Szja-emelés: Bod Péter Ákos is megszólalt Magyar Péterék tervéről

A kiszivárgott információk szerint a Tisza Párt radikális és a magyaroknak kedvezőtlen adórendszer bevezetésére készül, amennyiben magukhoz tudják ragadni a hatalmat. Magyar Péter gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1,250 millió forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

Magyar Péter nem boldog, hogy kiszivárgott az adóemelési terve. Fotó: Markovics Gábor

Mindez annak fényében különösen álságos, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte.

A Tisza Párt tavasszal a Nemzet Hangja szavazáson még arról kérdezte követőit: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9 százalékra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő több mint 1,1 millió emberből 900 ezren igennel válaszoltak. A baloldali párvezér akkor azt is megígérte, hogy a kérdésekre adott válaszok alapján alakítják ki a kormányprogramjukat, de ahogy látható – mint azóta oly sok mindenben – Magyar Péter ebben is hazudott.

Az információkat eredetileg a nyilvánosság elé táró Index cikkében arról is írnak, hogy forrásaik szerint „a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját a birtokunkba került feljegyzésben is megemlített Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak”. Értesüléseik szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

Bod Péter Ákos reagált neve említésére

A cikk állításával kapcsolatosan a Mandiner megkereste Bod Péter Ákost, mivel név szerint is megemlítették, hogy valóban látott-e egy ilyen nagyobb szabású gazdasági programot a Tisza Párt részéről, és ha igen, akkor volt-e benne szó többkulcsos adóról.

A közgazdász válaszában közölte: éppen a nyaralását tölti, így nem tudja, pontosan miről is van szó.

Őszintén szólva én erről a háromkulcsos adóról nem hallottam nyaralás közben. Meg nem is foglalkoztat engem

– szögezte le. Hozzátette: nem olvasta az Index vonatkozó cikkét sem, így jelenleg nem tud érdemben reagálni rá.