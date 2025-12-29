Kerkez nem maradt egyedül, egy magyar válogatott futballista csatlakozott hozzá

Angliában ugyan némileg szakítottak a hagyományokkal, de ez nem téli szünetet jelentett Kerkez Milos és csapattársai számára, csupán azt, hogy karácsony másnapja (Boxing Day) helyett december 27-én játszott bajnokit a Liverpool a Wolverhampton ellen. A légió két legtöbbre taksált tagja közül Szoboszlai Dominik eltiltása ellenére ott volt az Anfielden, Kerkez pedig a győztes csapat tagja volt, végigjátszotta a 2-1-re megnyert találkozót.

Kerkez Milos mellett egy másik magyar válogatott védő, Balogh Botond is győztes csapat tagja volt karácsony hetében (Fotó: Anadolu via AFP/Ugur Subasi)

A Liverpool az őszi hullámvölgy után legutóbbi három mérkőzését megnyerte a Premier League-ben, január 1-jén, a Leeds United ellen pedig már Szoboszlai is újra a pályán lehet a Vörösöknél.