Magyar Péterék hazugságai nem tudják elfedni: ezt jelenti számokban a Tisza-adó + videók

A Tisza Párt brutális adóemelésre készül – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azt is elmondta, hogy a társadalom különböző rétegeinek mit is jelentene Magyar Péterék többkulcsos, progresszív adórendszere.

Fotó: Hatlaczki Balázs

– A Tisza-adó miatt egy átlagkeresetű szakorvos évente több mint hárommillió forintot veszítene, egy gépészmérnök évente 652 ezer forintot, egy közgazdász évente több mint egymillió forintot, egy tanár évente 364 ezer forintot veszítene – ismertette a kommunikációs igazgató. Majd hangsúlyozta:

Tehát a Tisza-adó miatt súlyos százezrek és millió forintok kerülnének el az emberektől, vennék el a tiszások az emberektől.

Menczer Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy az is biztossá vált, hogy a tiszások becsapnak, hazudnak és átvernek, mivel „ígértek már mindent”.

Ehhez képest mi derült ki? – tette fel a kérdést, amit gyorsan meg is válaszolt:

adót akarnak emelni brutális mértékben.

A kommunikációs igazgató arra is rámutatott, hogy mindezt azért csinálják, mivel Brüsszel ezer éve ezt akarja. – A brüsszeli „javaslatokban” és utasításokban ezer éve ott van: a pénzt az emberektől elvenni, és akkor lehet kedvezni a bankoknak, a multiknak és az energiacégeknek – szögezte le.

Az is biztos, hogy ezt nem a Fidesz találta ki, nem mondhatják, hogy ezt a Fidesz találta ki meg a mesterséges intelligencia meg Óz, a nagy varázsló – jelezte Menczer Tamás. Majd emlékeztetett:

Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke és EP-képviselője maga vallotta be és mondta el, hogy ezt akarják csinálni és ezt akarják megvalósítani.

Meg kell őket állítani és meg is fogjuk állítani – tette hozzá.