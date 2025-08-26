Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

Magyar PéterpropagandaTisza Párt

Ismét tarhálnak Magyar Péterék, most propagandára kell nekik a pénz

Már ezelőtt is előszeretettel kértek pénzt a szimpatizánsoktól Tisza Pártnál, de most új szintre léptek.

Erős Hunor
2025. 08. 26. 14:51
A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Fotó: Hatlaczki Balázs
Nem ismeretlen a baloldali pártok vagy politikusok körében az, hogy a követőikkel fizettetik meg a rájuk kiszabott bírságokat, vagy pénzt kérnek tőlük ahhoz, amit szeretnének megvalósítani. Ennek a lehetőségnek az egyik legnagyobb kihasználója Hadházy Ákos, aki már otthonosan mozog a követői pénzének saját célra való felhasználásában. Magyar Péter feltűnésével azonban komoly kihívót kapott ezen a téren a Momentumhoz közeli országgyűlési képviselő.

Magyar Péter
Fotó: Hatlaczki Balázs

A Tisza Párt, amióta csak Magyar Péter átvette, igyekszik a lehető legtöbb pénzt begyűjteni a követőitől. Minderre felépítettek egy – ma már a pártok körében megszokottnak nevezhető – online boltot, amelyben a baloldali párt követői olyan termékeket vehetnek, amelyen rajta van a Tisza Párt indiai ragasztómárkától „kölcsönvett” logója. A termékek természetesen drágábbak, mint egy hagyományos boltban, azonban ez mondhatni normális és az egyre jobban fogyatkozó Tisza-szimpatizánsok körének még így is megérheti, hiszen így biztosíthatják látványosan egymást Magyar Péter követői, hogy kiállnak a baloldali politikus olyan tervei mellett, mint az szja-emelés, amellyel minden dolgozó magyar zsebéből rengeteg pénzt vennének ki.

Ennyivel azonban nem éri be sem Magyar Péter, sem a Tisza Párt. Rendszeres adományokkal is lehet támogatni őket, amelyek összege lehet háromezer, ötezer, 15 ezer vagy akár egyedi összeg is havonta.

Emellett ott van még az elhíresült rendszerváltó tagság is, amely mellé egy digitális rendszerváltó kártya is jár. Eredetileg 50 ezer rendszerváltó kártya értékesítése lett volna a cél, de több mint egy év alatt csupán valamivel több mint 30 ezer darabot sikerült értékesíteniük, sőt a „rendszerváltásra előfizetők” száma még csökkent is, ahogy a baloldali párt elkezdett egyre népszerűtlenebb lenni. Összehasonlításképpen Magyar Péter Facebook-oldalát több mint 500 ezren, míg a Tisza Pártét pedig több mint 100 ezren követik. Tehát csak a legelkötelezettebb Magyar Péter-hívek csatlakoztak a rendszerváltó tagsághoz. A párt ebben az esetben is háromezer forinttól értékesíti a kártyájának az előfizetését, de van ötezres, tízezres, és a VIP élményre vágyóknak 41 665 forintos kártya is, valamint az egyedi összegeket is elfogadják.

Mindez azonban csak a párt működését, rendezvényeit és egyéb kiadásait fedezi a jelek szerint. Magyar Péterék most szintet léptek és 

egészen egyedi cél érdekében nyúlnának bele a leghűségesebb követőik zsebébe.

A Tisza Párt ugyanis elindította saját propaganda röplapját, a Tiszta Hangot. Bár a célterületen, vidéken az emberek nem kíváncsiak a baloldali párt propagandájára, mégis most pénzügyi támogatást kérnek a hívektől, hogy nagy példányszámban terjeszteni tudják a lapot.

A Tisza Párt saját propagandáját állításuk szerint azokra a településekre akarja eljuttatni, ahol „eddig csak a propaganda szólt”. Mindezzel utaltak arra a baloldali toposzra, hogy „vidéken csak az M1-et nézik az emberek”, amit természetesen ők propagandának aposztrofálnak, csak mert állami finanszírozású, míg saját röplapjukat nem illetik ezzel a jelzővel, még akkor sem, ha az utóbbi esetében joggal felmerülhet a gyanú bárkiben.

Az azonban bizonyos, hogy mindezzel Magyar Péter és pártja ismét belerúgott a vidéken élőkbe,

hiszen már megint – ahogy a baloldalon előttük oly sokszor – azt feltételezik, hogy a kisebb településen élők nem képesek önállóan tájékozódni, vagy azt, hogy náluk nincs internet, amelyen elérhető lenne a hírportálok teljes palettája, benne éppúgy a Magyar Nemzet, mint akár a Magyar Pétert rendszeresen támogató baloldali sajtó.

Így a Tisza Párt azon követői, akik egyetértenek mindezzel, a vidéki emberek képességeinek, tájékozottságának lenézésével, vagy azzal, hogy náluk nincs internet, vagy olyan televízió-előfizetés, amely nem csak az M1-et tartalmazza, az most támogathatja Magyar Péter propagandalapjának terjesztését. Két település újságját 6345 forinttal, öt települését 15 850 forinttal, tíz települését pedig 31 700 forinttal lehet támogatni.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

