Veszélyben a zöldségek királynője: milyen hatással lehet a spanyol válság a magyar spárgatermesztésre?

Az idei spárgaszezon rajtját súlyos viharkárok árnyékolják be Andalúziában. A Marta vihar nyomán a Genil folyó és a Vilano-patak kilépett a medréből, aminek következtében a granadai Poniente Granadino térségében az ültetvények nagyjából harmada víz alá került. A helyi Centro Sur szövetkezet becslései szerint a leginkább érintett parcellákon a terméskiesés elérheti a 35-40 százalékot, ami csak Huétor Tájarban majdnem hárommillió kilogramm elveszett spárgát jelent. A nagyságrend megértésében segít, hogy Magyarország évi nagyjából 3,8 ezer tonna spárga megtermelésével a világ 19. legnagyobb spárgatermesztője. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a spárga évelő növény, így a tartósan vízzel telített, levegőtlen talaj nemcsak az idei hozamot, hanem a következő évek termőképességét is veszélyezteti. A kármentesítés és a talaj regenerálása már megkezdődött, a kevésbé érintett területekről pedig elindultak az első beszállítások.

A spárgatermesztés viszonylag nehéz műfaj. Az évelő természet és a munkaerő-igényesség állította kihívásokat azonban kompenzálja a magas ár, amiért a „zöldségek királynője” eladható

Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba

Spárgahelyzet Magyarországon

A spanyolországi kiesés elsősorban a zöld spárga korai, téli és kora tavaszi piacát érinti Nyugat- és Észak-Európában. Bár a hír aggasztó, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakértői megnyugtató válaszokat adtak a várható hatásokkal kapcsolatban. A szakemberek szerint a magyar piac alapvetően más ütemben működik:

Hazánkban elsősorban fehér spárgát termesztenek, amelynek a betakarítása mintegy két hónappal később kezdődik, mint a spanyol zöld spárgáé. Mire a magyar termés piacra kerül, a spanyol szezon már jórészt véget ér, így a két termék között nincs érdemi átfedés. Ennek köszönhetően a dél-európai hiány nem fog közvetlenül és automatikusan áremelkedést okozni a hazai boltokban.

A szakértő azonban felhívta a figyelmet a nemzetközi folyamatok kiszámíthatatlanságára is.

Előre nem lehet megjósolni a várható kereslet-kínálati viszonyokat, a többi nagy spárgatermelő ország várható termelését és a harmadik országokból érkező import nagyságát sem. Ez a termék is olyan, amelynek a kereslet-kínálati viszonyai napról napra változnak Európában egy nyolc-tízhetes időszakban

– hangsúlyozta a NAK lapunkhoz eljuttatott válaszában.