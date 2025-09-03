Pániküzemmódban az újbudai Tisza, a megmaradt tagok tűzoltással próbálkoznak

Ide jöhet egy szöveg arról, hogy kik vagyunk, mi honlap célja – áll az újbudai Tisza szigetek számára hirtelen grundolt új weboldalon, miután a korábban használatos oldalt nagy sietséggel felszámolták.

Az újbudai Tisza szigetek új weboldala (Forrás: Magyar Nemzet)

Az egy mondat alatt egy hosszú, értelmetlen szöveg is található, amelyből egyértelműen látszik, hogy a tiszások jelenleg is az oldal fejlesztésén fáradoznak, amelyet véletlenül aktiválhattak idejekorán. Mindez azok után történt, hogy egy azóta felszámolásra került, az újbudai Tisza-szigeteket összefogó honlapon közzétett közleményből kiderült, 2025. szeptember 1-én négy Tisza sziget működése megszűnik.

Felszámolták magukat a Tisza szigetek (Forrás: ujbudaitisza.hu)

Kiemelték,

tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt.

A közleményben nem részletezték, mit értenek eltussolás, abúzus, diszkrimináció és a központi vezetés hiány alatt, éppen ezért az ügyben kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Tisza-szigetek pontosan mit értenek a fent megfogalmazott vádak alatt. Azonban választ nem kaptunk a kérdéseinkre.

Az üggyel kapcsolatban lapunk elérte a Tisza Párt és a szigetek körül kialakult botrányt alaposan ismerő személyt, aki elmondta, a pártközponttal való komoly összetűzések eredményeként oszlatta fel magát a négy újbudai Tisza-sziget.