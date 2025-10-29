Újabb felvétel került elő a tiszás nyugdíjszakértőről – már tíz éve csökkenteni akarja a nyugdíjakat

A Magyar Nemzeti Bank 2016 augusztusában kiadott egy részletes tanulmányt, amely szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer legalább húsz évig fenntartható. A téma kapcsán az ATV Simonovits Andrást hívta be a stúdióba, akit a műsorvezető nyugdíjszakértőként mutatott be a nézőknek.

Simonovits András régóta a nyugdíjcsökkentés híve. Illusztráció (Fotó: Németh András Péter)

Simonovits rossz szemmel nézte az elemzést, és annak következtetéseit, így már a beszélgetés második percében bírálatokat fogalmazott meg. Azzal érvelt, hogy a rendszer hosszú távon fenntarthatatlan, ami leginkább arra vezethető vissza, hogy szerinte túl magasak a nyugdíjak. Így szerinte drasztikusan csökkenteni kellene az idősek járandóságát – írja cikkében az Ellenpont.

„Ha nem csökkennek a relatív (bérekhez viszonyított) nyugdíjak, nem csökkennek túlzottan, akkor húsz év után ez az egyenleg fel fog borulni”



– húzta alá Simonovits, aki egy nemzetközi példával igyekezett alátámasztani a nyugdíjak megvágásának szükségességét. Szemléltetésképpen Görögországot hozta fel, ahol a válságkezelés szerinte ideális módon „a nyugdíjak állandó lefaragásából állt”.

A baloldali szakértő gondolatmenetét folytatva azt fejtegette, hogy Magyarországon „a nyugdíjrendszer látványos növekedése”, a reálnyugdíjak értekének 9-10 százalékos növekedése kedvezőtlen fejlemény, hiszen a kormány más területekről vonta el az idősek megsegítésére szolgáló forrásokat.

Majd talán az eddigieknél is erősebben fogalmazva, szó szerint azt javasolta megoldásként:

bármelyik, a népéért felelős kormánynak újra kellene gombolnia a mellényt és a nyugdíjakat így vagy úgy, különösen a magas nyugdíjakat, csökkenteni kellene.

Megszorítások, juttatások megvonása

Azóta eltelt közel tíz év, és Simonovits ugyanúgy a megszorítások szükségességét hirdeti – csak ezúttal Magyar Péter tanácsadójaként. A „nyugdíjszakértő” tiszásnak vallja magát, és megszólalásaiban az ellenzéki párt sikerének szurkol.

Emlékezetes: Simonovits a 24.hu-nak adott augusztusi interjújában gyakorlatilag megismételte a kilenc évvel ezelőtti gondolatait.

A jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. Ezért tíz-húsz százalékos csökkentés, degresszió kellene

– jelentette ki a baloldali szakértő, aki a napokban a Népszava Törésvonal című műsorában ennél is brutálisabb, 30-40 százalékos csökkentést követelt az induló nyugdíjak esetében.