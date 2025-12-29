Mélyponton a német gazdaság: zuhanó profit és csődhullám sújtja az óriásokat

Tovább folytatódik a német gazdaság vesszőfutása. A legfrissebb adatok szerint a helyzet egyre aggasztóbb. Az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég átfogó elemzése pontosan mutat rá a problémákra. A gyenge gazdasági környezet fojtogatóan hat az ország legnagyobb tőzsdei vállalataira. A száz legnagyobb árbevételű cég kamat- és adófizetés előtti eredménye (EBIT) az év első kilenc hónapjában éves bázison 15 százalékkal csökkent. Az összeg így 102 milliárd euróra esett vissza.

Komoly bajban van Németország, Európa egykori gazdasági motorja. Illusztráció. Fotó: DPA/AFP/Matthias Rietschel

Újabb válságév a német gazdaságban

Jan Brorhilker, az EY szakértője nem kertelt. A szakember rámutatott a kiváltó okokra:

a kedvezőtlen konjunktúra,

a geopolitikai feszültségek

és az amerikai kereskedelempolitika bizonytalansága visszafogta a beruházásokat.

Ezzel párhuzamosan a globális piacon erősödött a kínai konkurencia. Ez a folyamat további költség- és árnyomást helyezett a német szereplőkre. Különösen nehéz helyzetbe kerültek az exportorientált iparvállalatok. Ezek a cégek alkotják hagyományosan a német gazdaság gerincét.

A gazdasági nehézségeknek súlyos ára van. Ezt a munkavállalók fizetik meg. A vizsgált cégek körében január és szeptember között mintegy 17,5 ezer munkahely szűnt meg. A globális alkalmazotti létszám ezzel 4,24 millióra mérséklődött. A tendencia hosszabb távon még riasztóbb. A cégeknél 2023 óta összesen mintegy 100 ezer álláshely tűnt el. A leépítésekben olyan ikonikus vállalatok is érintettek, mint a Volkswagen, a DHL Group vagy a Siemens. A felvételek befagyasztása különösen az adminisztratív területeken jellemző. Ebben a szegmensben a mesterséges intelligencia térnyerése is gyorsítja a folyamatokat.

Az ágazati bontásból kiderül a válság epicentruma. A legnagyobb bajban az autóipar van. Az árbevételi rangsort továbbra is a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz vezeti. A számok mögött azonban drámai visszaesés húzódik. A három konszern együttes árbevétele két százalékkal csökkent. Üzemi eredményük eközben összeomlott. A mutató 46 százalékos zuhanás után mindössze 17,8 milliárd eurót ért el az első kilenc hónapban.

Nemcsak az autógyártók szenvednek. A vegyipari óriásoknál az üzemi eredmény 71 százalékkal esett vissza. A technológiai szektor, az IT-vállalatok és az egészségipar ezzel szemben viszonylag jól teljesít. A Deutsche Telekom például vezeti a legnyereségesebb vállalatok listáját.

A helyzetet tovább súlyosbítja a vállalati csődök számának drasztikus emelkedése. A Creditreform hitelminősítő adatai szerint a fizetésképtelenségi eljárások száma tízéves csúcsra ért. A szakértők 2026-ban sem várnak enyhülést. Különösen a kis- és középvállalkozások vannak veszélyben. Ezek a cégek nehezen jutnak hitelhez, emellett küzdenek a magas energiaárakkal is.