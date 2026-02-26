Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

fővárosi közgyűlésbkkpetőfi hídfelújításfőváros

Tovább mímeli a munkát a Petőfi híd kapcsán a főváros

Az engedélyezési tervek és a szükséges hatósági engedélyek birtokában a közgyűlés – várhatóan 2027 őszén – dönthet a felújítás mértékéről és a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról.

Gábor Márton
2026. 02. 26. 15:18
Petőfi híd (Fotó: MTI/Lakatos Péter)
A Fővárosi Közgyűlés február 25-i ülésén jóváhagyta a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását. 

Borítókép: Petőfi híd (Forrás: Havran Zoltán)
Fotó: Havran Zoltán

A Petőfi híd indokolt, teljes szerkezeti felújítása – Budapest pénzügyi helyzetéhez igazodva – több lépcsőben is megvalósítható a Fővárosi Közgyűlés 2025. novemberi döntése nyomán előkészített tervezési felhívás alapján

– olvasható a BKK közleményében. Az engedélyezési dokumentáció elkészülte után, a becsült kivitelezési költség ismeretében a városvezetésnek – a főváros pénzügyi lehetőségeit és a közlekedésszervezési szempontokat is mérlegelve – várhatóan 2027 őszén kell döntenie a teljes körű felújítás vagy a részleges, több lépcsőben történő megvalósítás között.

Ám a legszükségesebb beavatkozásokat akkor is el kell végezni, ha a teljes felújításhoz szükséges, 40–45 milliárd forintra becsült forrás nem áll rendelkezésre.

A felújítás előkészítése a BKK közleménye szerint évek óta zajlik: 2021 és 2023 között tanulmányterv, fő- és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezés közbeszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt.

Évtizedek óta esedékes a teljes korszerűsítés

A Petőfi híd teljes körű felújítása 1979–1980-ban valósult meg, ezt követően 1996-ban történt részleges beavatkozás. 2013–2014-ben megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit, amelyek ázása miatt a pálya alatti tartószerkezet jelentős korróziós károkat szenvedett.

A Duna-hidakra jellemző, 30–35 éves felújítási ciklust figyelembe véve a korszerűsítés mára sürgőssé vált.

Az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken számottevő korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák következtében a pályalemez több helyen átázik, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén felújításra szorulnak. Ezért a Petőfi híd a BKK és a Budapest Közút által javasolt híd- és műtárgyfelújítási program élén szerepel.

A teljes felújítás és fejlesztés becsült költsége bruttó 40–45 milliárd forint lehet.

A mielőbbi beavatkozás nemcsak műszaki, hanem gazdasági szempontból is indokolt. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés majd a tervezési időszak után, előreláthatóan 2028 őszén indulhat, a tényleges munkakezdés – ha rendelkezésre állnak a források – 2029-ben várható.

Korábban a Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésére válaszolva a Budapest Közút a rendelkezésünkre bocsátotta az összes, a kezelésében található híd utolsó féléves szemléjének dokumentációját.

Forrás: Budapest Közút

 A papírokból kiderült, hogy két éven belül négy fővárosi hídra

összesen 45,5 milliárd forintot kellene elköltenie a fővárosnak. 

A szóban forgó műtárgyak között van a Petőfi híd mellett az Árpád híd, az Erzsébet híd és Szabadság híd is. 

A hídszemlék dokumentumaiból kiderült, hogy a Petőfi híd van a legrosszabb állapotban. Az október végén írt feljegyzésben a teljes hídra vonatkozó értékelésben azt írták, azonnali intézkedéseket kell végrehajtani a műtárggyal kapcsolatban, illetve kiemelték, 

hídfelújítási programban javasolják a híd mielőbbi felújítását.

A felújítás becsült költsége 40 milliárd forint lenne a Petőfi híd esetében. 

