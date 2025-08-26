Ismét tarhálnak Magyar Péterék, most propagandára kell nekik a pénz

Nem ismeretlen a baloldali pártok vagy politikusok körében az, hogy a követőikkel fizettetik meg a rájuk kiszabott bírságokat, vagy pénzt kérnek tőlük ahhoz, amit szeretnének megvalósítani. Ennek a lehetőségnek az egyik legnagyobb kihasználója Hadházy Ákos, aki már otthonosan mozog a követői pénzének saját célra való felhasználásában. Magyar Péter feltűnésével azonban komoly kihívót kapott ezen a téren a Momentumhoz közeli országgyűlési képviselő.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Tisza Párt, amióta csak Magyar Péter átvette, igyekszik a lehető legtöbb pénzt begyűjteni a követőitől. Minderre felépítettek egy – ma már a pártok körében megszokottnak nevezhető – online boltot, amelyben a baloldali párt követői olyan termékeket vehetnek, amelyen rajta van a Tisza Párt indiai ragasztómárkától „kölcsönvett” logója. A termékek természetesen drágábbak, mint egy hagyományos boltban, azonban ez mondhatni normális és az egyre jobban fogyatkozó Tisza-szimpatizánsok körének még így is megérheti, hiszen így biztosíthatják látványosan egymást Magyar Péter követői, hogy kiállnak a baloldali politikus olyan tervei mellett, mint az szja-emelés, amellyel minden dolgozó magyar zsebéből rengeteg pénzt vennének ki.

Ennyivel azonban nem éri be sem Magyar Péter, sem a Tisza Párt. Rendszeres adományokkal is lehet támogatni őket, amelyek összege lehet háromezer, ötezer, 15 ezer vagy akár egyedi összeg is havonta.

Emellett ott van még az elhíresült rendszerváltó tagság is, amely mellé egy digitális rendszerváltó kártya is jár. Eredetileg 50 ezer rendszerváltó kártya értékesítése lett volna a cél, de több mint egy év alatt csupán valamivel több mint 30 ezer darabot sikerült értékesíteniük, sőt a „rendszerváltásra előfizetők” száma még csökkent is, ahogy a baloldali párt elkezdett egyre népszerűtlenebb lenni. Összehasonlításképpen Magyar Péter Facebook-oldalát több mint 500 ezren, míg a Tisza Pártét pedig több mint 100 ezren követik. Tehát csak a legelkötelezettebb Magyar Péter-hívek csatlakoztak a rendszerváltó tagsághoz. A párt ebben az esetben is háromezer forinttól értékesíti a kártyájának az előfizetését, de van ötezres, tízezres, és a VIP élményre vágyóknak 41 665 forintos kártya is, valamint az egyedi összegeket is elfogadják.