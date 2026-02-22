Már rátette a kést az Arsenal torkára a City, miközben koktélozni küldi játékosait Guardiola

Szinte hihetetlen, de igaz: a legendás Arsene Wenger irányításával az Arsenal legutóbbi, összességében 13. angol bajnoki címét a 2003–2004-es idényben nyerte a Premier League-ben, ez volt a híres „Invincibles” (Verhetetlenek) csapat, amely veretlenül, 38 mérkőzés alatt 26 győzelemmel és 12 döntetlennel lett bajnok. Pár fordulóval ezelőtt sokan ismét az Ágyúsok aranyérmére fogadtak volna, ám amíg a londoniak elkezdtek – régi „jó szokásukhoz" híven – botladozni a hajrában, addig a nagy rivális Manchester City lehetetlent nem ismerve már két pontra megközelítette a bajnoki tabellán a vasárnap délután a Tottenham ellen városi derbit játszó Arsenalt.
A Manchester City zsinórban 17. alkalommal nyert meg hazai bajnokit
Azonban ha az Ágyúsok legyőzik londoni riválisukat, akkor az azt jelenti, úgy vezetnek 5 ponttal Pep Guardiola csapata előtt, hogy egy meccsel többet játszottak a Citynél. Az Égszínkékek szombaton késő este 2-1-re verték a BL-ben vitézkedő Newcastle gárdáját – a Szarkák szerdán 6-1-re verte idegenben a magyar szurkolók által jól ismert Qarabag csapatát a Bajnokok Ligája rájátszásának odavágóján –, és ez a siker azt is jelentette, hogy Haalandék zsinórban a 17. hazai bajnokijukat nyerték meg, míg a nagy rivális Arsenal a szerdai, hétközi előre hozott PL-meccsen kétgólos előnyt kiengedve a kezéből végül 2-2-re végzett a ligautolsó Wolverhamptonnal.
Mindkét gárdának 11-11 bajnokija van hátra, és úgy fest a helyzet, amelyik csapat több meccset nyer meg a hátralévő fordulókban – lesz köztük egy Manchester City–Arsenal találkozó is –, az lesz a Premier League idei bajnoka. Ráadásul a két csapat más fronton is küzd valamilyen trófeáért:
- ők ketten vezetik a Premier League-t,
- ott vannak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében,
- az FA-kupa ötödik fordulójában
- egymás ellen vívják a Ligakupa döntőjét.
Jöhetnek a koktélok, Guardiola szabadságra küldte játékosait
A katalán edzőfejedelem a nyomásgyakorlás egészen furcsa változatát gyakorolja az Arsenallal szemben, ugyanis annyira elégedett volt csapata teljesítményével, hogy elküldte játékosait három nap szabadságra.
