Uszításba kezdett Bod Péter Ákos a nyugdíjba vonuló nők ellen + videó

Ismét balról érte támadás a nyugdíjasokat: a tiszás Bod Péter Ákos azt ecsetelte, elvenné a nőktől a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A közgazdász és volt jegybankelnök a Hit Rádióban beszélt arról, hogy a statisztikák alapján a férfiaknak kellene korábban nyugdíjba menniük, ők ugyanis kevesebb ideig élnek. Később aztán hozzátette, valójában senkinek sem kellene idő előtt nyugdíjba vonulnia, mert az megterheli az államkasszát.

Magyar Péter embere a nyugdíjba vonuló nők ellen hergel (Fotó: Hatlaczki Balázs)

„Mint férfi teszem hozzá, és most a minket hallgató nők nehogy paradicsomot hajigáljanak hozzám, hogy a férfiak nincsenek olyan jó anyagból megszerkesztve, az Úristen több matériát tett a nőkbe, és tovább élnek hat-hét évvel. Úgyhogy tulajdonképpen, ha nagyon komolyan vennénk a statisztikát, akkor a férfiaknak kellene előbb nyugdíjba vonulniuk, merthogy nem élnek addig” – fogalmazott. A tényfeltáró blog rámutatott:

Bod Péter Ákos elképzelése a gyakorlatban a Nők40 program végét jelentené, holott a lehetőség rendkívül népszerű, minden második nő él is vele.

A program lényege, hogy nőknek lehetőségük van életkortól függetlenül, vagyis a hivatalos nyugdíjkorhatár elérése előtt öregségi nyugdíjba vonulni, ha rendelkeznek 40 év jogosultsági idővel.

A köznyelvben Nők40 néven ismertté vált, 2011 óta létező korkedvezményes nyugdíj nem csak akkor vehető igénybe, ha 40 éven keresztül keresőtevékenységet végzett a jogosult: a gyermekneveléssel töltött évek is beleszámítanak. Így akár 5-10 évvel a korhatár elérése előtt is nyugdíjba vonulhatnak a nők

– mutatott rá az Ellenpont.

Magyar Péterék eltörölnék a Nők40 programot

Ahogy arra már a Magyar Nemzet is felhívta a figyelmet, nem Bod Péter Ákos az egyetlen tanácsadó, aki megcsonkítaná a nyugdíjakat. Korábban a nyugdíjcsökkentő ötleteiről ismertté vált Simonovits András például arról beszélt, hogy a Nők40 program „ostoba”, az azt igénybe vevőknek pedig járulékot kellene fizetniük, ha tovább dolgoznak nyugdíj mellett. Egy másik alkalommal pedig egyenesen elmebetegségnek nevezte a korkedvezményes nyugdíjat.