Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

Fényes Adolf Nyugtalan idő című festményénél – amelyet legalábbis a Magyar Nemzeti Galéria 1919-re datál, mások későbbre – kevés borongósabb tájat ismerünk a magyar festészetben. Fényes annak a Prónay Pálnak (1874–1946) a kortársa volt, akinek az Erdélyi Szalon gondozásában, Ellenforradalmi jegyzeteim címmel nemrég jelentek meg a jelenleg lehető legteljesebb emlékiratai az 1918 és 1922 közötti évekről. (Sok írás elveszett.) Rendkívül nyugtalan idők voltak ezek ugyanúgy négy év pusztító, értelmetlen és számunkra káros kimenetelű háború után, ahogy pusztító, értelmetlen és számunkra káros a szomszédunkban a holnap éppen négy esztendeje dúló háború is.

Csak ne legyen a mostaninál még károsabb! Azok a baljós, vihar előtti felhők ugyanis, amelyek Fényes festményén is láthatók, nemcsak temérdek halott, rokkant, özvegy, árva és feldúlt otthon előképei, hanem olyan harci túlélőké is, akik mindezeken keresztülmentek, és később ezeknek testi-lelki ­sebeit is hordozták társadalomszerte. Az ilyesmit annak idején leginkább a kutyaharapást szőrével elve alapján „gyógyították” – Prónay is a háború után jó katona módjára ment az újabb harcba –, a poszttraumás stressz zavart főleg a mai amerikai filmekből ismerjük. Szabó István Hanussenjének világháborús obsitost kezelő Bettelheim doktora inkább a kivétel: Sigmund Freud ekkor unatkozó bécsi asszonyokat fogadott a díványán.

Emlékirataiból nehéz megítélni, hogy a „nemzeti radikális” oldalon nagy népszerűségnek örvendő Prónay miért lett éppen olyan, amilyen – mekkora szerepet játszottak ebben pszichés alaptulajdonságai, neveltetése, a világháború, valamint az azelőtt elképzelhetetlenül nagy fordulatok, amelyek mind­össze pár év leforgása alatt következtek be hazánk történelmében.

Felbomlott az Osztrák–Magyar Monarchia, Károlyi Mihály hatalomra jutása tovább csökkentette a nemzeti megmaradás esélyeit. A szovjet mintára létrejött Tanácsköztársaságot és a Lenin-fiúk nevével fémjelzett vörösterrort a máig tartó nemzetpolitikai károkat okozó gúnyhatárok trianoni rögzítése követte, hogy aztán Horthy Miklós színre lépésével és a nevéhez fűződő rendszer konszolidációjával Magyarország legalább a második világháborús évekig fenntartható pályán maradjon. Persze a trianoni revízió igényével, amelyet Prónay – főnévként használva a szót – irredentának nevez.