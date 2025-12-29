Kicsoda Szily Nóra, és miért őt választotta Magyar Péter a propagandainterjúra?

Az LMBTQ-aktivista Bódis Kriszta mindezek ellenére „szívből jövő ölelést” küldött, és azt írta, Szily Nórát olyan kötelékek fűzik hozzá, amelyek „testvéri kapcsolatok, nem vér szerintiek, hanem lelkiek”. Ez természetesen elképzelhető – ugyanakkor sokkal többet árul el Bódis Kriszta lelki világáról, mint amennyit ő maga valószínűleg szeretne.

Az Ellenpont rámutat: Magyar Péter a karácsonyi időszak nyugalmát arra használta fel, hogy Szily Nóra közreműködésével kedvezőbb képet alakítson ki magáról a nők körében. Nem véletlenül: a közvélemény-kutatások szerint a nők kifejezetten elutasítják Magyar Péter erőszakos viselkedését – ezt a tényt még a Telex is kénytelen volt elismerni.

Szily Nóra ebben az interjúban szemmel láthatóan mellékszereplő, és első pillantásra nehezen érthető, miért éppen őt választotta Magyar Péter. Pályafutása során sorra kudarcot vallott, és nagyjából egy évtizede leginkább úgy jelenik meg a médiában, hogy baloldali műsorokban készítenek vele interjúkat, láthatóan azzal a céllal, hogy a köztudatban tartsák. Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk az életútját, világossá válik: komolyabb lehetőségeket elsősorban a baloldali kormányok időszakában, illetve baloldali szerkesztőségekben kapott.

Kicsoda Szily Nóra?

A pszichológus diplomával rendelkező Szily Nóra egyetlen percet sem dolgozott a végzettségének megfelelő szakmában – hívja fel a figyelmet a cikk.

A rendszerváltás után azonnal a Magyar Rádióhoz szerződött, majd 1992 és 1998 között a Magyar Televízió műsorvezetőjeként dolgozott, már akkor is kipróbált baloldali riporterként. Az MSZP–SZDSZ-kormány bukását követően az RTL adott neki lehetőséget – az a csatorna, amely Horn Gyula közreműködésével jutott frekvenciához. 1998-tól a Reggeli című, gyenge nézettségű bulvárműsort vezette Alföldi Róbert oldalán.

2002-ben, a baloldal újbóli hatalomra kerülésével visszatért a köztévéhez, ahol jellemzően hosszabb, nem közéleti témájú interjúkat készített. Pályafutásához hozzátartozik az is, hogy a Heti Hetes szereplője volt, többek között Farkasházy Tivadar, Gálvölgyi János és Kéri László társaságában. A műsor a 2000-es években gyakorlatilag kizárólag a jobboldal és Orbán Viktor támadására épült.

Szily Nóra baloldali kapcsolatrendszerét jól mutatja, hogy interjúit a Partizán és a szintén szélsőbaloldali WMN is rendszeresen népszerűsítette. Mindkét műsor vezető arca – Gulyás Márton és D. Tóth Kriszta – igyekezett időről időre visszahozni őt a köztudatba. Magyar Péter melletti nyílt kiállása is azt jelzi, hogy a baloldali politikai és médiakörök egységesen felsorakoztak a Tisza mögé.

Szily Nóra műsorait rendszeresen használta arra is, hogy nyájaskodó, kritikát nélkülöző propagandainterjúkat készítsen baloldali közszereplőkkel

– mutat rá az Ellenpont, amely felidézett néhány emlékezetes példát.