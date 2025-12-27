Tisza PártNők 40 programBod Péter Ákos

Uszításba kezdett Bod Péter Ákos a nyugdíjba vonuló nők ellen + videó

Magyar Péter egyik szakértője ezúttal a nyugdíjba vonuló nőket vette célkeresztjébe, szerinte inkább a férfiakat kellene idő előtt nyugdíjazni – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A közgazdász és volt jegybankelnök ráadásul hozzátette, valójában senkit sem kellene idő előtt nyugdíjazni, mert az megterheli az államkasszát. A tényfeltáró blog rámutatott, Bod Péter Ákos elképzelése a gyakorlatban a Nők40 program végét jelentené – ez pedig egybevág a Tisza Párt megszorítócsomagjával, amelynek egyik alappillére az állami nyugdíjrendszer felszámolása.

Forrás: Ellenpont2025. 12. 27. 11:27
Ismét balról érte támadás a nyugdíjasokat: a tiszás Bod Péter Ákos azt ecsetelte, elvenné a nőktől a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A közgazdász és volt jegybankelnök a Hit Rádióban beszélt arról, hogy a statisztikák alapján a férfiaknak kellene korábban nyugdíjba menniük, ők ugyanis kevesebb ideig élnek. Később aztán hozzátette, valójában senkinek sem kellene idő előtt nyugdíjba vonulnia, mert az megterheli az államkasszát.

Magyar Péter embere a nyugdíja vonuló nők ellen hergel (Fotó: Hatlaczki Balázs)
„Mint férfi teszem hozzá, és most a minket hallgató nők nehogy paradicsomot hajigáljanak hozzám, hogy a férfiak nincsenek olyan jó anyagból megszerkesztve, az Úristen több matériát tett a nőkbe, és tovább élnek hat-hét évvel. Úgyhogy tulajdonképpen, ha nagyon komolyan vennénk a statisztikát, akkor a férfiaknak kellene előbb nyugdíjba vonulniuk, merthogy nem élnek addig” – fogalmazott. A tényfeltáró blog rámutatott: 

Bod Péter Ákos elképzelése a gyakorlatban a Nők40 program végét jelentené, holott a lehetőség rendkívül népszerű, minden második nő él is vele. 

A program lényege, hogy nőknek lehetőségük van életkortól függetlenül, vagyis a hivatalos nyugdíjkorhatár elérése előtt öregségi nyugdíjba vonulni, ha rendelkeznek 40 év jogosultsági idővel. 

A köznyelvben Nők40 néven ismertté vált, 2011 óta létező korkedvezményes nyugdíj nem csak akkor vehető igénybe, ha 40 éven keresztül keresőtevékenységet végzett a jogosult: a gyermekneveléssel töltött évek is beleszámítanak. Így akár 5-10 évvel a korhatár elérése előtt is nyugdíjba vonulhatnak a nők

– mutatott rá az Ellenpont.

Magyar Péterék eltörölnék a Nők40 programot

Ahogy arra már a Magyar Nemzet is felhívta a figyelmet, nem Bod Péter Ákos az egyetlen tanácsadó, aki megcsonkítaná a nyugdíjakat. Korábban a nyugdíjcsökkentő ötleteiről ismertté vált Simonovits András például arról beszélt, hogy a Nők40 program „ostoba”, az azt igénybe vevőknek pedig járulékot kellene fizetniük, ha tovább dolgoznak nyugdíj mellett. Egy másik alkalommal pedig egyenesen elmebetegségnek nevezte a korkedvezményes nyugdíjat.

Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő eltörölné a Nők40 programot (Forrás: Youtube)
– Őszintén nem is értem, hogy valaki 60 évesen, nő, elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad, büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját, nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat az előző munkahelyén. Ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal, átmenet nélkül meg kéne szüntetni. Nem visszamenőlegesen, de nem is értem, hogy ez hogy jutott valakinek eszébe – fogalmazott Simonovits.

Az Ellenpont felhívta a figyelmet arra, hogy ez a mentalitás pedig a Tisza Párt megszorítócsomagjában is megjelenik, amelynek egyik alappillére az állami nyugdíjrendszer felszámolása. „Az állami ellátás felszámolásával ugyanis feltehetőleg a korkedvezményes nyugdíj intézménye, így a Nők40 is kivezetésre kerülne, hiszen a biztosítók aligha vállalnak azonos mértékű kifizetést, rövidebb befizetési idő mellett. A Tisza Párt tehát mind tanácsadói, mind programszinten a Nők40 program eltörlésén dolgozik” – összegzett a tényfeltáró blog,

Borítókép: Bod Péter Ákos (Forrás: YouTube)


