Már rátette a kést az Arsenal torkára a City, miközben koktélozni küldi játékosait Guardiola

Szinte hihetetlen, de igaz: a legendás Arsene Wenger irányításával az Arsenal legutóbbi, összességében 13. angol bajnoki címét a 2003–2004-es idényben nyerte a Premier League-ben, ez volt a híres „Invincibles” (Verhetetlenek) csapat, amely veretlenül, 38 mérkőzés alatt 26 győzelemmel és 12 döntetlennel lett bajnok. Pár fordulóval ezelőtt sokan ismét az Ágyúsok aranyérmére fogadtak volna, ám amíg a londoniak elkezdtek – régi „jó szokásukhoz" híven – botladozni a hajrában, addig a nagy rivális Manchester City lehetetlent nem ismerve már két pontra megközelítette a bajnoki tabellán a vasárnap délután a Tottenham ellen városi derbit játszó Arsenalt.

Erling Haaland, a Manchester City gólzsákja ezúttal nem a találataival, hanem jó játékával tűnt ki a Newcastle ellen (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

A Manchester City zsinórban 17. alkalommal nyert meg hazai bajnokit

Azonban ha az Ágyúsok legyőzik londoni riválisukat, akkor az azt jelenti, úgy vezetnek 5 ponttal Pep Guardiola csapata előtt, hogy egy meccsel többet játszottak a Citynél. Az Égszínkékek szombaton késő este 2-1-re verték a BL-ben vitézkedő Newcastle gárdáját – a Szarkák szerdán 6-1-re verte idegenben a magyar szurkolók által jól ismert Qarabag csapatát a Bajnokok Ligája rájátszásának odavágóján –, és ez a siker azt is jelentette, hogy Haalandék zsinórban a 17. hazai bajnokijukat nyerték meg, míg a nagy rivális Arsenal a szerdai, hétközi előre hozott PL-meccsen kétgólos előnyt kiengedve a kezéből végül 2-2-re végzett a ligautolsó Wolverhamptonnal.

Mindkét gárdának 11-11 bajnokija van hátra, és úgy fest a helyzet, amelyik csapat több meccset nyer meg a hátralévő fordulókban – lesz köztük egy Manchester City–Arsenal találkozó is –, az lesz a Premier League idei bajnoka. Ráadásul a két csapat más fronton is küzd valamilyen trófeáért:

ők ketten vezetik a Premier League-t,

ott vannak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében,

az FA-kupa ötödik fordulójában

egymás ellen vívják a Ligakupa döntőjét.

Pep Guardiola elküldte a játékosait három nap szabadságra, és azt kérte tőlük, lazítsanak és igyanak minél több koktélt (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Jöhetnek a koktélok, Guardiola szabadságra küldte játékosait

A katalán edzőfejedelem a nyomásgyakorlás egészen furcsa változatát gyakorolja az Arsenallal szemben, ugyanis annyira elégedett volt csapata teljesítményével, hogy elküldte játékosait három nap szabadságra.