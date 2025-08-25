Németh BalázsHarcosok órájavendégállamtitkáriskolaRétvári Bence

Rétvári Bence: A baloldal mindig felcsatlakozik egy külföldi gazdatestre + videó

Folytatódik a Harcosok órája, Németh Balázs műsorvezető hétfői vendége Rétvári Bence parlamenti államtitkár, akivel többek között az iskolakezdésről is beszélgetnek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 7:12
Elképesztő dolgokat művelnek a balliberális tényellenőrök, erről beszélt az adás elején Németh Balázs, a műsor házigazdája. Felidézte, egy korábbi adásban azt mondta, hogy 3,7 millióról 4,7 millióra, tehát 1 millióval nőtt a foglalkoztatottak száma az Orbán-kormány alatt. A balliberálisok pedig kimutatták, hogy valójában 3,8 millióról 4,7 millióra nőtt a foglalkoztatottak száma. 

Ez kiváló, és az, hogy ilyen nehézségek közepette, hogy volt koronavírus-járvány, három éve háború van, és a gazdaságban akkora erő van, hogy ezt a rengeteg új munkahelyet mind megtartotta Magyarország, ez egy óriási eredmény

– reagált Rétvári Bence parlamenti államtitkár. 

 

Alaptalan baloldali vádaskodások

Az Orbán Viktor nyaralásáról szóló tiszás álhírek kapcsán pedig azt mondta, Magyar Pétert és a baloldalt nem érdekli semmilyen jogszabály, semmilyen törvény, az egyetlen cél az, hogy a saját híveiket megtévesszék. 

Csupa olyan vádaskodásról beszélünk, ami mögött tény, valós adat nincsen. Sőt, Kulja András még ugye ki is kérte magának, hogy mi az, hogy egy vitában számokkal, adatokkal jönnek. Valóban, a számok őket zavarják, már csak azért is, mert Magyar Péter két évvel ezelőtt még ezekre a számokra hivatkozva mondta, hogy mennyire jó minden, meg hogy sehol nem olyen jó fiatalnak lenni, mint Magyarországon, mert egy fiatal annyi minden támogatást kap

– sorolta. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a baloldal mindig felcsatlakozik egy külföldi gazdatestre, amelytől a választási kampányban is segítséget várnak. – Ez a különbség a nemzeti oldal és a globalista oldal között. Ez szerintem az elmúlt években most már mindenki számára egyértelmű és nyilvánvaló. Nekünk mindig Magyarország az első, mindig a magyar emberek érdeke – fogalmazott.

Kéri László tiszás megmondóember kijelentéseire, miszerint Orbán Viktor államfőként szeretne túlélni, Rétvári Bence elmondta: 

Erre mondtuk mi gyerekkorunkban, hogy álmodik a nyomor. Azt az érzetet akarják kelteni a hírolvasókban, hogy itt nem Fidesz-győzelem lesz jövőre, márpedig hát ugye láthatjuk, hogy azért a Fidesz-KDNP továbbra is erős, tehát a legesélyesebb a jövő év választáson. Magyar Péter is már régóta azt mondja, hogy már most megnyerte a 2026-os parlamenti választást

– sorolta. Hozzátette, a másik nagy hazugság, amit Magyar Péter terjeszt, az Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közelgő távozása. Szerinte Magyar Péter egy bulvárpolitikus, aki hall egy pletykát valahonnan, majd azt próbálja hírként eladni.  – Orbán Viktor családjától szokott információkat hallani, és a legbelsőbb körökből természetesen – tette hozzá gúnyosan.

Alaptalan a Balatont érő kritika

Magyar Péterék hazudnak arról is, hogy a Balaton üres lenne, mert olyan drága, hogy a magyarok nem engedhetik meg maguknak. Ennek kapcsán a műsorban felidézték Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetőjének szavait, amely szerint a Balatonnál több a vendég, mint tavaly, amikor egyébként rekordszezon volt. Idén 11 százalékkal nőtt a vendéglátóhelyek bevétele, és ráadásul ezekben az adatokban még nincs is benne a most hétvégi MotoGP-futam, és annak a hatása, és nincs benne a Strand fesztivál sem. 

A magyar emberek szeretnek a Balatonra menni, sőt vonzó a külföldiek körében is. Vonzó a németeknek, osztrákoknak, lengyeleknek, cseheknek

– hangzott el a műsorban.

Hazugságok az oktatásról

A baloldal évek óta arról hazudik, hogy az oktatás hanyatlóban van Magyarországon, a tanárok tömegesen hagyják ott a pályát, az iskolák pedig nem találnak helyettük újakat. Rétvári Bence leszögezte, minden nyár közepén rengeteg pedagógust keresnek, mert a pedagógusok nyáron váltanak iskolát, munkahelyet. Ebből próbáltak egy ilyen hangulatot kelteni. Nemrég beszéltem egy iskolaigazgatóval, aki azt mondta, hogy még ki se tett egy álláshirdetést, de már 32 jelentkező volt. Szerencsére tehát sokan jelentkeznek pedagógusnak, ezért most már nem tudják ezt a hazugságot büntetlenül terjeszteni – mondta. Az sem igaz, hogy több ezer forinttal drágul az iskolai menza.

Amikor elkezdtük a kormányzásunkat, akkor ugye 32 milliárd forint állt rendelkezésre a szociális gyermekétkeztetés támogatása. Idén több mint 140 milliárd forint van erre, és a jövő évi költségvetésben tovább emeljük 160 milliárd forint környékére. Most már a tavaszi, az őszi és a téli szünetben is van szociális étkeztetés. Nyári étkeztetésben is részt vehetnek a diákok, akiknek erre szükségük van

– sorolta.

Az álhírek ellen

A héten egy másik adásban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel átbeszélik a Barátság olajvezeték elleni ukrán támadások hátterét. A hét második felében visszatér Takács Péter egészségügyi államtitkár is, és cáfolják az egészségügyről terjesztett kamukat. „Bóka Jánostól pedig megkérdezem, miért hülyék a brüsszeli bürokraták” –írta Németh Balázs a közösségi oldalán.

Két államtitkár, két miniszter lesz a héten Németh Balázs vendége a Harcosok órájában.

 

Emlékezetes, első epizódjai a Facebookon és más online felületeken gyorsan elterjedtek, több százezres, majd milliós nézettséget elérve néhány nap alatt. Az adás első vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt, de azóta volt már vendég – többek között – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Takács Péter egészségügyi államtitkár is. 

 

