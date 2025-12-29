Kerkez MilosBalogh BotondKeresztes KrisztiánCallum StylesSzoboszlai Dominik

Kerkez nem maradt egyedül, egy magyar válogatott futballista csatlakozott hozzá

Karácsony hetében a légió sok tagja pihenőt kapott, azonban nem minden országban kapnak téli szünetet a labdarúgók. A Liverpool győzelmét Szoboszlai Dominik eltiltása következtében ezúttal csak Kerkez Milos ünnepelhette a pályán a magyarok közül. Kerkez mellett Balogh Botond volt még győztes csapat tagja karácsony hetében, míg Szoboszlainak Nikitscher Tamás volt a sorstársa.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 5:50
Kerkez Milos és a Liverpool Szoboszlai Dominik hiányában is győzelemmel zárta a 2025-ös évet Fotó: AFP/Justin Tallis
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Angliában ugyan némileg szakítottak a hagyományokkal, de ez nem téli szünetet jelentett Kerkez Milos és csapattársai számára, csupán azt, hogy karácsony másnapja (Boxing Day) helyett december 27-én játszott bajnokit a Liverpool a Wolverhampton ellen. A légió két legtöbbre taksált tagja közül Szoboszlai Dominik eltiltása ellenére ott volt az Anfielden, Kerkez pedig a győztes csapat tagja volt, végigjátszotta a 2-1-re megnyert találkozót.

Kerkez Milos mellett egy másik magyar válogatott védő, Balogh Botond is győztes csapat tagja volt karácsony hetében
Kerkez Milos mellett egy másik magyar válogatott védő, Balogh Botond is győztes csapat tagja volt karácsony hetében (Fotó: Anadolu via AFP/Ugur Subasi)

A Liverpool az őszi hullámvölgy után legutóbbi három mérkőzését megnyerte a Premier League-ben, január 1-jén, a Leeds United ellen pedig már Szoboszlai is újra a pályán lehet a Vörösöknél.

Angliában Tóth Balázs sajnos továbbra sem játszhat, még mindig nem egészséges a Blackburn magyar válogatott kapusa, Callum Styles (West Bromwich) viszont pályára lépett karácsony másnapján, 77 percet játszott a Bristol City ellen 2-1-re elveszített meccsen. Kosznovszky Márk (Portsmouth) is kezdett aznap a másodosztályban, 69 perc jutott neki a QPR elleni 1-1 alkalmával, csapata a pontszerzés ellenére kieső helyre csúszott vissza.

Tavaly Szűcs Kornél (Plymouth) esett ki csapatával a légió tagjai közül az angol másodosztályból, idén a harmadik ligában jutott neki Boxing Day-meccs, de mire beállt a 77. percben, csapata már kétgólos és emberhátrányban volt, végül 4-1-re kapott ki hazai pályán a Readingtől.

Kerkez, Keresztes, Balogh: a védők voltak a légió sztárjai

Talán nem meglepő, hogy Anglia mellett Skóciában sincs téli szünet, szombaton Keresztes Krisztián (Dundee United) a meccs legjobbja volt az Aberdeen elleni idegenbeli 1-1 során. A magyar védő csapata ezzel az első lett a skót ligában, amely elérte a tíz döntetlent.

Győzelemnek Kerkez mellett még egy magyar válogatott labdarúgó, Balogh Botond örülhetett úgy a múlt héten, hogy a pályán is hozzájárult a sikerhez: a Kocaelispor magyar védője még karácsony előtt, kedden nyert csapatával 3-1-re az Erzurumspor elleni Török Kupa-csoportmeccsen. Balogh kezdőként 82 percet kapott, sárga lap került a neve mellé.

Fontos győzelmet aratott Nagy Ádám csapata szombaton, a Spezia elkerült a kieső helyekről a Serie B-ben a Pescara 2-1-es legyőzése után, amelyet a magyar középpályás a kispadról nézhetett végig. Portugáliában is rendeztek fordulót az év utolsó napjaiban, de Nikitscher Tamás (Rio Ave) eltiltás miatt nem játszhatott a Sporting ellen.

Romániában viszont van téli szünet, ám épp előtte múlt hétfőn a Csíkszereda még pályára lépett, s 5-0-ra kikapott az éllovas Universitatea Craiovától, a magyar identitású csapatban pályára lépett Pászka Lóránd, Ferenczi János, Eppel Márton és Szalay Szabolcs is.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekNATO

Eredj te, meg a haverjaid, szedegessetek aknákat!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezek a csávók mintha Hasek Svejkjéből kerültek volna elő, erő és derű kell az elviselésükhöz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu