Megmutatjuk a Tisza-adót számokban

Amit Magyar Péter és a Tisza Párt titokban tervezget, az minden magyar számára súlyos veszteség. Ezért is mondta Tarr Zoltán, „ha mindent elmondok, megbukunk” – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz EP-képviselője emlékeztetett, hogy a Tisza alelnöke egy videóban elismerte: pártja nem meri nyilvánosságra hozni a brutális Tisza-adó terveit, mert az a választási bukásukat jelentené. Ahogy a Tarr Zoltán-i doktrína fogalmaz: „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – tette hozzá.

Magyar Péterék ugyanis brutális adóemelést terveznek és még számtalan más kérdésben is húsba vágó megszorító intézkedéseket akarnak, csak erről nem akarnak beszélni, mert »megbuknának«

– hangsúlyozta Deutsch Tamás.

Az EP-képviselő arra is rávilágított, hogy ez pontosan mit jelentene a magyarok számára:

Egy átlagfizetést kereső ember 20 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 242 ezer forint mínuszt jelent egy évben.

Egy tanár 30 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 364 ezer forint mínuszt jelent egy évben.

Egy ápoló 23 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 280 ezer forint mínuszt jelent egy évben.

Egy rendőr 13 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 154 ezer forint mínuszt jelent egy évben.

Egy katona 39 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 476 ezer forint mínuszt jelent egy évben.

Egy orvos 264 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 3,172 millió forint mínuszt jelent egy évben.

A Tisza Párt, élén a „budai zsúrpubival” tehát módszeresen és szándékosan eltitkolja a választók elől a terveit, ezzel megvezetve és becsapva a magyarokat – szögezte le az EP-képviselő.

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.