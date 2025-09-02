Megmutatjuk a Tisza-adót számokban

Amit Magyar Péter és a Tisza Párt titokban tervezget, az minden magyar számára súlyos veszteség. Ezért is mondta Tarr Zoltán, „ha mindent elmondok, megbukunk” – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz EP-képviselője emlékeztetett, hogy a Tisza alelnöke egy videóban elismerte: pártja nem meri nyilvánosságra hozni a brutális Tisza-adó terveit, mert az a választási bukásukat jelentené. Ahogy a Tarr Zoltán-i doktrína fogalmaz: „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – tette hozzá.
Magyar Péterék ugyanis brutális adóemelést terveznek és még számtalan más kérdésben is húsba vágó megszorító intézkedéseket akarnak, csak erről nem akarnak beszélni, mert »megbuknának«
– hangsúlyozta Deutsch Tamás.
Az EP-képviselő arra is rávilágított, hogy ez pontosan mit jelentene a magyarok számára:
- Egy átlagfizetést kereső ember 20 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 242 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
- Egy tanár 30 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 364 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
- Egy ápoló 23 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 280 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
- Egy rendőr 13 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 154 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
- Egy katona 39 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 476 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
- Egy orvos 264 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 3,172 millió forint mínuszt jelent egy évben.
A Tisza Párt, élén a „budai zsúrpubival” tehát módszeresen és szándékosan eltitkolja a választók elől a terveit, ezzel megvezetve és becsapva a magyarokat – szögezte le az EP-képviselő.
Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.
Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.