Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Menczer TamásUkrajnaháború

Nyugaton arról beszélnek, hogy a háborúban fel kell készülnünk gyermekeink elvesztésére + videó

Nagyon helyes, hogy bemutatjuk a háború veszélyeit – mutatott rá Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 14:01
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Facebook/Menczer Tamás
– Szörnyű dolog elveszíteni a szülőt, az édesapát és az édesanyát. De amiről a francia első számú katona meg az angol első számú katona beszél, hogy a szülők el fogják veszíteni a gyerekeiket, még szörnyűbb. És nem én mondom, nem a mesterséges intelligenciával készített film mondja, hogy ez fog történni, hanem a vezető katonák – emlékeztetett a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója új videójában.

Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

Nagyon helyes, hogy én és a politikai közösségem bemutatjuk a háború veszélyeit, mert a magyar embereknek tisztában kell lenniük vele, hogy április 12-én miről döntenek

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


