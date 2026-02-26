Összecsaptak a hullámok Magyar Péter feje fölött, a Politico után Tarr Zoltán buktatta le a Tisza mesterkedését + videó

Többen cáfolták az elmúlt hónapokban, hogy a Tisza Párt ukránbarát lenne. Ezzel szemben a párt alelnöke egy interjúban azt mondta: határozottan szeretnének eltávolodni a kormány, a jelenlegi magyar kormány megközelítésétől – írja a Tűzfalcsoport.

Tarr Zoltán interjút adott az Európai Parlamentben, ahol szóba került a párt Ukrajnához való viszonyulása is.

– Mi is pontosan a Tisza álláspontja az ukrajnai–orosz konfliktusban? Úgy gondolja, hogy ez összhangban van az Európai Unió egyértelműen ukránbarát álláspontjával? – tette fel a kérdést a riporter.

Ekkor jól láthatóan bólogatni kezdett a Tisza Párt alelnöke, mielőtt válaszolt volna.

Mi határozottan szeretnénk eltávolodni a kormány, a jelenlegi magyar kormány megközelítésétől. De tiszteletben szeretnénk tartani azt is, hogy Magyarországon ez a kérdés, mint mondtam, meglehetősen megosztó, és az embereket sok szempontból félrevezették a helyzet valós mivoltát illetően

– próbált óvatosan fogalmazni Tarr Zoltán.

Ugyanakkor többen cáfolták az elmúlt hónapokban, hogy a Tisza Párt ukránbarát lenne. A HVG a szokásos megbízhatósággal még egy külön oldalt is szentelt ennek tavaly októberben. A Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt ugyanakkor „szilárdan támogatja Európa szolidaritását Ukrajnával a brutális orosz agresszióval szemben. Ukrajna Európa része.”