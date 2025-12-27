Uszításba kezdett Bod Péter Ákos a nyugdíjba vonuló nők ellen + videó

Ismét balról érte támadás a nyugdíjasokat: a tiszás Bod Péter Ákos azt ecsetelte, elvenné a nőktől a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A közgazdász és volt jegybankelnök a Hit Rádióban beszélt arról, hogy a statisztikák alapján a férfiaknak kellene korábban nyugdíjba menniük, ők ugyanis kevesebb ideig élnek. Később aztán hozzátette, valójában senkinek sem kellene idő előtt nyugdíjba vonulnia, mert az megterheli az államkasszát.
„Mint férfi teszem hozzá, és most a minket hallgató nők nehogy paradicsomot hajigáljanak hozzám, hogy a férfiak nincsenek olyan jó anyagból megszerkesztve, az Úristen több matériát tett a nőkbe, és tovább élnek hat-hét évvel. Úgyhogy tulajdonképpen, ha nagyon komolyan vennénk a statisztikát, akkor a férfiaknak kellene előbb nyugdíjba vonulniuk, merthogy nem élnek addig” – fogalmazott. A tényfeltáró blog rámutatott:
Bod Péter Ákos elképzelése a gyakorlatban a Nők40 program végét jelentené, holott a lehetőség rendkívül népszerű, minden második nő él is vele.
A program lényege, hogy nőknek lehetőségük van életkortól függetlenül, vagyis a hivatalos nyugdíjkorhatár elérése előtt öregségi nyugdíjba vonulni, ha rendelkeznek 40 év jogosultsági idővel.
A köznyelvben Nők40 néven ismertté vált, 2011 óta létező korkedvezményes nyugdíj nem csak akkor vehető igénybe, ha 40 éven keresztül keresőtevékenységet végzett a jogosult: a gyermekneveléssel töltött évek is beleszámítanak. Így akár 5-10 évvel a korhatár elérése előtt is nyugdíjba vonulhatnak a nők
– mutatott rá az Ellenpont.
Magyar Péterék eltörölnék a Nők40 programot
Ahogy arra már a Magyar Nemzet is felhívta a figyelmet, nem Bod Péter Ákos az egyetlen tanácsadó, aki megcsonkítaná a nyugdíjakat. Korábban a nyugdíjcsökkentő ötleteiről ismertté vált Simonovits András például arról beszélt, hogy a Nők40 program „ostoba”, az azt igénybe vevőknek pedig járulékot kellene fizetniük, ha tovább dolgoznak nyugdíj mellett. Egy másik alkalommal pedig egyenesen elmebetegségnek nevezte a korkedvezményes nyugdíjat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!