Morgan Gibbs-White csodagólja közelebb segítette az Arsenalt és Gyökerest a Premier League-címhez

Morgan Gibbs-White újra felhívta magára a figyelmet. A 26 éves, hatszoros angol válogatott labdarúgó klasszisokra jellemző találattal vette ki a részét a Nottingham Forest pontszerzéséből (2-2) a Manchester City otthonában. A megkapaszkodásért küzdő együttese kétszer is egyenlítve fontos pontot szerzett, egyúttal komoly bajba sodorta a februárban remekül menetelt Erling Haalandékat.

Itt a labda, hol a labda? Morgan Gibbs-White varázsolt a Manchester City ellen (Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto)

Morgan Gibbs-White villant

A kapunak háttal állva is remekül feltalálta magát Morgan Gibbs-White. A 62. percben – az Európa-ligában a Ferencváros ellen duplázó – Igor Jesus visszafejelt labdáját igazgatás nélkül sarkalta be öt és fél méterről. Pedig szorosan őrizték, de túljárt védője és Gianluigi Donnarumma kapus eszén is. A Nottingham Forest ezzel válaszolt Semenyo góljára, majd Rodri újbóli vezető találatára is felelt Anderson révén. Gibbs-White immár 8 gólos a Premier Leaue-ben, összesen tíz találatnál tart a szezonban.

Gyökeres révbe érhet

Mivel a West Ham nyert a Fulham vendégeként, a bravúros pontszerzéssel a Forest annyit ért el, hogy nincs kieső helyen, de ugyanannyi pontja van, mint a 18., már vonal alatt lévő riválisának. A februárban a Liverpoolt is legyőző, a bajnokságban 4 sikert és egy döntetlent produkáló Manchester City a pontvesztéssel nagy hátrányba került a bajnoki címért folytatott versenyfutásban.

Jelenleg 7 pont az – egy meccsel többet játszó – Arsenal előnye Pep Guardiola együttesével szemben. A City áprilisban idegenben játszik a Chelsea-vel, majd fogadja a csúcsrangadón az Ágyúsokat. A Premier League hivatalos oldala kiemeli: Mikel Arteta gárdája a hátralévő nyolc fellépéséből ötöt hazai pályán vívhat meg, csupán háromszor kell utaznia!

Azaz minden adott a bajnoki címre 2004 óta hiába váró, az elmúlt években a hajrára kipukkadó Arsenal végső sikeréhez. Ha összejön, az első magyarként angol bajnok Szoboszlai Dominik után egy újabb magyar származású játékos nyakába akaszthatnak aranyérmet.

Az apai ágon magyar, de svéd válogatott Gyökeres Viktor kereken 10 góllal segítette eddig a csapatát, s már az első Arsenal-mezben játszott szezonja végén megkoronázhatják.