Kicsoda Szily Nóra, és miért őt választotta Magyar Péter a propagandainterjúra?

Karácsony második napján Magyar Péter egy gyomorforgató propagandavideót készíttetett magáról. A formailag interjúnak álcázott anyaghoz a bukott baloldali bulvárriportert, az évek óta a médiából teljesen kikopott Szily Nórát választotta. Az úgynevezett „interjú” keletkezésének körülményeiről mindent elárul, hogy a videó elején Szily hálálkodva mond köszönetet Magyar Péternek a meghívásért és a bizalomért – többszörösen is hangsúlyozva azt. Ez egyértelművé teszi: nem a – valójában nem is létező – riporter kérte fel az interjúalanyt, hanem a Tisza Párt elnöke választott magának kérdezőt, pontosabban egy hálás mikrofonállványt. De ki is Szily Nóra, és miért éppen őt választotta Magyar Péter? – az Ellenpont górcső alá vette Szily középszerű újságírói pályáját, és arra is rámutatott, miért volt szüksége a Tisza vezérnek éppen az ő gátlástalan hízelgésére.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont.hu2025. 12. 29. 11:45
Karácsony másnapján komoly felháborodást váltott ki Magyar Péter öninterjúja, amelyhez Szily Nórát választotta afféle asszisztens sajtósnak – idézi fel az Ellenpont

Szily Nóra és Magyar Péter Forrás: Képernyőkép/Youtube

Szily a baloldali propagandisták körében is szokatlan módon nem kérdéseket tett fel, hanem hosszú monológokban dicsőítette Magyar Pétert. Olyan kijelentésekkel árasztotta el, mint hogy „hogyan lehet ezt fizikailag, mentálisan és lelkileg bírni” – mármint mindazt, amit Magyar csinál –, vagy amikor kérdés helyett „maratoni teljesítményről” értekezett.

Mindezt úgy, hogy Magyar Péter egyetlen napot sem töltött még valódi politikai felelősséggel járó tisztségben, így semmilyen tapasztalata nincs arról, mivel jár a tényleges kormányzati vagy politikai felelősség.

Az interjú igazán felháborító része azonban nem is Magyar Péter gyomorforgató magasztalása volt, hanem az a rész, amikor a Tisza Párt elnöke hosszan fejtegette, milyen meghatározó szerepet játszanak életében a nők, és mennyire tiszteli és becsüli őket. Szily Nóra mindezt kritikátlanul hagyta elhangozni, anélkül hogy bármilyen érdemi kérdéssel vagy ellenvetéssel szembesítette volna.

Az én életemet alapvetően a nők határozzák meg: az édesanyám, a nagymamám, a dédnagymamám, a volt feleségem, a volt menyasszonyom, a körülöttem lévő nők és a jelenlegi barátnőm. Ezért a közéletben is, és minden más területen is rendkívül hálás vagyok

 – fejtegette a Tisza Párt elnöke.

Szily Nóra ugyanakkor 

mélyen hallgatott arról, miként bántalmazta Magyar Péter volt feleségét, Varga Juditot, hogyan alázta meg korábbi menyasszonyát, Vogel Evelint, továbbá arról is, hogy mindkettőjüket börtönnel fenyegette meg, illetve feljelentést tett ellenük.

A reakciók  nem maradtak el. A gyűlölködő tiszás aktivistákon, valamint a mára Tisza-jelöltté avanzsált genderaktivista Bódis Krisztán kívül gyakorlatilag mindenki felháborodással fogadta Magyar Péter kijelentéseit, Szily Nóra szirupos, alázatos alákérdezését és kritikátlan asszisztálását. Nem véletlenül: sokan emlékezhetnek Varga Judit korábbi nyilatkozatára Magyar Péter agresszív viselkedéséről. Hasonló tapasztalatokról számolt be egyébként a szintén említett Vogel Evelin is.

Az LMBTQ-aktivista Bódis Kriszta mindezek ellenére „szívből jövő ölelést” küldött, és azt írta, Szily Nórát olyan kötelékek fűzik hozzá, amelyek „testvéri kapcsolatok, nem vér szerintiek, hanem lelkiek”. Ez természetesen elképzelhető – ugyanakkor sokkal többet árul el Bódis Kriszta lelki világáról, mint amennyit ő maga valószínűleg szeretne.

Az Ellenpont rámutat: Magyar Péter a karácsonyi időszak nyugalmát arra használta fel, hogy Szily Nóra közreműködésével kedvezőbb képet alakítson ki magáról a nők körében. Nem véletlenül: a közvélemény-kutatások szerint a nők kifejezetten elutasítják Magyar Péter erőszakos viselkedését – ezt a tényt még a Telex is kénytelen volt elismerni.

Szily Nóra ebben az interjúban szemmel láthatóan mellékszereplő, és első pillantásra nehezen érthető, miért éppen őt választotta Magyar Péter. Pályafutása során sorra kudarcot vallott, és nagyjából egy évtizede leginkább úgy jelenik meg a médiában, hogy baloldali műsorokban készítenek vele interjúkat, láthatóan azzal a céllal, hogy a köztudatban tartsák. Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk az életútját, világossá válik: komolyabb lehetőségeket elsősorban a baloldali kormányok időszakában, illetve baloldali szerkesztőségekben kapott.

Kicsoda Szily Nóra? 

A pszichológus diplomával rendelkező Szily Nóra egyetlen percet sem dolgozott a végzettségének megfelelő szakmában – hívja fel a figyelmet a cikk. 

A rendszerváltás után azonnal a Magyar Rádióhoz szerződött, majd 1992 és 1998 között a Magyar Televízió műsorvezetőjeként dolgozott, már akkor is kipróbált baloldali riporterként. Az MSZP–SZDSZ-kormány bukását követően az RTL adott neki lehetőséget – az a csatorna, amely Horn Gyula közreműködésével jutott frekvenciához. 1998-tól a Reggeli című, gyenge nézettségű bulvárműsort vezette Alföldi Róbert oldalán.

2002-ben, a baloldal újbóli hatalomra kerülésével visszatért a köztévéhez, ahol jellemzően hosszabb, nem közéleti témájú interjúkat készített. Pályafutásához hozzátartozik az is, hogy a Heti Hetes szereplője volt, többek között Farkasházy Tivadar, Gálvölgyi János és Kéri László társaságában. A műsor a 2000-es években gyakorlatilag kizárólag a jobboldal és Orbán Viktor támadására épült.

Szily Nóra baloldali kapcsolatrendszerét jól mutatja, hogy interjúit a Partizán és a szintén szélsőbaloldali WMN is rendszeresen népszerűsítette. Mindkét műsor vezető arca – Gulyás Márton és D. Tóth Kriszta – igyekezett időről időre visszahozni őt a köztudatba. Magyar Péter melletti nyílt kiállása is azt jelzi, hogy a baloldali politikai és médiakörök egységesen felsorakoztak a Tisza mögé.

Szily Nóra műsorait rendszeresen használta arra is, hogy nyájaskodó, kritikát nélkülöző propagandainterjúkat készítsen baloldali közszereplőkkel

– mutat rá az Ellenpont, amely felidézett néhány emlékezetes példát. 

Nyájaskodó interjúk – természetesen kizárólag baloldali szereplőkkel


Az Egy kávé Szily Nórával 

egyik vendége 2014-ben Puzsér Róbert volt,

aki akkoriban még igyekezett magát oldalaktól független kritikusként pozícionálni – holott valójában mindig is bulvárújságíróként működött. Saját meghatározása szerint a „szélsőközépen” állt, és azt hangoztatta, hogy mindenkinek egyenesen megmondja a véleményét.

Azóta azonban egyértelművé vált, hogy Puzsér soha nem volt független: sorra felsorakozott a baloldal különböző vezető figurái mellé, Vona Gábortól Márki-Zay Péterig, jelenleg pedig Magyar Péter mellett kampányol. Az Ellenpont nemrég arról is írt, hogy Puzsér odáig süllyedt, hogy a nyugdíjasok halálában bízva reménykedik a Tisza 2030-as győzelmében.

Szily Nóra az interjú során „a nagy Puzsérként” hivatkozott a bulvárújságíróra, akinek – szavai szerint – az aláírásáért joggal állnak sorban az emberek. 

Szily Nóra 

Alföldi Róberttel is beszélgetett,

méghozzá abban az időszakban, amikor a rendezőt botrányos igazgatói működése után leváltották a Nemzeti Színház éléről. A műsorvezető természetesen egészen másképp értelmezte a történteket: Alföldit végig kritikátlanul magasztalta, és több alkalommal is nyíltan kifejezte elfogultságát mellette. Alföldi közismert kormányellenes szereplő, és egyes értesülések szerint a Tiszához köthető, ukrán fejlesztésű alkalmazásból kiszivárgott listán is szerepelt a neve. Alföldi ezt tagadta, állítva, hogy soha nem töltötte le a Tisza Világ applikációt, sőt jogi lépésekkel is fenyegetőzött. Később ugyanakkor kiderült: a név bekerüléséhez nem volt szükség az alkalmazás letöltésére, feltehetően más csatornán keresztül vette fel a kapcsolatot a Tisza Párttal, az adatait pedig Magyar Péterék rögzíthették az alkalmazásban.

A beszélgetés során Szily Nóra látványosan elveszett a hízelgésben, amikor zavaros fejtegetésekbe kezdett arról, hogy Alföldi „nem vette komolyan a pozíciót, de nagyon is komolyan vette a feladatot”. Egy hosszú, nehezen követhető monológban arról áradozott, mennyire benne élt Alföldi „huncut kacaja”, amellyel szerinte nem a tisztséget, hanem magát a munkát kezelte komolyan, és arról is, hogy aggódva figyelte: vajon megmaradt-e benne az a könnyedség, amellyel – szavai szerint – „hegyeket hordott el”, mindazok után, ami történt.

A dicshimnusz olyan mértéket öltött, hogy még a baloldali rendező-aktivista sem tudta már követni a kínosan nyálas magasztalást.

Szily ekkor arról kezdett beszélni, hogy interjúkat olvasva, videókat nézve, vagy magát Alföldit figyelve „gombóc keletkezett a gyomrában”, mert nem értette, honnan merít valaki – nevezetesen Alföldi – akkora erőt, hogy mindvégig megőrizze méltóságát és eleganciáját, miközben hangsúlyozza magáról, hogy szabadon gondolkodó értelmiségi és színházcsináló ember, akiben „soha nem pattant el a húr”. A monológ végére azonban már maga Szily sem tudta megmondani, hol és mikor kellett volna annak a bizonyos húrnak elszakadnia.

Havas Henrik is járt Szily Nóra műsorában

– már a Gattyán-féle Youtube-csatornán. A baloldali újságíró többször megalázta Szily Nórát az interjúban, például arról beszélt, hogy nem ismeri a munkásságát, Szily mégis kifejtette, hogy büszkeséggel tölti el a Havassal készült interjú. Havas szintén a baloldali Heti Hetes oszlopos tagja volt, de többször kinyilvánította azt is, hogy reménykedik a kormányváltásban. Havas a 2018-as választást megelőzően egy PR-könyvvel igyekezett megsegíteni a balra forduló Jobbikot és Vona Gábort a népszerűségi versenyben  – kevés sikerrel.

Az Ellenpont azt is felidézi, hogy Szily 

Kálmán Olgát is ajnározta.

Az azóta DK-s politikussá vált Kálmán is az Egy kávé Szily Nórával egyik vendége volt, akkor még baloldali propagandista újságíróként. Szily Nóra a megszokott mézesmázos stílusban kérdezett, például arról, hogyan tudja Kálmán szellemileg ilyen frissen tartani magát, vagy mi a következő lépés a pályáján, hiszen véleménye szerint „már elérte a csúcsot”.

Hogy tartod a szellemedet ennyire frissen? Ugye, mert arra gondoltam, hogy olyannak kell lenned, mint egy versenylónak. Van ennél följebb?

– kérdezte Szily. 

A visszataszító hízelgéstől még Kálmán Olga is zavarba jött, és nehezen talált szavakat. 

Szily gyorsan folytatta: „Mert azon gondolkoztam, hogy szerintem ezzel a típusú újságírói tevékenységgel a csúcsműfaját csinálod. Végül is lehet, hogy ostobaság, mert ezt még húsz évig lehet csinálni, de aláírnál egy ilyen szerződést, ha elé tenném?”

Jól látható, 

mire volt szüksége Magyar Péternek Szily Nórától: a gátlástalan hízelgésre, amelyet korábban minden baloldali szereplőnél bevetett

– vonta le a következtetést az Ellenpont, amely rámutatott, hogy ebben ugyan nem kellett csalódnia, de most elszámolta magát. Szily Nóra alélt csodálata Magyar Péter iránt és nyílt gyűlölete Varga Judit ellen olyan mértékű felháborodást váltott ki, hogy a Tisza Pártnak azonnal kármentésbe kellett kezdenie. Ennek részeként utasították az összes aktivistát, hogy védjék meg Szily Nórát. Az Ellenpont információi szerint Magyar Péter már megrendelte a manipulált közvélemény-kutatást is, amellyel azt próbálják sugallani, hogy az interjú széles körhöz jutott el és sikeres volt.

Borítókép: Szily Nóra (Forrás: Képernyőkép/Youtube)


