Újabb 25 milliárd forinttal támogatja a kormány Budapestet

Az Egészséges utcák programnak köszönhetően megújul a XVI. kerület városközpontja, 1,88 milliárd forintból fejlesztik a gyalogos- és kerékpáros közlekedést, csillapítják a gépjárműforgalmat és akadálymentesítik a közterületeket.

2025. 09. 03. 14:27
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy, a XVI. kerületben tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az európai uniós források rendkívül fontosak a területi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében, de a már fejlett régiók, így Budapest sem marad ki a támogatásokból, a kormány és az Európai Bizottság megállapodása értelmében ugyanis 83 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik ebben a pénzügyi időszakban a fővárosba, ebből 25 milliárd forintot humánfejlesztésre fordítanak, amelynek része az Egészéges utcák program is.

 

Budapest az egyik nagy nyertese az európai uniós csatlakozásnak: habár a főváros már 2004-ben is az uniós fejlettségi átlag felett volt 29 százalékkal, 2022-re 56 százalékra emelkedett ez a szám

– emelte ki a miniszter. Navracsics Tibor kitért arra is, hogy Magyarország elég jól teljesít az európai uniós források lehívásában, az előző pénzügyi kerettervek időszakában rendre az első helyen végzett a források lehívásában és hasznosításában, és „a mostani, meglehetősen nehéz körülmények között is” ott van a legjobban teljesítő tagállamok között. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője elmondta, a program célja, hogy a fővárosi közterületeket úgy alakítsák át, hogy azok valóban az embereket szolgálják, minél zöldebbek és egészségesebbek legyenek, mert Budapest akkor tud igazán élhető lenni, ha az utcák is a közösségi élet, a mozgás és a természet közelségének a részei lehetnek.

Zöldebb, árnyasabb és klímabarátabb közterületek létrehozására Csepel két és fél milliárd forintot kap, majdnem kétmilliárd forintból újul meg a Budafoki út egy szakasza, szintén kétmilliárd forintból a zöldfolyosó Budafokon, 1,8 milliárd forintból a kispesti Katica utca

 – sorolta a fejlesztéseket a politikus. Szentkirályi Alexandra közölte azt is, hogy a következő tíz évben 3288 milliárd forintnyi fejlesztés vár a fővárosra. Kovács Péter, a kerület polgármestere elmondta, egyik választási ígéretük valósul meg a városközpont fejlesztésével, amelynek köszönhetően a parkolók, az autóbusz- és az autóközlekedés megtartása mellett kerékpárutat is kiépítenek, és még több zöldfelületet hoznak létre 1,88 milliárd forintból.

A támogatott projektek listája:
  •     Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között: hatszázkilencvenmillió forint
  •     Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között: kilencszáznyolcvankilencmillió forint
  •     Sobieski János utca komplex felújítása: egymilliárd-százhatvanmillió forint
  •     Budapest, XVI. Jókai utca átépítése: egymilliárd-nyolcszázhetvenkilencmillió forint
  •     Budapest III. kerületi Hunor utca egészséges utcává történő átalakítása: másfélmilliárd forint
  •     Egészséges utcák Kispesten – A Katica utca fejlesztése: egymilliárd-hétszázötvenkilencmillió forint
  •     Közös értékek – Közös tér – A zuglói Cserei utca felújítása az Egészséges utcák program keretében: egymilliárd forint
  •     BeFogadó kertek – A zuglói Németpróna utca–Pöstyén utca felújítása az Egészséges utcák program keretében: egymilliárd-négyszázötvehatmillió forint
  •     Viola utca komplex felújítása: egymilliárd-háromszázhatvankétmillió forint
  •     Találkozások utcája – A zuglói Tábornok utca–Őrnagy utca–Utász utca felújítása az Egészséges utcák program keretében: egymilliárd-kétszázhuszonkétmillió forint
  •     Zöld folyosó Budafok szívében: kétmilliárd forint
  •     Zöld, fenntartható Erzsébetváros – Dembinszky utca felújítása: hétszázkilencvenhárommillió forint
  •     Erzsébetváros – Wesselényi utca felújítása: nyolcszáznyolcvannégymillió forint
  •     Erzsébetváros – Dohány utca felújítása: hétszáznegyvenkilencmillió forint
  •     Budapest XI. kerület, Budafoki út Szent Gellért tér és Karinthy Frigyes út közötti szakaszának megújítása: kétmilliárd-négyszázmillió forint
  •     A csepeli Kossuth Lajos utca felújítása: két és fél milliárd forint
  •     Árnyékos Eötvös utca (Szondi utca - Podmaniczky utca közötti szakasz): ötszázkilencvennyolcmillió forint
  •     Ipar utca komplex felújítása: kilencszázhuszonhétmillió forint
  •     Angyal utca, Soroksári út és Mester utca közötti szakaszának felújítása: kétszázkilencvennyolcmillió fortint
  •     Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között: nyolcszáthatvankilencmillió forint

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Bizottság

Bástya elvtársnő

Bayer Zsolt avatarja

Bástya elvtárs dédunokája ma az Európai Bizottság elnöke, és tökéletesen ugyanolyan idióta gazember, mint a nagypapája.

