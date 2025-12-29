Bill bácsi és a roppant fiatal lány

„A világon minden a szexről szól, kivéve a szexet. A szex a hatalomról szól” – Oscar Wilde frappáns mondása továbbra is érvényes arra a nem mindennapi botrányhalmazra,

amelyet a szexbűnöző Jeffrey Epstein hagyott szörnyűséges önmaga után,

s amelyet most a karácsonyi menüvel párhuzamosan kezdett ismét emésztgetni Amerika. Az érintettek, az ügyvédeik, az újságírók mellett kíváncsi érdeklődők bújják azt a több mint százezer iratot, amelyet eddig nyilvánosságra hozott a washingtoni igazságügyi minisztérium. Lehet, hogy soha nem fogják utolérni magukat az olvasásban, mert milliószámra van még állítólag a levelezéseket, tanúvallomásokat, bírósági dokumentumokat, fotókat tartalmazó Epstein-aktákból.

Sokan máris panaszkodnak: nem közölték karácsonyig az összes iratot, pedig jogszabály írta volna elő, az áldozatok, illetve a nyomozások érdekeit szem előtt tartó ilyenkor szokványos és elkerülhetetlen szövegkitakarások pedig – amelyeket kormányzati jogászok százai készítenek – helyenként olyan ügyetlenre sikerültek, hogy az eredeti fájlokat laikusok is könnyen helyreállíthatják. Eps­tein számos áldozata mindeközben meghallgatást sürget a kongresszusnál.

Hol lesz ennek a vége? Mi sülhet ki az aktákból a me too zaklatási botrányok egy újabb hullámán túl? Egyelőre nem tudni.

A 2019-ben meghalt Epstein és cinkosa, egyben valamikori társa, Ghislaine Maxwell – a magyarországi médiacézárként is ismert, szintén rossz hírű Robert Maxwell lánya – nemcsak saját, de egy szélesebb kör részére „hajtottak fel” fiatal nőket, sőt kiskorúakat.

Az Epstein-akták egyik kulcskérdése, létezik-e vagy összeállítható-e ilyen „ügyféllista”? Ha igen, kiknek a nevével, és ezek az emberek milyen következményekre számíthatnak? Donald Trump szerint az ügyféllistáról szóló feltevés marhaság, és végül is ez járult hozzá – igaz, vargabetűket követően –, hogy a republikánus többségű kongresszussal együtt maga állt élére a temérdek iratnak a közvéleménnyel való megosztásához.

Ismert, hogy az amerikai elnök a kétezres évek elejéig New York-i üzletemberként kapcsolatban állt Epsteinnel (akit 2008-ban ítéltek el gyermekprostitúció elősegítéséért), ahogy egyébként a felső tízezer sok más tagja is, külföldi hírességekkel bezárólag. Nyilvánvaló, hogy elvben a világ legfontosabb politikusának érintettségéről húzhatnák le a legzsírosabb bőrt az ellenfelek – ehhez azonban szenzációértékű információt kellene talál­niuk, a közvetett utalások, vitatható hitelességű szóvirágok kevesek lesznek. Emlékezhetünk, hogy az amerikai demokratáknak kedvezőbb kongresszusi felállás idején, Trump első elnöksége alatt kétszer is megpróbálták őt közjogi felelősségi eljárással, impeachmenttel elítélni, de egyik sem sikerült.