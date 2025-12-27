Magyar PéterTisza PártVarga Judit

Akkorát álszenteskedett Magyar Péter egy interjúban, csoda, hogy nem szakadt rá az ég + videó

Bicskanyitogatóan álszenteskedett karácsonyi interjújában Magyar Péter. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra a jelenetre, amikor a Tisza Párt elnöke azt ecseteli, hogy mennyire szereti és becsüli a nőket. Aki azonban ismeri a Tisza-vezér nőbotrányait, annak inkább az a benyomása, hogy lenézi, megalázza őket és gyakran csak úgy tekint rájuk, mint akiknek az a feladatuk, hogy a személyes karrierjét segítsék.

2025. 12. 27. 13:09
Magyar Péter elképesztő álszentségére hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. A Tisza Párt elnöke a Szily Nórának adott karácsonyi interjújában azt ecsetelte,  hogy az ő életében mennyire meghatározó szerepet töltenek be a nők. – Alapvetően az én életemet például a nők határozzák meg. Legyen az az édesanyám, a nagymamám, a dédnagymamám, a volt feleségem, a volt menyasszonyom, a körülöttem lévő nők, a jelenlegi barátnőm. És én nagyon hálás vagyok a közéletben is, meg mindenhol – magyarázta a Tisza Párt elnöke.

Szily Nóra és Magyar Péter (Forrás: Youtube)
Azonban annak megállapítására, hogy ezek a meghatónak szánt szavak mennyire állják ki az igazság próbáját, érdemes felidézni pár olyan ügyet, amelyben Magyar Péter valóban kimutatta a foga fehérjét. Például egykori felesége, Varga Judit elmesélt egy rövid történetet, hogy hogyan is mutatkozik meg Magyar esetében a hála: a volt igazságügyi miniszter Hajdú Péternek adott interjújában felidézte, Magyar Péter mindig utálta, ha közös fiaik születése után azt a kifejezést használta valaki, hogy Varga Judit őt „gyermekkel adományozta meg”. 

– Az egy biológiai tény, hogy szültél, mi az, hogy megajándékoztad a kapcsolatunkat? – idézte egykori férje szavait Varga, hozzátéve: a későbbi pártelnök olyat is mondott neki: „Sírjál, majd elmegy a tejed”.

Emlékezetes az is, hogy későbbi barátnőjét – Vogel Evelint – nyilvánosan, társaságban szégyenítette meg orális kielégítést kérve, vagy ahogy szakításuk előtt azt ecsetelte, ha ő bemegy egy szórakozóhelyre, bármelyik nőt megkaphatja. Erre Vogel felvetette, nehogy külföldi nőt találjon magának, mert az hazaárulás lenne, mire Magyar megjegyezte: 

„Mindenesetre Sorosnak, remélem, valahol van egy unokája is.” 

Beszédes a Tisza Párt hivatalos YouTube-csatornáján az egyik szórakoztatónak szánt videó is, amelyen Magyar Péter és Radnai Márk magánéleti kérdésekre válaszol. Arra a kérdésre, kinek volt több barátnője, mindketten magukat mondták. Amikor Radnai vicceskedve emlékeztette Magyar Pétert arra, hogy ő 18 évig volt házas Varga Judittal – utalva ezzel arra, hogy már csak ezért sem lehet neki igaza, a pártelnök erre válaszként mindössze annyit tett, hogy csitított egyet. 

Mindezek fényében kijelenthető, Magyar Péter nemhogy hálával, de még tisztelettel sem tud viselkedi a környezetében lévő nőkkel: lenézi, megalázza őket és gyakran csak úgy tekinti rájuk, mint akik bármikor lecserélhetők, és az a feladatuk, hogy a személyes karrierjét segítsék. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Youtube)


