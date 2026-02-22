Rendkívüli

Már rátette a kést az Arsenal torkára a City, miközben koktélozni küldi játékosait Guardiola

Pep Guardiola és csapata nem viccel, hiszen zsinórban a 17. hazai Premier League-meccsén diadalmaskodott a Newcastle felett. A Manchester City 2-1-es győzelmével két pontra csökkentette hátrányát a listavezető Arsenallal szemben. Az Égszínkékek ezzel bejelentkeztek a bajnoki címre, ráadásul az Ágyúsokhoz hasonlóan négy trófea megszerzéséért vannak versenyben.

Molnár László
2026. 02. 22. 11:30
A Manchester City játékosai nemcsak az újabb győzelemnek, hanem a három nap rendkívüli szabadságnak is örülnek Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szinte hihetetlen, de igaz: a legendás Arsene Wenger irányításával az Arsenal legutóbbi, összességében 13. angol bajnoki címét a 2003–2004-es idényben nyerte a Premier League-ben, ez volt a híres „Invincibles” (Verhetetlenek) csapat, amely veretlenül, 38 mérkőzés alatt 26 győzelemmel és 12 döntetlennel lett bajnok. Pár fordulóval ezelőtt sokan ismét az Ágyúsok aranyérmére fogadtak volna, ám amíg a londoniak elkezdtek – régi „jó szokásukhoz" híven – botladozni a hajrában, addig a nagy rivális Manchester City lehetetlent nem ismerve már két pontra megközelítette a bajnoki tabellán a vasárnap délután a Tottenham ellen városi derbit játszó Arsenalt.

Erling Haaland, a Manchester City gólzsákja ezúttal nem a találataival, hanem jó játékával tűnt ki a Newcastle ellen (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

A Manchester City zsinórban 17. alkalommal nyert meg hazai bajnokit

Azonban ha az Ágyúsok legyőzik londoni riválisukat, akkor az azt jelenti, úgy vezetnek 5 ponttal Pep Guardiola csapata előtt, hogy egy meccsel többet játszottak a Citynél. Az Égszínkékek szombaton késő este 2-1-re verték a BL-ben vitézkedő Newcastle gárdáját – a Szarkák szerdán 6-1-re verte idegenben a magyar szurkolók által jól ismert Qarabag csapatát a Bajnokok Ligája rájátszásának odavágóján –, és ez a siker azt is jelentette, hogy Haalandék zsinórban a 17. hazai bajnokijukat nyerték meg, míg a nagy rivális Arsenal a szerdai, hétközi előre hozott PL-meccsen kétgólos előnyt kiengedve a kezéből végül 2-2-re végzett a ligautolsó Wolverhamptonnal.

Mindkét gárdának 11-11 bajnokija van hátra, és úgy fest a helyzet, amelyik csapat több meccset nyer meg a hátralévő fordulókban – lesz köztük egy Manchester City–Arsenal találkozó is –, az lesz a Premier League idei bajnoka. Ráadásul a két csapat más fronton is küzd valamilyen trófeáért:

  • ők ketten vezetik a Premier League-t,
  • ott vannak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, 
  • az FA-kupa ötödik fordulójában 
  • egymás ellen vívják a Ligakupa döntőjét.
Pep Guardiola elküldte a játékosait három nap szabadságra, és azt kérte tőlük, lazítsanak és igyanak minél több koktélt (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Jöhetnek a koktélok, Guardiola szabadságra küldte játékosait

A katalán edzőfejedelem a nyomásgyakorlás egészen furcsa változatát gyakorolja az Arsenallal szemben, ugyanis annyira elégedett volt csapata teljesítményével, hogy elküldte játékosait három nap szabadságra.

– Nem titok, azt mondtam a játékosoknak, hogy ebben a három napban sok caipirinhát és daiquirit kell inniuk! Élvezzék egy kicsit az életet, majd utána edzünk három keményet, és elmegyünk és nyerünk Leedsben – árulta el a BBC Sportsnak Guardiola a Newcastle felett aratott győzelmet követően. Hogy szó szerint veszik-e a tanácsát a játékosok, az még a jövő zenéje, de az ünneplés nem kicsire sikeredett a találkozót követően.

Mindenesetre a Barcelonával és a Cityvel is BL-t nyert szakember igencsak érzelmesen élte meg az újabb sikert, amiről azt állította, ezúttal csapatként szereztek három pontot. Közölte, végre 

újra megtalálták egymást a szurkolókkal, és a trófeákért való küzdelemben nagy szükségük lesz a támogatásukra. 

Lehet, hogy a jelenlegi City még nem rendelkezik azon csapat gördülékenységével és kérlelhetetlen győzési stílusával, mint amelyik négy egymást követő bajnoki címet nyert Premier League-ben, de a küzdeni tudásukat látva kijelenthető, már elindultak efelé.

Premier League, 27. forduló:

szombat:

vasárnap:

  • Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 15.00
  • Nottingham Forest–Liverpool 16.00 (tv: Match4)
  • Sunderland–Fulham 15.00 (tv: Spíler1)
  • Tottenham Hotspur–Arsenal 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Everton–Manchester United 21.00

A Premier League bajnoki tabelláját itt tekinthetik meg.

 

