Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

UkrajnahaderőMagyarország

Ukrajnában készülnek, felmérték a magyar haderőt

Nem sokkal azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli intézkedéseket jelentett be a kritikus infrastruktúra védelmében, megjelent egy elemzés a magyar haderőről. Ukrajna felbecsülte a magyar haderő védelmi képességeit.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 12:11
Fotó: KLAUDIA RADECKA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem sokkal azután, hogy a miniszterelnök elrendelte az energetikai infrastruktúra megerősített védelmét, már meg is jelent egy elemzés. Ukrajna felbecsülte a magyar haderőt. 

Ukrajna felmérte a magyar haderőt
Ukrajna felmérte a magyar haderőt. Fotó: NurPhoto/Klaudia Radecka

A Korrespondent cikke szerint egy „erre szakosodott” ukrán védelmi portál felbecsülte a Magyar Honvédség védelmi képességeit. 

A portál szerint a honvédség páncéltörői javarészt szovjet technológiát tartalmaznak, azonban a magyar haderő használ modern fegyvereket is. 

A lap ugyanakkor határozottan kiemelte, hogy hazánk az ukrán hadsereggel ellentétben, nem használ széles körben dróntechnológiát, beleértve a lelövésükhöz és hatástalanításukhoz szükséges technológiát sem. 

Az ukrán sajtó arról viszont megfeledkezett, hogy Magyarország a NATO tagja.

A cikk nem sokkal azután született, hogy Orbán Viktor bejelentette a kritikus energetikai infrastruktúrák megerősítését. 

Mint ismeretes Ukrajna január vége óta nem szállít olajat a Barátság kőolajvezetéken, amely kulcsfontosságú a régió energiaellátása szempontjából. A mostani szigorú intézkedésekkel a kormány az energetikai infrastruktúra ellen irányuló támadásokat kívánja megelőzni. 

Borítókép: Magyar katonák a nemzeti ünnepen augusztus 20-án (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu