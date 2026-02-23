Villamossínekre terelt autók, eltűnő parkolók – viták kereszttüzében a Mester utca átalakítása

A BKK közlése szerint a cél egy korszerűbb, biztonságosabb és élhetőbb városi főutca létrehozása, amely a gyalogosokat, a kerékpárosokat és a közösségi közlekedést helyezi előtérbe. A bejelentés azonban komoly vitákat váltott ki, a közösségi médiában rövid idő alatt több száz kritikus hozzászólás jelent meg.

Fotó: Metropol

A projekt előkészítése még 2021-ben kezdődött, a kivitelezésre így csaknem öt év után kerül sor. A beruházás költsége mintegy 1,2 milliárd forint.

Almássy Kornél, a Budapest Műhely alapítója szerint önmagában örvendetes, ha egy fővárosi utca megújul, ugyanakkor komoly kérdéseket vet fel a prioritások kijelölése.

Úgy véli, a főváros az elmúlt években drasztikusan visszafogta az útfelújításokat, miközben Budapest-szerte romlanak az útállapotok.

Szerinte a mostani beruházás urbanisztikai szempontból átfogó beavatkozás, ami indokolja a magas költséget, ám felmerül a kérdés: megfelelő-e az időzítés, amikor a város számos pontján súlyos kátyúproblémák nehezítik a közlekedést.

A tervek egyik legvitatottabb eleme, hogy a közúti forgalom bizonyos szakaszokon a villamospályára kerül. A kritikusok attól tartanak, hogy ez akadályozhatja a villamosközlekedést, miközben érdemi forgalomcsökkenés nem várható.

A Mester utca – bár egyes önkormányzati értelmezések szerint nem fő közlekedési tengely – a gyakorlatban fontos alternatív útvonal a dél-pesti és a belvárosi forgalomban, különösen a Petőfi híd irányába. Az autósok egy része attól tart, hogy az útszűkítés és a parkolóhelyek megszüntetése további torlódásokat okoz majd a környéken.

A környéken élők egyik legfőbb kifogása a parkolóhelyek csökkenése. A városrészben ugyanis Almássy elmondása szerint kevés a parkolóház, így az ott lakók szerint nem biztosított az autók alternatív elhelyezése. A beruházás részeként védett kerékpársávok létesülnek. Almássy Kornél szerint ugyanakkor a Mester utca jelenlegi kerékpáros-forgalma nem indokol ilyen mértékű átalakítást. Felvetődött az a javaslat is, hogy a kerékpáros közlekedést inkább mellékutcákon, alternatív útvonalakon kellene fejleszteni.