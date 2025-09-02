közleményTisza szigetMagyar Péter

Négy Tisza-sziget oszlott fel, nem bírták tovább elviselni az abúzust és a diszkriminációt

Feloszlatta magát négy budapesti Tisza-sziget. A civilek saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásból oszlatták fel magukat.

Gábor Márton
2025. 09. 02. 19:36
Fotó: Hatlaczki Balázs
Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy 2025. szeptember 1-én mind a négy szigetünk működése megszűnik – írták az újbudai Tisza-szigeteket összefogó honlapon közzétett közleményben. Kiemelték, 

tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt.

A közleményben nem részletezték, mit értenek eltussolás, abúzus, diszkrimináció és a központi vezetés hiány alatt, éppen ezért az ügyben kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Tisza-szigetek pontosan mit értenek a fent megfogalmazott vádak alatt. Amint válasz érkezik, frissítjük a cikkünket. 

Nem ez volt az első eset, hogy Tisza-szigetek bomlottak fel. Augusztus elején Baranyában oszlott fel az első, csak romákból álló Tisza-sziget, az Amarodrom alapítója a közösségi oldalán jelentette be, nagyot csalódott. 

 

Úgy érzem, egy nagyon nagy bocsánatkéréssel kell hogy forduljak hozzátok, mert én voltam az, aki azt ígérte nektek, hogy alakítsunk Tisza-szigeteket, azt ígértem, végre van egy olyan párt, aki egyenrangú embereknek tekint minket, egyenlő bánásmódban lesz részünk, ahol lesz igaz cigány érdekképviseletünk. Pár hónapos munkánk után mégis én voltam az, aki azt mondta nektek, tévedtem! Sajnálom őszintén, nekem ez fáj a legjobban

 – írta Kőrös Ferenc.

A roma Tisza-sziget alapítója egyúttal külön bocsánatot kért Alsószentmártontól és annak polgármesterétől is.

A falu polgármestere, Balogh Krisztián a közösségi oldalán megerősítette, hogy feloszlatta a Tisza-szigetet a faluban, valamint közölte, a jövőben politikával nem, csak a falu ügyeivel kíván foglalkozni.

Nagyot csalódtak Magyar Péterben

Az Amarodrom Tisza-sziget vezetője, Kőrös Ferenc nemcsak a feloszlatást jelentette be, hanem azt is kérte, hogy a szigethez tartozó csoportok is tegyenek így. A szervező szerint Nógrád vármegyéből is szerettek volna hozzájuk csatlakozni, de kisbéri, Bács-Kiskun vármegyei csoport is alakult korábban, nagyjából nyolc vármegyében jelen voltak – írja a Bama.

A vezető arról is beszélt az okok között, hogy Magyar Pétertől nem azt kapták, amit vártak volna, és nagyot csalódtak benne. 

A mai napig nem látok valódi politikai akaratot a cigányság problémáinak megoldására. (...) A Tisza Párttól ezt a szándékot nem látom

– jelentette ki Kőrös Ferenc. Szerinte nem odavaló emberek fogják képviselni a cigányságot a Tisza Pártban. Hozzátette: azért is csalódott, mert a Bruti nevű humorista, miután letetvesezte, lebüdösezte a cigányságot, az minden jóérzésű cigányt megérintett, és ez ügyben nem szólalt meg a párt, de Brutiból akár még parlamenti képviselő is lehet. 

Tavaly októberben pedig az a Tisza-sziget oszlatta fel magát, amelyet Szabó Loránd, Dombóvár volt DK-s polgármestere alapított. A politikus akkor azt állította, hogy az általa szeptember elején alapított dombóvári, 424-es Tisza-sziget taglétszáma csoportalakításhoz szükséges tíz alá esett, mivel a többség  kilépett, beleérve őt is

Valószínűleg történelmet csináltunk, mert mi lehetünk az első (de nem az utolsó sziget), mely megszűnt

– nyilatkozta Szabó. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a Tisza Párt Nemzet hangja elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvényén (Fotó: Hatlaczki Balázs)

