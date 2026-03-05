Morgan Gibbs-WhiteGyökeres ViktorPremier League

Morgan Gibbs-White csodagólja közelebb segítette az Arsenalt és Gyökerest a Premier League-címhez

Hétpontosra nőtt az Arsenal előnye a Manchester City előtt a Premier League-ben. Az Ágyúsok 1-0-ra győztek Brightonban, miközben Pep Guardiola csapata otthon nem bírt a bennmaradásért küzdő Nottingham Foresttel. A 2-2-re végződött manchesteri mérkőzésen Morgan Gibbs-White váratlan, ritkán látható sarkazásos góllal vette be Gianluigi Donnarumma kapuját. Gyökeres Viktornak és az Arsenalnak is nagy szívességet tett a Ferencváros legyőzője.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 05. 11:00
Morgan Gibbs-White Nottingham Forest's English midfielder #10 Morgan Gibbs-White celebrates scoring the team's first goal during the English Premier League football match between Manchester City and Nottingham Forest at the Etihad Stadium in Manchester, n
Morgan Gibbs-White használta a fejét, meg is lepte Gianluigi Donnarummát Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Morgan Gibbs-White újra felhívta magára a figyelmet. A 26 éves, hatszoros angol válogatott labdarúgó klasszisokra jellemző találattal vette ki a részét a Nottingham Forest pontszerzéséből (2-2) a Manchester City otthonában. A megkapaszkodásért küzdő együttese kétszer is egyenlítve fontos pontot szerzett, egyúttal komoly bajba sodorta a februárban remekül menetelt Erling Haalandékat. 

Morgan Gibbs-White
Itt a labda, hol a labda? Morgan Gibbs-White varázsolt a Manchester City ellen (Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto)

Morgan Gibbs-White villant

A kapunak háttal állva is remekül feltalálta magát Morgan Gibbs-White. A 62. percben – az Európa-ligában a Ferencváros ellen duplázó – Igor Jesus visszafejelt labdáját igazgatás nélkül sarkalta be öt és fél méterről. Pedig szorosan őrizték, de túljárt védője és Gianluigi Donnarumma kapus eszén is. A Nottingham Forest ezzel válaszolt Semenyo góljára, majd Rodri újbóli vezető találatára is felelt Anderson révén. Gibbs-White immár 8 gólos a Premier Leaue-ben, összesen tíz találatnál tart a szezonban. 

Gyökeres révbe érhet

Mivel a West Ham nyert a Fulham vendégeként, a bravúros pontszerzéssel a Forest annyit ért el, hogy nincs kieső helyen, de ugyanannyi pontja van, mint a 18., már vonal alatt lévő riválisának. A februárban a Liverpoolt is legyőző, a bajnokságban 4 sikert és egy döntetlent produkáló Manchester City a pontvesztéssel nagy hátrányba került a bajnoki címért folytatott versenyfutásban. 

Jelenleg 7 pont az – egy meccsel többet játszó – Arsenal előnye Pep Guardiola együttesével szemben. A City áprilisban idegenben játszik a Chelsea-vel, majd fogadja a csúcsrangadón az Ágyúsokat. A Premier League hivatalos oldala kiemeli: Mikel Arteta gárdája a hátralévő nyolc fellépéséből ötöt hazai pályán vívhat meg, csupán háromszor kell utaznia! 

Azaz minden adott a bajnoki címre 2004 óta hiába váró, az elmúlt években a hajrára kipukkadó Arsenal végső sikeréhez. Ha összejön, az első magyarként angol bajnok Szoboszlai Dominik után egy újabb magyar származású játékos nyakába akaszthatnak aranyérmet.

 Az apai ágon magyar, de svéd válogatott Gyökeres Viktor kereken 10 góllal segítette eddig a csapatát, s már az első Arsenal-mezben játszott szezonja végén megkoronázhatják.

 

