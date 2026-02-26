Valerij Szavcsuk ukrán elemző nemcsak elismerte, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával nyomást gyakorol Magyarországra, hanem helyesnek is nevezte Kijev ezzel kapcsolatos stratégiáját: „Zsarolás? Igen, geopolitika” – mondja.
Itt az ukrán beismerés: az olajblokáddal zsarolják Magyarországot
Valerij Szavcsuk ukrán elemző egy videóban nyíltan arról beszélt, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával geopolitikai nyomást gyakorol Magyarországra, és ezt helyes stratégiának nevezte.
Nekem személy szerint tetszik ez az ukrán pozíció: egy komoly játékos pozíciója, aki minden lehetőséget felhasznál céljai elérésére. Zsarolás? Igen, geopolitika. Nekünk is ideje játszani ezeket a játékokat — azzal a feltétellel, hogy ez a játék elvezet a számunkra kívánatos eredményhez
– mondja a videóban Szavcsuk.
További Külföld híreink
Nos, most az Európai Unió döntésére fogunk várni. Várni fogjuk diplomatáink hatékony munkáját, és a legfőképpen: várni fogjuk drónjaink újabb pusztító csapásait erre az orosz–magyar–szlovák barátságra
– hangzik el végül a fenyegetés.
További Külföld híreink
Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó
Berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben– mondta a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: A HVG hazudik, nem mondunk le az olcsó orosz gázról és olajról
A HVG megint benézte.
Elesett katonák holttesteit adták át egymásnak az oroszok és az ukránok
Az orosz elnök tanácsadója tájékoztatott.
Kiesett egy kisfiú egy ház kilencedik emeletéről, mégsem halt meg
Hatalmas szerencséje volt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó
Berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben– mondta a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: A HVG hazudik, nem mondunk le az olcsó orosz gázról és olajról
A HVG megint benézte.
Elesett katonák holttesteit adták át egymásnak az oroszok és az ukránok
Az orosz elnök tanácsadója tájékoztatott.
Kiesett egy kisfiú egy ház kilencedik emeletéről, mégsem halt meg
Hatalmas szerencséje volt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!