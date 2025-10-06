Tisza-adó: drámai emelés fenyegeti a nyugdíj mellett dolgozó időseket is

A Tisza Párt adócsomagja a kiszivárgott információk szerint a nyugdíjas munkavállalókat is sújtaná. A háromkulcsos rendszer 22–33 százalékos adókulcsot vezetne be a 15 százalék feletti jövedelmekre, ami aránytalanul nagy terhet róna az idősekre. Jelenleg a nyugdíjasok csak személyi jövedelemadót fizetnek, így a változás jelentős bevételcsökkenést okozhatna évente akár több százezer forinttal a dolgozó nyugdíjasoknak, köztük az egészségügyi és pedagógus alkalmazottaknak – olvasható az Ellenpont oldalán.

Magyar Péter és Tarr Zoltán

Mint ismert, a Tisza-adó szerint a jelenlegi tizenöt százalékos egykulcsos szja helyett háromkulcsos rendszer lépne életbe: a bruttó négyszáztizenhatezer forint felett keresők huszonkét százalékos, az egymillió-kettőszázezer-ötszáz forint felettiek pedig harminchárom százalékos adósávba kerülnének.

A Tisza-tervezet, amelyet Tarr Zoltán alelnök is elismert, nemcsak az aktívkorúakat, hanem a nyugdíjas munkavállalókat is érintené. 2024-ben 157,7 ezer 65 év feletti dolgozott Magyarországon, többségük egészségügyben vagy oktatásban.

Jelenleg a nyugdíjasok csak szja-t fizetnek, de a tervezett háromkulcsos szja miatt adóterheik nőnének, nettó keresetük pedig csökkenne.

A Tisza-adó százezrekkel csökkentheti a nyugdíjasok jövedelmét

A nyugdíjasok mintegy ötöde az oktatásban és az egészségügyben dolgozik. A KSH adatai szerint 2024-ben az oktatásban dolgozók átlagkeresete bruttó 630 ezer, az egészségügyieké pedig 890 ezer forint volt. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 30 ezer nyugdíjasra a tervezett Tisza-adó szerint 22 százalékos szja hárulna, ami átlagosan az alábbi többletadóval járna: