Négy Tisza-sziget oszlott fel, nem bírták tovább elviselni az abúzust és a diszkriminációt

Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy 2025. szeptember 1-én mind a négy szigetünk működése megszűnik – írták az újbudai Tisza-szigeteket összefogó honlapon közzétett közleményben. Kiemelték,

tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt.

A közleményben nem részletezték, mit értenek eltussolás, abúzus, diszkrimináció és a központi vezetés hiány alatt, éppen ezért az ügyben kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Tisza-szigetek pontosan mit értenek a fent megfogalmazott vádak alatt. Amint válasz érkezik, frissítjük a cikkünket.

Nem ez volt az első eset, hogy Tisza-szigetek bomlottak fel. Augusztus elején Baranyában oszlott fel az első, csak romákból álló Tisza-sziget, az Amarodrom alapítója a közösségi oldalán jelentette be, nagyot csalódott.