Nyugaton arról beszélnek, hogy a háborúban fel kell készülnünk gyermekeink elvesztésére + videó

– Szörnyű dolog elveszíteni a szülőt, az édesapát és az édesanyát. De amiről a francia első számú katona meg az angol első számú katona beszél, hogy a szülők el fogják veszíteni a gyerekeiket, még szörnyűbb. És nem én mondom, nem a mesterséges intelligenciával készített film mondja, hogy ez fog történni, hanem a vezető katonák – emlékeztetett a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója új videójában.

Nagyon helyes, hogy én és a politikai közösségem bemutatjuk a háború veszélyeit, mert a magyar embereknek tisztában kell lenniük vele, hogy április 12-én miről döntenek

– hangsúlyozta Menczer Tamás.