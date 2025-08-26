Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

Magyar Péter visszavezetné hazánkat a legsötétebb Gyurcsány-korszakba az szja-emeléssel

A baloldali pártvezér hangzatos állításával ellentétben azon dolgozik, hogy minél kevesebb maradjon a magyar családoknál.

Forrás: MTI2025. 08. 26. 15:15
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
– Nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt brutális személyijövedelemadó-emelésről szóló elképzelései, az új tervekből nyilvánvaló, hogy a párt korábbi ígéretei durva hazugságok, és a Tisza visszavezetne a Gyurcsány-korszakba – mondta Gulyás Gergely az MTI-nek nyilatkozva. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arra reagált, amelyről már a Magyar Nemzet korábban beszámolt, hogy a Tisza gazdasági kabinetjének a pártvezetés számára készített belső feljegyzése szerint a párt hatalomra kerülése esetén háromkulcsos adózás bevezetésére és adóemelésre készül.

20241023 Budapest '56-os megemlékezés tüntetés 1956 Október 23-i megemlékezést tartottak Budapesten. A Tisza Párt szimpatizánsai a Bem József térről vonultak a Széna térre. Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS A képen: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs

Nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt brutális személyijövedelemadó-emelésről szóló elképzelései, amelyek szerint az átlagbér 22 százalékkal adózna, a legmagasabb adókulcs pedig 33 százalék lenne – ismertette a miniszter. Majd rámutatott: 

ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie.

Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente – tette hozzá.

Ebből nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt korábbi, adócsökkentéssel kapcsolatos ígéretei a durva átverések és a „gyurcsányi politikai hazugságok világába tartoznak” – mutatott rá Gulyás Gergely. A miniszter értékelése szerint az új tervekre a Tisza és a Demokratikus Koalíció közötti összefogás alapdokumentumaként kell tekinteni, hiszen visszavezetnek abba a Gyurcsány-korszakba, amikor az átlagbér a legmagasabb kulccsal adózott.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

