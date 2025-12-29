Kicsoda Szily Nóra, és miért őt választotta Magyar Péter a propagandainterjúra?

Karácsony másnapján komoly felháborodást váltott ki Magyar Péter öninterjúja, amelyhez Szily Nórát választotta afféle asszisztens sajtósnak – idézi fel az Ellenpont.
Szily a baloldali propagandisták körében is szokatlan módon nem kérdéseket tett fel, hanem hosszú monológokban dicsőítette Magyar Pétert. Olyan kijelentésekkel árasztotta el, mint hogy „hogyan lehet ezt fizikailag, mentálisan és lelkileg bírni” – mármint mindazt, amit Magyar csinál –, vagy amikor kérdés helyett „maratoni teljesítményről” értekezett.
Mindezt úgy, hogy Magyar Péter egyetlen napot sem töltött még valódi politikai felelősséggel járó tisztségben, így semmilyen tapasztalata nincs arról, mivel jár a tényleges kormányzati vagy politikai felelősség.
Az interjú igazán felháborító része azonban nem is Magyar Péter gyomorforgató magasztalása volt, hanem az a rész, amikor a Tisza Párt elnöke hosszan fejtegette, milyen meghatározó szerepet játszanak életében a nők, és mennyire tiszteli és becsüli őket. Szily Nóra mindezt kritikátlanul hagyta elhangozni, anélkül hogy bármilyen érdemi kérdéssel vagy ellenvetéssel szembesítette volna.
Az én életemet alapvetően a nők határozzák meg: az édesanyám, a nagymamám, a dédnagymamám, a volt feleségem, a volt menyasszonyom, a körülöttem lévő nők és a jelenlegi barátnőm. Ezért a közéletben is, és minden más területen is rendkívül hálás vagyok
– fejtegette a Tisza Párt elnöke.
Szily Nóra ugyanakkor
mélyen hallgatott arról, miként bántalmazta Magyar Péter volt feleségét, Varga Juditot, hogyan alázta meg korábbi menyasszonyát, Vogel Evelint, továbbá arról is, hogy mindkettőjüket börtönnel fenyegette meg, illetve feljelentést tett ellenük.
A reakciók nem maradtak el. A gyűlölködő tiszás aktivistákon, valamint a mára Tisza-jelöltté avanzsált genderaktivista Bódis Krisztán kívül gyakorlatilag mindenki felháborodással fogadta Magyar Péter kijelentéseit, Szily Nóra szirupos, alázatos alákérdezését és kritikátlan asszisztálását. Nem véletlenül: sokan emlékezhetnek Varga Judit korábbi nyilatkozatára Magyar Péter agresszív viselkedéséről. Hasonló tapasztalatokról számolt be egyébként a szintén említett Vogel Evelin is.
