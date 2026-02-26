Tovább mímeli a munkát a Petőfi híd kapcsán a főváros

A Fővárosi Közgyűlés február 25-i ülésén jóváhagyta a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását.

Fotó: Havran Zoltán

Az engedélyezési tervek és a szükséges hatósági engedélyek birtokában a közgyűlés – várhatóan 2027 őszén – dönthet a felújítás mértékéről és a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról.

A Petőfi híd indokolt, teljes szerkezeti felújítása – Budapest pénzügyi helyzetéhez igazodva – több lépcsőben is megvalósítható a Fővárosi Közgyűlés 2025. novemberi döntése nyomán előkészített tervezési felhívás alapján

– olvasható a BKK közleményében. Az engedélyezési dokumentáció elkészülte után, a becsült kivitelezési költség ismeretében a városvezetésnek – a főváros pénzügyi lehetőségeit és a közlekedésszervezési szempontokat is mérlegelve – várhatóan 2027 őszén kell döntenie a teljes körű felújítás vagy a részleges, több lépcsőben történő megvalósítás között.

Ám a legszükségesebb beavatkozásokat akkor is el kell végezni, ha a teljes felújításhoz szükséges, 40–45 milliárd forintra becsült forrás nem áll rendelkezésre.

A felújítás előkészítése a BKK közleménye szerint évek óta zajlik: 2021 és 2023 között tanulmányterv, fő- és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezés közbeszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt.

Évtizedek óta esedékes a teljes korszerűsítés

A Petőfi híd teljes körű felújítása 1979–1980-ban valósult meg, ezt követően 1996-ban történt részleges beavatkozás. 2013–2014-ben megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit, amelyek ázása miatt a pálya alatti tartószerkezet jelentős korróziós károkat szenvedett.

A Duna-hidakra jellemző, 30–35 éves felújítási ciklust figyelembe véve a korszerűsítés mára sürgőssé vált.

Az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken számottevő korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák következtében a pályalemez több helyen átázik, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén felújításra szorulnak. Ezért a Petőfi híd a BKK és a Budapest Közút által javasolt híd- és műtárgyfelújítási program élén szerepel.

A teljes felújítás és fejlesztés becsült költsége bruttó 40–45 milliárd forint lehet.

A mielőbbi beavatkozás nemcsak műszaki, hanem gazdasági szempontból is indokolt. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés majd a tervezési időszak után, előreláthatóan 2028 őszén indulhat, a tényleges munkakezdés – ha rendelkezésre állnak a források – 2029-ben várható.