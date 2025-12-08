válságcsődNémetországenergiaárakversenyképességbürokrácia

Válságba sodorta Németországot a baloldali kormány: tízéves csúcson a csődök száma

A német baloldal ezt is megcsinálta: elsősorban a magas energiaárak miatt, főként a kis- és középvállalkozások körében nőtt a bedőlések száma. De a stagnáló gazdaság és az ipari cégek versenyképességének romlása miatt 2014 óta a legmagasabb szintet érte el a vállalati csődök száma.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 14:17
Tízéves csúcsra hágott a vállalati csődök száma Németországban. Fotó: JD Fotografiert Forrás: Shutterstock
Németországban emelkedik a szupergazdagok száma – de ezzel együtt a vállalati csődöké is. Ezt mutatja a Creditreform hitelminősítő intézet új elemzése, amelyről a német Bild számolt be.

Tízéves csúcson a német vállalati csődök száma
Fotó: JD Fotografiert / Shutterstock

A legfrissebb elemzés szerint az év végére körülbelül 23 900 vállalati csőd lesz. Legutóbb 2014-ben volt ilyen magas a csődök száma (24 100 csőd). A következő évre sem látszik enyhülés. Patrik-Ludwig Hantzsch, a Creditreform gazdaságkutatási vezetője a lapnak arról számolt be, hogy a jelenlegi előrejelzések alapján nem lehet arra számítani, hogy a fizetésképtelenségi adatok stagnálni fognak, vagy akár csökkenhetnek 2026-ban.

Csőd: a kis- és középvállalkozások vannak különösen nehéz helyzetben

A kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat) különösen nehéz helyzetbe hozza a válság. Hantzsch így folytatja: „Sok vállalkozás súlyosan eladósodott, nehezen jut új hitelhez, és olyan strukturális terhekkel küzd, mint az energiaárak és a szabályozás.” A csődök négyötöde legfeljebb tíz alkalmazottat foglalkoztató vállalatokat érint. De még a nagy szereplők is összeomlanak: 2025-ben 140 nagyobb vállalat jelentett fizetésképtelenséget – köztük több kórházüzemeltető is.

Több csőd több munkahely elvesztését is jelenti. Becslések szerint körülbelül 285 ezer munkahely van veszélyben, vagy már megszűnt. A kár 57 milliárd eurót tesz ki; tavaly ez az összeg 59,1 milliárd euró volt.

Óriási a baj Németországban: lemondják az ünnepi kivilágítást – tömegesen jelentenek csődöt a cégek

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy a drezdai Königstrasse elsötétülése csak jelképe annak, milyen súlyos pénzügyi válsággal néznek szembe a német önkormányzatok: a magas energiaárak, a bénító bürokrácia, a stagnáló gazdaság, a növekvő szociális kiadások és a csődhullám együtt kényszerítik őket az ünnepi fények lekapcsolására.

