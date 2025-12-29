idezojelek
Vélemény

Bill bácsi és a roppant fiatal lány

A FÖLD ÁRNYAS OLDALA – Ellenfeleinek Trump lenne a nagy fogás az új Epstein-aktákban, de nem áll jól az ügyük.

Szőcs László
2025. 12. 29.
Fotó: MANDEL NGAN
„A világon minden a szexről szól, kivéve a szexet. A szex a hatalomról szól” – Oscar Wilde frappáns mondása továbbra is érvényes arra a nem mindennapi botrányhalmazra, 

amelyet a szexbűnöző Jeffrey Epstein hagyott szörnyűséges önmaga után,

s amelyet most a karácsonyi menüvel párhuzamosan kezdett ismét emésztgetni Amerika. Az érintettek, az ügyvédeik, az újságírók mellett kíváncsi érdeklődők bújják azt a több mint százezer iratot, amelyet eddig nyilvánosságra hozott a washingtoni igazságügyi minisztérium. Lehet, hogy soha nem fogják utolérni magukat az olvasásban, mert milliószámra van még állítólag a levelezéseket, tanúvallomásokat, bírósági dokumentumokat, fotókat tartalmazó Epstein-aktákból.

Sokan máris panaszkodnak: nem közölték karácsonyig az összes iratot, pedig jogszabály írta volna elő, az áldozatok, illetve a nyomozások érdekeit szem előtt tartó ilyenkor szokványos és elkerülhetetlen szövegkitakarások pedig – amelyeket kormányzati jogászok százai készítenek – helyenként olyan ügyetlenre sikerültek, hogy az eredeti fájlokat laikusok is könnyen helyreállíthatják. Eps­tein számos áldozata mindeközben meghallgatást sürget a kongresszusnál.

Hol lesz ennek a vége? Mi sülhet ki az aktákból a me too zaklatási botrányok egy újabb hullámán túl? Egyelőre nem tudni. 

A 2019-ben meghalt Epstein és cinkosa, egyben valamikori társa, Ghislaine Maxwell – a magyarországi médiacézárként is ismert, szintén rossz hírű Robert Maxwell lánya – nemcsak saját, de egy szélesebb kör részére „hajtottak fel” fiatal nőket, sőt kiskorúakat. 

Az Epstein-akták egyik kulcskérdése, létezik-e vagy összeállítható-e ilyen „ügyféllista”? Ha igen, kiknek a nevével, és ezek az emberek milyen következményekre számíthatnak? Donald Trump szerint az ügyféllistáról szóló feltevés marhaság, és végül is ez járult hozzá – igaz, vargabetűket követően –, hogy a republikánus többségű kongresszussal együtt maga állt élére a temérdek iratnak a közvéleménnyel való megosztásához.

Ismert, hogy az amerikai elnök a kétezres évek elejéig New York-i üzletemberként kapcsolatban állt Epsteinnel (akit 2008-ban ítéltek el gyermekprostitúció elősegítéséért), ahogy egyébként a felső tízezer sok más tagja is, külföldi hírességekkel bezárólag. Nyilvánvaló, hogy elvben a világ legfontosabb politikusának érintettségéről húzhatnák le a legzsírosabb bőrt az ellenfelek – ehhez azonban szenzációértékű információt kellene talál­niuk, a közvetett utalások, vitatható hitelességű szóvirágok kevesek lesznek. Emlékezhetünk, hogy az amerikai demokratáknak kedvezőbb kongresszusi felállás idején, Trump első elnöksége alatt kétszer is megpróbálták őt közjogi felelősségi eljárással, impeachmenttel elítélni, de egyik sem sikerült.

Ma a konzervatívok kezében van Washingtonban a Fehér Ház (és az állami adminisztráció), a kongresszus, valamint a legfelsőbb bíróság is. A sebeit nyalogató demokrata ellenzék helyett a „negyedik hatalmi ág”, a fősodratú média támad. De érdekes taktikával teszi. A lejáratók lejáratója, a The New York Times például nem sajnálja rá az energiát, hogy valami igazán kínosat ásson elő Trumppal kapcsolatban – kérdés persze, mi lenne vajon a szokásos „füstölgő pisztoly” megfelelője egy szexügyben? –, szerkesztőségi állásfoglalásában viszont előre bebiztosítja magát az ellenkező esetre, mint aki maga sem hisz az egészben: „Ne bízzanak az aktákban! Trump a manipuláció esettanulmányává tette az Epstein-sagát”.

Nem biztos, hogy a jó irányban alakul számukra ez a történet. 

Ott vannak például a kínos új fotók Bill Clintonról, akit régóta emlegettek Epstein magánszigete és az ott tartott partik miatt Lolita-expressznek nevezett magángépe vendégeként. Ugyan, miért ül egy, az arckitakarása ellenére jól láthatóan igen fia­tal lány Bill bácsi (minden bizonnyal repülőgép) székének karfáján, átkarolva a volt elnököt? 

Miért öltözött össze Clinton Epsteinnel egy másik fotó tanúsága szerint? Mi következik ebből?

Ne legyünk képmutatóak – Amerika sem az. Érdekes egyensúlyban fér meg egymással, hogy népessége jelentős része legalábbis kötődik valamely vallásfelekezethez, nem istentagadó, ugyanakkor az Egyesült Államok a szexuális szabadosság, benne a pornográfia hazája is. Trump és Clinton lényegében egyidősek – jövő nyáron tölthetik be a nyolcvanadik életévüket –, egyikük sem szent emberként szerzett ismertséget, mindkettejükben inkább azt tartotta nagyra kinek-kinek a tábora, hogy meg tud oldani olyan dolgokat, amelyeket mások nem. Trump helyett, akinek életvitelét „New York-i stílusként” magyarázta meg magának a Republikánus Párt, most akár korábbi alelnöke, a szentfazék Mike Pence is lehetne a Fehér Ház lakója. De nem véletlenül nem ő az. Pence nem megoldóember – ez utóbbi márpedig fontosabb követelmény.

Emlékezhetünk arra is, hogy Clinton saját impeachment-eljárásának nem az volt a fő kérdése a Monica Lewinsky fehér házi gyakornoknővel folytatott viszonya ügyében: hogyan nem használták rendeltetésszerűen az ovális irodát, hanem hogy hazudott-e eskü alatt. Mert az már nem erkölcsi kérdés, némi hancúr a szőnyegen, miközben Hillary Clinton valahol a keleti szárnyban George Washington összes műveit jegyzeteli, hanem jog és kőkemény politika. Ahogy a prostitúcióval, kerítéssel, szexuális kényszerítéssel, kiskorúak kihasználásával átszőtt Epstein-borzadály is az. (Az Egyesült Államokban önmagában a prostitúció is törvénytelen, kevés kivétellel – legalábbis elvben.)

Fiatalok és későn érők kapaszkodjanak: voltak idők, nem is régen, még Melania Trump is emlékszik rájuk, amikor a Trump és a Clinton házaspár baráti kapcsolatot ápolt egymással. A világot fekete-fehérben szemlélőket az is kiábrándíthatja, hogy Donald Trump a 2000-es éveket a Demokrata Pártban töltötte. Jól olvasták, Bill és Hillary Clinton, valamint Joe Biden pártjában. Csakhogy régóta más már a felállás. Nemcsak azért, mert ellentétes oldalon állnak, hanem azért is, mert Clinton fogatlan oroszlánként tölti mindennapjait, Trump viszont az Egyesült Államok és a nyugati világ első embere. Ellenfelei benne keresik az amerikai Zsolti bácsit, hogy Szőlő utca módjára politikai ballaszttá dagasszanak jogi és erkölcsi vizsgálódásokra önmagukban érdemes visszás eseteket, bűncselekményeket.

Csak semmi szexet, kérem, angolok vagyunk! – keveset mondogathatta az ismert vígjáték címét Epsteinnek nemzetközi körének két brit tagja, akik nemrég alaposan ráfáztak a vele való kapcsolatra. 

A botránysorozat két legnyilvánvalóbb bukása Peter Mandelson és András herceg nevéhez fűződik.

Az előbbié a politikailag jelentősebb, az utóbbié – III. Károly uralkodó öccseként – a nagyobb név a világmédiában. Mandelson, akit felmentettek az ősszel a washingtoni nagyköveti tisztségéből, már szánja-bánja Epsteinnel és Maxwellel való viszonyát. Valamikor, Tony Blair korszakában az egyik legbefolyásosabb munkáspárti politikus volt, négy éven át az EU kereskedelmi biztosa is. Hátralévő karrierjében a Lordok Házába járogathat vissza vitázni. András herceget – aki mindent tagad – a saját családja fokozta le az egyre dagadó botrány nyomán közrendűvé; ma már Andrew Mountbatten-Windsornak kell szólítani. A véletlenek igen különös egybeesése lenne, ha nem ő lenne a levelezésekben az A. monogrammal jelzett férfi, aki a Windsorok balmorali kastélyából írva kért újabb „kifogásolható barátokat” Maxwelltől…

A kerítőnő ma Texasban tölti húszéves börtönbüntetését. Epstein 2019-ben a börtöncellájában halt meg az előzetesben, a hivatalos verzió szerint öngyilkos lett. 

Ám az amerikaiak nemigen hisznek az ilyen ügyekben az államnak, sőt minél több dokumentumot zúdítanak rájuk, annál kevésbé. Nagyjából az egynegyedük fogadja el, hogy 1963-ban Lee Harvey Oswald egyedül ölte meg John F. Kennedy elnököt, ahogyan azt is, hogy Eps­tein meg maga akasztotta fel magát. A közbizalom nem iratok függvénye.

Afrika szarvától a nemzetközi porondra

Bevásárlok, főzök és boldog vagyok

A patrióta lendületvétel éve volt 2025

Egynapos történelmek

2026, a Ló éve

A világ, benne Európa és ezen belül Magyarország számára a szó szoros értelmében sorsdöntő év lesz 2026.

