Tisza-adó: drámai emelés fenyegeti a nyugdíj mellett dolgozó időseket is

A Tisza Párt drámai adóemelést tervez a nyugdíjasok számára: a Tisza-csomag részeként a nyugdíj mellett dolgozó időseknek a jelenleginél másfélszer-kétszer nagyobb adót kellene fizetniük. Azok, akik a nyugdíjkorhatár elérése után is munkát vállalnak, jelentős anyagi hátrányt szenvedhetnek a tervezett Tisza-adó miatt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 9:50
Forrás: AFP
A Tisza Párt adócsomagja a kiszivárgott információk szerint a nyugdíjas munkavállalókat is sújtaná. A háromkulcsos rendszer 22–33 százalékos adókulcsot vezetne be a 15 százalék feletti jövedelmekre, ami aránytalanul nagy terhet róna az idősekre. Jelenleg a nyugdíjasok csak személyi jövedelemadót fizetnek, így a változás jelentős bevételcsökkenést okozhatna évente akár több százezer forinttal a dolgozó nyugdíjasoknak, köztük az egészségügyi és pedagógus alkalmazottaknak – olvasható az Ellenpont oldalán. 

Magyar Péter és Tarr Zoltán Képernyőkép
Magyar Péter és Tarr Zoltán

Mint ismert, a Tisza-adó szerint a jelenlegi tizenöt százalékos egykulcsos szja helyett háromkulcsos rendszer lépne életbe: a bruttó négyszáztizenhatezer forint felett keresők huszonkét százalékos, az egymillió-kettőszázezer-ötszáz forint felettiek pedig harminchárom százalékos adósávba kerülnének.

A Tisza-tervezet, amelyet Tarr Zoltán alelnök is elismert, nemcsak az aktívkorúakat, hanem a nyugdíjas munkavállalókat is érintené. 2024-ben 157,7 ezer 65 év feletti dolgozott Magyarországon, többségük egészségügyben vagy oktatásban. 

 

Jelenleg a nyugdíjasok csak szja-t fizetnek, de a tervezett háromkulcsos szja miatt adóterheik nőnének, nettó keresetük pedig csökkenne.

A Tisza-adó százezrekkel csökkentheti a nyugdíjasok jövedelmét

A nyugdíjasok mintegy ötöde az oktatásban és az egészségügyben dolgozik. A KSH adatai szerint 2024-ben az oktatásban dolgozók átlagkeresete bruttó 630 ezer, az egészségügyieké pedig 890 ezer forint volt. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 30 ezer nyugdíjasra a tervezett Tisza-adó szerint 22 százalékos szja hárulna, ami átlagosan az alábbi többletadóval járna:

  • nyugdíjas pedagógusok: havi 15 ezer, évi 180 ezer forint,
  • egészségügyben dolgozó időskorúak: havi 33 ezer, évi 397 ezer forint.

A nyugdíjon túl is dolgozó orvosok bére az átlag 890 ezer forintnál jóval magasabb, egy 40 éve praktizáló orvos bruttó bére 2,38 millió forint. Ők a tervezett adórendszerben a 33 százalékos sávba kerülnének, havi 262 ezer, évente 3,14 millió forinttal kevesebb nettót kapnának.

Másfélszeres, akár kétszeres adóteher a nyugdíjasoknak

A Tisza-adó jelentős terhet róna a nyugdíj mellett dolgozó idősekre. Míg az aktív korú munkavállalóknak a háromkulcsos adórendszer 20–35 százalékos adóemelkedést jelentene, a nyugdíjasok esetében az arányok ennél is drasztikusabbak: 

a 22 százalékos kulcs esetén 46 százalékos, a 33 százalékos kulcsnál akár 120 százalékos adóteher-növekedéssel kellene számolniuk. Ez azt jelenti, hogy arányaiban másfélszer vagy akár kétszer annyi adót fizetnének keresetük után, mint eddig.

Az intézkedés különösen súlyos lehet azoknak, akik az egészségügyben vagy az oktatásban dolgoznak: éves szinten több százezer, egyes esetekben akár milliós nettó keresetcsökkenést jelentene számukra. A Tisza-adó tehát nemcsak az aktív korúakat sújtja, hanem aránytalanul nagy terhet ró a nyugdíj mellett munkát vállaló idősekre is, akik így jelentősen kevesebb pénzt vihetnének haza.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: AFP)

 

               
       
       
       

Felföldi Zoltán
Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

