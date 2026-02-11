idezojelek
A Helyzet

Ferdített csatlakoztatás

A forgatókönyv nyíltan a Tisza Párt győzelmére és arra bazíroz, hogy az Orbán-kormány remélt bukásával elhárul az akadály Kijev teljes jogú EU-tagsága elől.

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
európai bizottságukrajnaursula von der leyen 2026. 02. 11. 5:00
0

Visszaemlékezés szerint a Rákosi-rendszerben esett meg az ELTE angol tanszékén, hogy a káderlapjuk alapján az egyetemre betolt munkásfia­talok megszeppentek, amikor év elején a tanáruk – ahogy másokkal korábban megszokta – angolul szólt az elsőévesekhez. Az újak azonban nem beszélték Shakespeare nyelvét, így végül az egyetem előírta a tanárnak, hogy az első évben magyarul adjon nekik elő.

Szakmai és racionális szempontok fölé helyezett politikai ukáz – ugyanezt idézi Ukrajna egyre leplezetlenebbül erőltetett uniós csatlakoztatásának brüsszeli terve, amelyről a Politico cikkezik. Ezt a lapot az Európai Bizottság szócsövének is szokás nevezni, ám brüsszelibb Brüsszelnél: ha kell, kész a „helyes útra” terelni az Ursula von der Leyen vezette testületet, és egyszer talán azt is megtudjuk, kiknek a megbízásából. Mindenesetre most megszellőztette azt, amiről már korábban is csiripeltek a madarak: négy éve háborúban álló, de európai szinten amúgy is elmaradott északkeleti szomszédunk 2026–27-ben egyfajta előzetes tagságot nyerne az unióban. Fordítsuk ezt le a magyar adófizetők nyelvére: az ukránok rögvest EU-pénzeket kaphatnának a mi kontónkra is, miközben tőlünk visszatartják a nekünk járó összegeket. El lehet képzelni, mennyibe kerülne az erőltetett csatlakozása – félve írjuk le, de az eredetileg semleges német szó erre az anschluss – ennek a hazánknál több mint hatszor nagyobb országnak. A brüsszeli csavar itt a magyar vétó megkerülése. Egy unión kívüli állam eddig példátlan „bevonzása” nagyjából annak mintájára, ahogy a macska megjelöli a territóriumát, nem akadna fel egy-egy tagállam ellenkezésén.

A dolognak ezzel koránt sincs vége, noha azt gondoltuk volna, így is elég vérlázító. A „fordított csatlakozásnak” is nevezett, valójában azonban ferdített csatlakoztatásnak beillő terv, amely csak a „kvázi tagság” végére várná el az új jövevénytől, hogy megfeleljen az uniós normáknak, számunkra is arcul csapás, akik az 1990-es és 2000-es években olykor meghunyászkodva kepesztettünk, hogy az „európai ház” lakói lehessünk. De most még fájóbb az olyan, régóta előszobáztatott tagjelölteknek, mint a vajdasági magyarok miatt is számunkra különösen fontos Szerbia. Mindazoknak, akik előbb végzik el a munkát, és csak utána várják a jutalmat. Nem kell Ukrajna-szakértőnek lenni ahhoz, hogy belássuk, ennek a valóban jobb sorsra érdemes országnak hány területen, mennyi lemaradást kellene pótolnia.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A brüsszeli terv a nyugalom megzavarására különösen alkalmas, igazán aljas része csak ezután következik. (Persze akkor, ha hinni lehet a Politicónak. De hiszen a Politico eddig szentírás volt, nem igaz, kedves ellenzék és médiaholdudvara? Már ha Magyarországot szapulni lehetett…) A forgatókönyv nyíltan a Tisza Párt győzelmére és arra bazíroz, hogy az Orbán-kormány remélt bukásával elhárul az akadály Kijev teljes jogú EU-tagsága elől. (Ez a huszonheteken belül az ötödik-hatodik helyre súlyozná az ukránokat.) Nem tápláltunk eddig sem illúziókat azzal kapcsolatban, hogy Von der Leyen és Manfred Weber engedelmes, hűséges hadnagyuk, Magyar Péter pártjának szorítanak április 12-én. Az igazán fájó e terv utolsó, ötös pontja lehet mindazoknak, így az ellenzéki szimpatizánsoknak, akik hangyafarknyi esélyt is adtak annak, hogy a „jogállamisági eljárások” legalább köszönőviszonyban vannak hazai viszonyainkkal. Az ötödik pecsét ugyanis hazánk uniós szavazati jogának megvonását jelentené arra az esetre, ha az Orbán-kormány hivatalban marad. Mégpedig az Ukrajnával szembeni fenntartásai miatt. Ez az egyébként is roskadozó EU-demokrácia végével érne fel.
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

A polgári öntudat diadala

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUkrajna

Olijnyikova lebuktatta önmagát

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkommunista

Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekbegum

Az elfeledett iszlamista lányok

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu