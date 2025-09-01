Már a kisiskolásokra pályázik a kétségbeesett Tisza Párt

Törvénysértő politikai akció körvonalazódik Magyar Péter folyamatosan csökkenő támogatottságú pártja körül. A baloldali párt egyik Tisza-szigete egy új módszert dolgozott ki a számukra kellemetlen tendencia megállítására: pártlogós csomagokkal készültek az iskolásoknak. A jelek szerint a Tisza Párt helyi szervezetei számára nem jelent akadályt az, hogy a köznevelési törvény egyértelműen tiltja a pártok és politikai szervezetek jelenlétét, megjelenését az oktatási intézményekben – mutatott rá a Tűzfalcsoport. A Magyarkőris Tisza-sziget a Talpra Magyarok Facebook-csoportban osztotta meg, hogy iskolásoknak szánt „apró ajándékokat” készítettek a tanévkezdésre.

A Magyarkőris Tisza-sziget által közzétett képek bizonyítják, hogy Magyar Péter baloldali pártja a törvényeket figyelmen kívül hagyva – és amennyiben kiosztják –, azokat megsértve iskolás gyermekeknek szánt csomagokat állított össze.

Az első fotón jól látható: több tucat színes csomag készült „Kedves iskolás!” felirattal, rajzfigurákkal. A második képen a kis csomagok közelebbről láthatók: színes állatfigurák, jókívánságok szerepelnek rajtuk. A harmadik kép azonban a legbeszédesebb: itt tisztán látszik, hogy a matricás kártyákon a „Magyarkőris TISZA sziget” logója is szerepel, vagyis egyértelműen politikai szervezethez köthetők az ajándékok.

Ezt pedig a törvény világosan tiltja, ugyanis a köznevelési törvény egyértelműen fogalmaz: „A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.”

Mindennek célja, hogy a gyermekek politikai befolyástól mentesen tanulhassanak, Magyar Péter párjának azonban ezek szerint célja – a törvényeket áthágva – befolyásolni a legfiatalabb korosztályokat is, mivel az ajándékcsomag átadása is politikai tevékenységnek minősül, hiszen egyértelműen a párthoz köti a gesztust.

Természetesen a jogsértés csak a csomagok ténylegesen kiosztása esetén valósul meg, amelyre egyelőre nincs bizonyíték, azonban elkészítették őket, és nyilvánosan vállalták, hogy iskolásoknak szánják azokat. Már ez a tény is jogi és erkölcsi aggályokat vethet fel.