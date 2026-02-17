Villamossínre terelik a kocsikat a Mester utcában, nemcsak az autósok akadtak ki

Büszkén jelentette be a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Mester utca megújítását és az új biciklisávot. Elmondták: aláírták a kivitelezési szerződést, így az előkészítési munkák után tavasszal ténylegesen elindulhat az átépítés a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon. Az átalakítási tervekért azonban nem lelkesednek a budapestiek, ugyanis az amúgy is szűk utca még szűkebb lesz.

A villamossínekre terelik az autókat Fotó: BKK

A Metropol azt írja, a kivitelezést a Colas Közlekedésépítő Zrt. végzi, teljes szélességében átépítik az útpályát és a gyalogosfelületeket, szintemelést hajtanak végre egyes szakaszokon, valamint védett biciklisávokat hoznak létre. A beruházás célja a BKK szerint egy korszerű, biztonságosabb és élhetőbb városi főutca kialakítása, amely jobban szolgálja a gyalogosokat, a kerékpárosokat és a közösségi közlekedést. A bejelentést azonban nem mindenki fogadta lelkesedéssel. A közösségi médiában rövid idő alatt kommentek százai jelentek meg, sokan élesen bírálták az átalakítás terveit. Több hozzászóló szerint Budapest közlekedési realitásait figyelmen kívül hagyja a fejlesztés.

Jelenleg a villamossínek mellett közlekednek az autók Fotó: Metropol

„Valamennyi bicikliút rendben is van egy városban, de sosem fognak annyian biciklivel közlekedni Budapesten, mint amennyi felületet elvesznek az autóktól” – írta egy kommentelő, aki szerint a városvezetés nem a valódi igényeket szolgálja ki, hanem egy jövőbeli elképzelést próbál erőltetni.

Sokan attól tartanak, hogy az új forgalmi rend még nehezebbé teszi majd a közlekedést egy olyan utcában, ahol már most is jelentős a forgalom, villamos is közlekedik, és sűrű a beépítés.

Karácsony Gergely büszkén jelentette be a közösségi oldalán. Mint mondta: több mint 1 milliárd forintból megújul a Mester utca belső szakasza a Ferenc körút és a Haller utca között. A kivitelezési szerződést a Budapesti Közlekedési Központ aláírta, tavasszal indulhat a munka, a forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosítja az Útfelújítási program keretében.

„Olyan Mester utcát építünk, ahol jó sétálni, jó leülni, jó élni” – mondta a főpolgármester, aki nem tért ki arra, hogy ez a beruházás milyen kellemetlen változásokat hoz majd az autós közlekedésben, ugyanis az autósokat a villamos sínekre terelik. A terveket még azok is kritizálják, akik villamossal közlekednek.