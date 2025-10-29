Tisza-adónyugdíjMagyar Péter

„Nem lesz semmiféle nyugdíjemelés” – ismét elszólta magát egy tiszás képviselő + videó

Ezútttal Bovier György, a Tisza Párt fővárosi képviselője szólta el magát nyugdíjügyben – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Magyar Péter politikusa kijelentette, nem lesz semmiféle nyugdíjemelés. Ez már a sokadik olyan elszólás, amely azt mutatja, hogy a tiszások nem nyugdíjemelésre, hanem éppen ellenkezőleg, nyugdíjcsökkentésre készülnek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 17:40
Egy újabb tiszás képviselő szólta el magát nyugdíjügyben – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője egy felvételt osztott meg, amelyben Bovier György, a Tisza Párt fővárosi képviselője elszólta magát. – Nem lesz semmiféle nyugdíjemelés. (...) Ezeket már régen mondtuk, hogy nem lesz semmiféle nyugdíjemelés, amiket próbáltok ránk erőltetni – fogalmazott.

Deák Dániel emlékeztetett: ez már a sokadik olyan elszólás, amely azt mutatja, hogy a tiszások nem nyugdíjemelésre, hanem éppen ellenkezőleg, nyugdíjcsökkentésre készülnek. Mint arról lapunk is beszámolt, ma már Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is felhívta a figyelmet arra, mit tervez a nyugdíjakkal a Tisza Párt.

A többiek ezek után már nem is mertek megszólalni Bohár Dánielnek.

Érdemes felidézni a tiszás Simonovits András nyugdíjszakértő kijelentéseit, aki egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Azt ecsetelte, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle. 

Ugyanezen a felvételen azt is elmondta, hogy nem normális, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és kiélezi a feszültségeket az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat.

Simonovits a 24.hu-nak adott interjúban emellett részletezte, miként kezelné a helyzetet. Szerinte a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A szakértő arról is beszélt, hogy van egy bűvszó: degresszió.

Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.

Simonovits András megszüntetné a Nők40 programot és egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával (Forrás: Youtube)
Simonovits András megszüntetné a Nők 40 programot és egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával (Forrás: YouTube)

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában is elszólta magát, és bevallotta, hogy csak azután részleteznék az intézkedéseket, hogy a Tisza kormányra kerül: „előbb nyerjük meg a választást”. Simonovits amellett, hogy elmondta, megszüntetné a Nők 40 programot, azt is kijelentette, hogy egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával, de azt nem kell a választás előtt részletezni.

De nem csak Simonovits árult el részleteket a Tisza tervei kapcsán. Petschnig Mária Zita, a Tisza programírója így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén:

„A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.”

 

Elkaszálnák a 13. havi nyugdíjat

De nem csak Simonovits árult el részleteket a Tisza tervei kapcsán. Petschnig Mária Zita, a Tisza programírója így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén:

„A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.”

Az internetre feltöltött videó leírása alapján a Dr. Erőss Pál Szob és környéke Tisza Sziget szervezésében Kéri László politológus és Petschnig Mária Zita közgazdász elemezte a 2025-re várható politikai és gazdasági fejleményeket. 

Petschnig Mária Zita közgazdász és Kéri László politológus (Forrás: Facebook)
Petschnig Mária Zita közgazdász és Kéri László politológus (Forrás: Facebook)

A Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán pedig bevallotta, hogy alapvetően az a problémájuk a 13. havi nyugdíjjal, hogy Brüsszel ellenzi azt:

„Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.”

Érdemes meghallgatni a baloldal jegybankelnökéből lett tiszás tanácsadó, Surányi György szavait is, aki a Partizánban arról beszélt, hogy nincs szükség a 13. havi nyugdíjra: „Bejelentették a 13. havi nyugdíjat. Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?”

Tarr Zoltán és Magyar Péter elszólása

A Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán az egyik Tisza-sziget eseményén arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad fenntartani”. Tarr Zoltán etyeki elszólásából tudjuk, hogy a Tisza Párt politikusai nem beszélhetnek a valódi terveikről, mert megbuknának.

Ez utóbbiról Magyar Péter is beszélt Puzsér Róbert meghívására 2024. május elsején. A műsorvezető kérdésére, miszerint hogyan változtatna a magyar kormány jelenlegi jóléti intézkedésein – külön kiemelve a 13. havi nyugdíjat – anélkül, hogy elveszítené a választásokat, a Tisza Párt elnöke elmondta, hogy „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor »ezt kivezeted«, hogy akkor »adókat emelsz«”, vagyis az utolsó pillanatig titkolniuk kell a valós szándékaikat.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

