvetési hiányával függ össze.

Bár a teljes adósság nőtt, a GDP-arányos adósság tavaly 308 százalékra csökkent, az ötödik egymást követő évben jegyeztek föl visszaesést. A feltörekvő gazdaságok esetében az arány rekordszintre, a GDP 235 százalékára nőtt – ismertette a távirati iroda.

Az IIF adatai szerint az államadósság 2025 végén 106,7 ezermilliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 96,3 ezermilliárd dollárról. A nem pénzügyi vállalatok adóssága 100,6 ezermilliárd dollár, a háztartások adóssága pedig 64,6 ezermilliárd dollár volt. A fejlett piacok teljes adóssága 231,7 ezermilliárd dollárra emelkedett, míg a feltörekvő piacok adóssága rekordot jelentő 116,6 ezermilliárd dollárra nőtt.

Az IIF becslése szerint a feltörekvő piacokon idén több mint kilencezermilliárd dollárnyi, a fejlett piacok több mint húszezermilliárd dollárnyi kötvény és hitel fut ki.

