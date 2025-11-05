A tiszás szakértő már évekkel ezelőtt a Nők40 ellen beszélt + videó

Rendkívüli

Előkerült egy 2023-as interjú, amelyben a tiszás Simonovits András nyugdíjszakértő arról beszélt, hogy fokozatosan szigorítaná, majd megszüntetné a Nők40 programot. A szakember szerint a Fidesz-kormány által bevezetett kedvezmény túlzottan megterheli a rendszert, és hosszú távon fenntarthatatlan.

2025. 11. 05.
Előkerült egy 2023-as felvétel, amelyen a Tisza Párthoz közel álló nyugdíjszakértő, Simonovits András arról beszél, hogy átalakítaná a Fidesz-kormány által 2011-ben bevezetett Nők40 programot. A kedvezményes nyugdíj lehetővé teszi, hogy a legalább negyven év szolgálati idővel rendelkező nők a nyugdíjkorhatár betöltése előtt vonulhassanak vissza, ezt a rendszert azonban Simonovits szerint szigorítani kellene – írja a Mandiner

– Én a tanulmányomban kidolgoztam egy hatéves átmeneti programot, hogy lehetne a Nők40-ből 43-at csinálni hat év alatt, még akkor is kéne bizonyos büntetéseket bevezetni – fogalmazott 2023 szeptemberében a Szeged TV műsorában Simonovits.

Két évvel ezelőtti önmagához képest némileg radikalizálódott is, hiszen már nem megreformálni szeretné a programot, hanem kijelentette, hogy 

azonnal meg kell szüntetni. Simonovits egy másik beszélgetésben szintén a Nők40 eltörlését sürgette, emellett újabb, a korábban emlegetettnél magasabb nyugdíjadóról beszélt.  

Már 2016-ban élesen bírálta a jegybank egyik tanulmányát Simonovits András, amely szerint a magyar nyugdíjrendszer még legalább húsz évig fenntartható maradhat. A nyugdíjszakértő az ATV-ben akkor úgy fogalmazott: a rendszer hosszú távon fenntarthatatlan, mivel a nyugdíjak aránya a bérekhez képest túl magas, ezért elkerülhetetlennek tartja a nyugdíjak csökkentését.

Ha nem csökkennek a relatív – bérekhez viszonyított – nyugdíjak, akkor húsz év után az egyensúly felborulhat

– figyelmeztetett Simonovits.

Példaként Görögországot hozta fel, ahol a válságkezelés során a nyugdíjak megvágásával próbálták stabilizálni a költségvetést. Úgy vélte, Magyarországon is kedvezőtlen folyamat a reálnyugdíjak kilenc-tíz százalékos növekedése, mert a pluszforrásokat más területekről kellett elvonni.

A beszélgetés végén úgy fogalmazott: 

Bármely, a népéért felelős kormánynak újra kellene gombolnia a mellényt, és különösen a magas nyugdíjakat csökkenteni kellene.

 

Simonovits: Akár negyven százalékkal is csökkenteni kellene a nyugdíjakat

Ahogy a felvételek is mutatják, Simonovits András álláspontja nem változott: továbbra is a nyugdíjrendszer szigorítását és a kedvezmények átalakítását sürgeti. A 24.hu-nak 2024-ben adott interjújában kijelentette, hogy 

a jelenlegi rendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért akár tíz–negyven százalékos csökkentést vagy erősebb adóztatást tartana indokoltnak.

Bár az Ellenpont információi szerint Simonovits a Tisza Párt szellemi holdudvarához tartozik, ő maga tagadja a hivatalos kapcsolatot, ugyanakkor elismerte: jó iránynak tartja a párt nyugdíjreform-terveit, és nyíltan kijelentette, hogy a Tisza Pártnak szurkol. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában pedig azt mondta, a nyugdíjreformok részleteit nem kell a választás előtt ismertetni.

Borítókép: Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője (Forrás: Képernyőkép)

 

