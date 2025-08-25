Kocsis Máté: Apad a Tisza, csökken Magyar Péter népszerűsége + videó

A baloldali elemzők is egyre inkább azt prognosztizálják, hogy a Tisza Párt apad, és nem árad, és Magyar Péter népszerűsége is csökken – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint ez látszik a közösségi médiában és Magyar Péter rendezvényein is.

Ebből következően neki egy lehetősége maradt: hogy egyre nagyobb és egyre hajmeresztőbb őrültségeket kezd el mondani, hogy felhívja magára a figyelmet

– fogalmazott Kocsis Máté. Hozzátette, hogy ez a figyelemfelhívás leggyakrabban álhírek formájában valósul meg. – Ugye az ellenfél egy esetben tud bennünket legyőzni, pszichológiailag, ha úgy tetszik. Hogyha mi fogékonyak vagyunk erre, és az ellenfél hazugságait azt nem humorral orvosoljuk, hanem magas vérnyomással.

Egy pillanatig nem szabad komolyan venni, nem szabad indulatossá válnunk,

és nem szabad elragadtatni magunkat – jelentette ki a frakcióvezető.