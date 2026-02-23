Rendkívüli

Orbán Viktor: A nemzeti kormány nem enged a zsarolásnak + videó

budapest műhelymester utcaalmássy kornélberuházásközlekedés

Villamossínekre terelt autók, eltűnő parkolók – viták kereszttüzében a Mester utca átalakítása

Tavasszal megkezdődik a budapesti Mester utca átfogó felújítása a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon. A beruházást a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jelentette be: aláírták a kivitelezési szerződést, a munkát a Colas Közlekedésépítő Zrt. végzi.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 13:59
Borítókép: A Mester utca látványterve (Fotó: BKK)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A BKK közlése szerint a cél egy korszerűbb, biztonságosabb és élhetőbb városi főutca létrehozása, amely a gyalogosokat, a kerékpárosokat és a közösségi közlekedést helyezi előtérbe. A bejelentés azonban komoly vitákat váltott ki, a közösségi médiában rövid idő alatt több száz kritikus hozzászólás jelent meg.

Fotó: Metropol

A projekt előkészítése még 2021-ben kezdődött, a kivitelezésre így csaknem öt év után kerül sor. A beruházás költsége mintegy 1,2 milliárd forint.

Almássy Kornél, a Budapest Műhely alapítója szerint önmagában örvendetes, ha egy fővárosi utca megújul, ugyanakkor komoly kérdéseket vet fel a prioritások kijelölése. 

Úgy véli, a főváros az elmúlt években drasztikusan visszafogta az útfelújításokat, miközben Budapest-szerte romlanak az útállapotok.

Szerinte a mostani beruházás urbanisztikai szempontból átfogó beavatkozás, ami indokolja a magas költséget, ám felmerül a kérdés: megfelelő-e az időzítés, amikor a város számos pontján súlyos kátyúproblémák nehezítik a közlekedést.

A tervek egyik legvitatottabb eleme, hogy a közúti forgalom bizonyos szakaszokon a villamospályára kerül. A kritikusok attól tartanak, hogy ez akadályozhatja a villamosközlekedést, miközben érdemi forgalomcsökkenés nem várható.

A Mester utca – bár egyes önkormányzati értelmezések szerint nem fő közlekedési tengely – a gyakorlatban fontos alternatív útvonal a dél-pesti és a belvárosi forgalomban, különösen a Petőfi híd irányába. Az autósok egy része attól tart, hogy az útszűkítés és a parkolóhelyek megszüntetése további torlódásokat okoz majd a környéken.

A környéken élők egyik legfőbb kifogása a parkolóhelyek csökkenése. A városrészben ugyanis Almássy elmondása szerint kevés a parkolóház, így az ott lakók szerint nem biztosított az autók alternatív elhelyezése. A beruházás részeként védett kerékpársávok létesülnek. Almássy Kornél szerint ugyanakkor a Mester utca jelenlegi kerékpáros-forgalma nem indokol ilyen mértékű átalakítást. Felvetődött az a javaslat is, hogy a kerékpáros közlekedést inkább mellékutcákon, alternatív útvonalakon kellene fejleszteni.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfegyőr

Ez is NER-es, mi?

Bayer Zsolt avatarja

Várom, hogy NoÁr meg Fegyőr – ez a két idióta – még ma kifejtse, miszerint a felvételen látható eltakarítandó állat is „neres”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu