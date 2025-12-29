Mélyponton a német gazdaság: zuhanó profit és csődhullám sújtja az óriásokat

Tovább folytatódik a német gazdaság vesszőfutása. A legfrissebb adatok szerint a helyzet egyre aggasztóbb. Az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég átfogó elemzése pontosan mutat rá a problémákra. A gyenge gazdasági környezet fojtogatóan hat az ország legnagyobb tőzsdei vállalataira. A száz legnagyobb árbevételű cég kamat- és adófizetés előtti eredménye (EBIT) az év első kilenc hónapjában éves bázison 15 százalékkal csökkent. Az összeg így 102 milliárd euróra esett vissza.
Újabb válságév a német gazdaságban
Jan Brorhilker, az EY szakértője nem kertelt. A szakember rámutatott a kiváltó okokra:
- a kedvezőtlen konjunktúra,
- a geopolitikai feszültségek
- és az amerikai kereskedelempolitika bizonytalansága visszafogta a beruházásokat.
Ezzel párhuzamosan a globális piacon erősödött a kínai konkurencia. Ez a folyamat további költség- és árnyomást helyezett a német szereplőkre. Különösen nehéz helyzetbe kerültek az exportorientált iparvállalatok. Ezek a cégek alkotják hagyományosan a német gazdaság gerincét.
A gazdasági nehézségeknek súlyos ára van. Ezt a munkavállalók fizetik meg. A vizsgált cégek körében január és szeptember között mintegy 17,5 ezer munkahely szűnt meg. A globális alkalmazotti létszám ezzel 4,24 millióra mérséklődött. A tendencia hosszabb távon még riasztóbb. A cégeknél 2023 óta összesen mintegy 100 ezer álláshely tűnt el. A leépítésekben olyan ikonikus vállalatok is érintettek, mint a Volkswagen, a DHL Group vagy a Siemens. A felvételek befagyasztása különösen az adminisztratív területeken jellemző. Ebben a szegmensben a mesterséges intelligencia térnyerése is gyorsítja a folyamatokat.
Az ágazati bontásból kiderül a válság epicentruma. A legnagyobb bajban az autóipar van. Az árbevételi rangsort továbbra is a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz vezeti. A számok mögött azonban drámai visszaesés húzódik. A három konszern együttes árbevétele két százalékkal csökkent. Üzemi eredményük eközben összeomlott. A mutató 46 százalékos zuhanás után mindössze 17,8 milliárd eurót ért el az első kilenc hónapban.
Nemcsak az autógyártók szenvednek. A vegyipari óriásoknál az üzemi eredmény 71 százalékkal esett vissza. A technológiai szektor, az IT-vállalatok és az egészségipar ezzel szemben viszonylag jól teljesít. A Deutsche Telekom például vezeti a legnyereségesebb vállalatok listáját.
A helyzetet tovább súlyosbítja a vállalati csődök számának drasztikus emelkedése. A Creditreform hitelminősítő adatai szerint a fizetésképtelenségi eljárások száma tízéves csúcsra ért. A szakértők 2026-ban sem várnak enyhülést. Különösen a kis- és középvállalkozások vannak veszélyben. Ezek a cégek nehezen jutnak hitelhez, emellett küzdenek a magas energiaárakkal is.
