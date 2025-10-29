„Nem lesz semmiféle nyugdíjemelés” – ismét elszólta magát egy tiszás képviselő + videó

Egy újabb tiszás képviselő szólta el magát nyugdíjügyben – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője egy felvételt osztott meg, amelyben Bovier György, a Tisza Párt fővárosi képviselője elszólta magát. – Nem lesz semmiféle nyugdíjemelés. (...) Ezeket már régen mondtuk, hogy nem lesz semmiféle nyugdíjemelés, amiket próbáltok ránk erőltetni – fogalmazott.

Deák Dániel emlékeztetett: ez már a sokadik olyan elszólás, amely azt mutatja, hogy a tiszások nem nyugdíjemelésre, hanem éppen ellenkezőleg, nyugdíjcsökkentésre készülnek. Mint arról lapunk is beszámolt, ma már Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is felhívta a figyelmet arra, mit tervez a nyugdíjakkal a Tisza Párt.

Érdemes felidézni a tiszás Simonovits András nyugdíjszakértő kijelentéseit, aki egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Azt ecsetelte, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle.

Ugyanezen a felvételen azt is elmondta, hogy nem normális, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és kiélezi a feszültségeket az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat.

Simonovits a 24.hu-nak adott interjúban emellett részletezte, miként kezelné a helyzetet. Szerinte a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A szakértő arról is beszélt, hogy van egy bűvszó: degresszió.

Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.

Simonovits András megszüntetné a Nők 40 programot és egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával (Forrás: YouTube)

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában is elszólta magát, és bevallotta, hogy csak azután részleteznék az intézkedéseket, hogy a Tisza kormányra kerül: „előbb nyerjük meg a választást”. Simonovits amellett, hogy elmondta, megszüntetné a Nők 40 programot, azt is kijelentette, hogy egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával, de azt nem kell a választás előtt részletezni.