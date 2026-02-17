Villamossínre terelik a kocsikat a Mester utcában, nemcsak az autósok akadtak ki

Rendkívüli

Aláírta a kivitelezési szerződést a BKK, tavasszal indulhat a ferencvárosi Mester utca teljes átépítése: védett kerékpársávok, új burkolat és átalakított forgalmi rend jön. A biciklisáv miatt jelentősen szűkül az autósok közlekedési tere, romlik a parkolási helyzet is és még a villamos közlekedését is befolyásolhatja az újítás – írja a Metropol.

Forrás: Metropol2026. 02. 17. 7:24
Büszkén jelentette be a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Mester utca megújítását és az új biciklisávot. Elmondták: aláírták a kivitelezési szerződést, így az előkészítési munkák után tavasszal ténylegesen elindulhat az átépítés a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon. Az átalakítási tervekért azonban nem lelkesednek a budapestiek, ugyanis az amúgy is szűk utca még szűkebb lesz.

A villamossínekre terelik az autókat Fotó: BKK

A Metropol azt írja, a kivitelezést a Colas Közlekedésépítő Zrt. végzi, teljes szélességében átépítik az útpályát és a gyalogosfelületeket, szintemelést hajtanak végre egyes szakaszokon, valamint védett biciklisávokat hoznak létre. A beruházás célja a BKK szerint egy korszerű, biztonságosabb és élhetőbb városi főutca kialakítása, amely jobban szolgálja a gyalogosokat, a kerékpárosokat és a közösségi közlekedést. A bejelentést azonban nem mindenki fogadta lelkesedéssel. A közösségi médiában rövid idő alatt kommentek százai jelentek meg, sokan élesen bírálták az átalakítás terveit. Több hozzászóló szerint Budapest közlekedési realitásait figyelmen kívül hagyja a fejlesztés.

Jelenleg a villamossínek mellett közlekednek az autók Fotó: Metropol

„Valamennyi bicikliút rendben is van egy városban, de sosem fognak annyian biciklivel közlekedni Budapesten, mint amennyi felületet elvesznek az autóktól” – írta egy kommentelő, aki szerint a városvezetés nem a valódi igényeket szolgálja ki, hanem egy jövőbeli elképzelést próbál erőltetni.

Sokan attól tartanak, hogy az új forgalmi rend még nehezebbé teszi majd a közlekedést egy olyan utcában, ahol már most is jelentős a forgalom, villamos is közlekedik, és sűrű a beépítés.

 Karácsony Gergely büszkén jelentette be a közösségi oldalán. Mint mondta: több mint 1 milliárd forintból megújul a Mester utca belső szakasza a Ferenc körút és a Haller utca között. A kivitelezési szerződést a Budapesti Közlekedési Központ aláírta, tavasszal indulhat a munka, a forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosítja az Útfelújítási program keretében.

„Olyan Mester utcát építünk, ahol jó sétálni, jó leülni, jó élni” – mondta a főpolgármester, aki nem tért ki arra, hogy ez a beruházás milyen kellemetlen változásokat hoz majd az autós közlekedésben, ugyanis az autósokat a villamos sínekre terelik. A terveket még azok is kritizálják, akik villamossal közlekednek.

„Villamossínekre terelnék az autókat, az úttesten meg kerékpársáv lesz? A kötött pályának nem az lenne a lényege, hogy a villamos tudjon haladni? – tette fel a jogos kérdést egy hozzászóló. Mások szerint ez hosszú távon a villamospálya állapotát is veszélyeztetheti. Az autók miatti terhelés miatt évente lehet majd felújítani a síneket, és a dugók miatt a villamos sem tud majd haladni.

A parkolás kérdése különösen érzékeny pontnak tűnik a környéken élők számára. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy már most is nehéz parkolóhelyet találni a Mester utcában és környékén. Lesz ugyan parkolósáv az út mellett, de a mostani halszálka-parkolás helyett csak párhuzamos parkolás lesz lehetséges, így darabszámra kevesebb parkolóhely lesz.

A kritikák között olyan vélemények is megjelentek, amelyek szerint a fejlesztések túlságosan a kerékpáros közlekedést helyezik előtérbe.

„Ennyi biciklis nincs egész Magyarországon, mint amennyi biciklisáv Budapesten épül” – írta egy felháborodott hozzászóló, míg mások szerint a valós használat nem indokolja az ilyen mértékű átalakításokat. 

A projekt várhatóan 2027 nyarára készül el, és több mint egymilliárd forintba kerül, a forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosítja. Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője videójában arról beszélt, hogy nem kezelte a terveket megfelelően a BKK, ezért húzódott el a kivitelező megtalálása. Jelenleg kettő darab útfelújítás fut Budapesten, összesen mintegy 2 és fél kilométer hosszan. A 780 méter hosszú Mester utcát fogják felújítani és az 1800 méter hosszú Pozsonyi utat és István utcát. Azonban ezeknek az útszakaszoknak az előkészítése és a kivitelezésbe adása elképesztő hosszú időt vett igénybe.

Elmondta: a Mester utca kivitelezésének előkészítését már 2021-ben elkezdték és 3 évig terveztették az útszakaszt. Ez nem a tervező felelőssége, nem volt megfelelő projektmenedzsment a BKK-nál.

Borítókép: Mester utca látványterv (Fotó: BKK)


