Elképesztő luxusban urizálta végig a nyarat Magyar Péter

Bod Péter ÁkosTisza PártszjaMagyar Péter

Szja-emelés: Bod Péter Ákos is megszólalt Magyar Péterék tervéről

A közgazdász nevét is megemlítették a radikális adóemelésről szóló tervek kapcsán.

Magyar Nemzet
Forrás: Mandiner2025. 08. 26. 17:09
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
A kiszivárgott információk szerint a Tisza Párt radikális és a magyaroknak kedvezőtlen adórendszer bevezetésére készül, amennyiben magukhoz tudják ragadni a hatalmat. Magyar Péter gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1,250 millió forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

20241004 Budapest A Tisza Párt tüntetése a közmédia épülete előtt. fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter nem boldog, hogy kiszivárgott az adóemelési terve. Fotó: Markovics Gábor

Mindez annak fényében különösen álságos, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte. 

A Tisza Párt tavasszal a Nemzet Hangja szavazáson még arról kérdezte követőit: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9 százalékra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő több mint 1,1 millió emberből 900 ezren igennel válaszoltak. A baloldali párvezér akkor azt is megígérte, hogy a kérdésekre adott válaszok alapján alakítják ki a kormányprogramjukat, de ahogy látható – mint azóta oly sok mindenben – Magyar Péter ebben is hazudott.

Az információkat eredetileg a nyilvánosság elé táró Index cikkében arról is írnak, hogy forrásaik szerint „a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját a birtokunkba került feljegyzésben is megemlített Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak”. Értesüléseik szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

 

Bod Péter Ákos reagált neve említésére

A cikk állításával kapcsolatosan a Mandiner megkereste Bod Péter Ákost, mivel név szerint is megemlítették, hogy valóban látott-e egy ilyen nagyobb szabású gazdasági programot a Tisza Párt részéről, és ha igen, akkor volt-e benne szó többkulcsos adóról.

A közgazdász válaszában közölte: éppen a nyaralását tölti, így nem tudja, pontosan miről is van szó. 

Őszintén szólva én erről a háromkulcsos adóról nem hallottam nyaralás közben. Meg nem is foglalkoztat engem

– szögezte le. Hozzátette: nem olvasta az Index vonatkozó cikkét sem, így jelenleg nem tud érdemben reagálni rá. 

„Az biztos, hogy nem voltam érintve. Lehet, hogy ismert közgazdászok szóba jöttek, de én vagy nem vagyok annyira ismert, vagy a nyaralás miatt egyszerűen valamiről lemaradtam” – vélekedett. Majd hangsúlyozta: 

egy biztos: nem láttam a tervezetet

Borítókép: Bod Péter Ákos (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

