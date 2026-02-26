Ukrajnában készülnek, felmérték a magyar haderőt

Nem sokkal azután, hogy a miniszterelnök elrendelte az energetikai infrastruktúra megerősített védelmét, már meg is jelent egy elemzés. Ukrajna felbecsülte a magyar haderőt.

Ukrajna felmérte a magyar haderőt. Fotó: NurPhoto/Klaudia Radecka

A Korrespondent cikke szerint egy „erre szakosodott” ukrán védelmi portál felbecsülte a Magyar Honvédség védelmi képességeit.