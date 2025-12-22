légióSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

Két nagyszerű góllal növelte a dicsőségét a magyar légió

Karácsony előtt két szép magyar gólnak tapsolhatott Európa. A magyar légió tagjai közül ketten is eredményesek voltak, Schäfer András a Bundesligában, Keresztes Krisztián a skót élvonalban szerzett fontos, pontot, pontokat érő gólt. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ismét győztes Liverpoolnak lehettek a tagjai, utóbbi azonban kitette magát a következő meccsre a csapatból.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 5:35
A magyar légió egyik gólszerzőjét, Schäfer Andrást ünneplik a társak.
A magyar légió egyik gólszerzője Schäfer András volt a múlt héten, az Union Berlin az ő találatával nyert 1-0-ra Kölnben. Fotó: MARIUS BECKER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Premier League 17. fordulójában nyögvenyelősen, de nyert idegenben a Liverpool 2-1-re a Tottenham ellen. A magyar légió ékköveivel, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló vendégek már 2-0-ra is vezettek, a végére az ellenfél létszáma két kiállítás miatt kilenc főre csökkent, a liverpooliak izgulhattak az utolsó percekben. A házigazda szépítése után Szoboszlai Dominik reklamálásért sárga lapot kapott, az ötödiket ebben az idényben, ezért a magyar válogatott csapatkapitánya december 27-én nem játszhat a Wolwerhampton ellen. A két magyar teljesítményét az angol sajtó átlagosan jónak ítélte meg.

A légió legnevesebb tagja, a liverpooli Szoboszlai Dominik
A magyar légió legrangosabb tagja, Szoboszlai Dominik reklamált, amiért végzetes sárga lapot kapott Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az angol másodosztályban a West Bromwich Albion Callum Styles-szal a védelmében 1-0-ra kikapott a Hull City vendégeként, a Portsmouth pedig 1-1-et játszott a Derby County otthonában, Kosznovszky Márk kezdett, és a 63. percben lecserélték. A harmadik vonalban a Plymouth Argyle a Doncaster Rovers együttesét 5-1-re kiütötte idegenben, Szűcs Kornél csak a 90. percben állt be.

A Bundesligában az Union Berlin 1-0-ra nyert az 1. FC Köln vendégeként, Schäfer András a 84. percben állt be, hét perccel később pedig a tizenhatos előteréből ballal hatalmas lövést küldött az akkor már emberhátrányban lévő hazaiak kapujának jobb oldalába.

Schäfernek ez volt az első gólja az idényben, Bundesliga-karrierje során pedig a negyedik, a csapata ezzel a találattal győzött 1-0-ra. 

Az RB Leipzig a forduló rangadóján a Leverkusent fogadta Gulácsi Péterrel a kapuban és Willi Orbánnal a védelemben. A lipcseiek szereztek vezetést, ám a vendégek erre három góllal válaszoltak, és az olykor bravúrt is bemutató Gulácsinak köszönhetően „csak” 3-1-re nyertek. A Leverkusen ezzel a sikerrel és jobb gólkülönbségével éppen a sorozatban második vereségét elszenvedő Leipziget taszította le a dobogóról.

 

A légió Skóciában is eredményes volt

A német másodosztályú Hertha Dárdai Márton nélkül végzett 1-1-re Berlinben az Armina Bielefelddel, a magyar válogatott védő víruss megbetegedés miatt kórházba is került. A Braunscheig 2-1-re legyőzte hazai pályán a Schalke 04 csapatát, a sikernek a kispadot koptató Szabó Levente nem lehetett aktív részese.

Fontos gólt szerzett Keresztes Krisztián a skót élvonalban: szerdán a Dundee United meglepetésre 2-1-re legyőzte a Celticet, a magyar védő az egyenlítő találatot lőtte a hálóba. Szombaton a Dundee Keresztessel a hátvédsorban 1-1-et játszott a vendég Hibernian ellen.

Sajátosan alakított emlékezeteset a portugál első osztályban Nikitscher Tamás: 

a csapata, a Rio Ave idegenben 2-1-re felülmúlta a Gil Vicente együttesét, a magyar középpályás a 83. percben állt be, a 97. percben sárga lapot kapott, két perccel később pedig kiállították.

 A francia kupa 3. fordulójában a Le Havre a másodosztályú Amiens-t fogadta Loic Negóval a csapatban, és meglepetésre 2-0-ás vereséget szenvedett, Nego végigjátszotta a mérkőzést.

A lengyel Raków a Konferencialigában Baráth Pétert a 82. percben bevetve 1-0-ra nyert Cipruson az Omonia ellen. Az osztrák Rapid Wien ugyanebben a sorozatban a beteg Bolla Bendegúzt nélkülözve 1-1-et játszott a bosnyák Zrinjski vendégeként. A spanyol másodosztályban az FC Andorra hazai környezetben 1-0-ra legyőzte a Deportivo la Corunát, Yaakobishvili Antal a kispadon ülte végig a mérkőzést, Yaakobishvili Áron kapus végig a pályán volt. Az olasz második vonalban a Spezia a Frosinone stadionjában 2-1-es vereséget szenvedett, Nagy Ádám kezdett, ám az 59. percben lecserélték.

 

Csobothot a szünet előtt lecserélték

Törökországban a kupa csoportkörében a Rizespor Mocsi Attilával a fedélzeten 5-2-re kiütötte a Gaziantepet, majd a bajnokságban a magyar védőt a kispadon jegelve 1-0-ra kikapott a Besiktas otthonában. A Genclerbirligi a kupában 3-2-re úgy győzte le a Bosrumsport, hogy Csoboth Kevin kezdett, de már a 40. percben lecserélte az edzője , a Galatasaray pedig Sallai Rolandot végig a pályán tartva a Baseksehirt múlta felül 1-0-ra. A Galata vasárnap este a bajnokságban Szalai Attila csapatát, a Kasimpasát fogadta, s nyert 3-0-ra úgy, hogy mindkét magyar válogatott az elejétől és a lefújásig játszott. A Kocaelispor otthon Balogh Botond szolgálataira végig igényt tartva 2-1-re megnyerte az Antalyaspor elleni bajnoki meccset.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekAmerika

Katonai Schengen

Bogár László avatarja

Az orosz–ukránnak látszó háború mögött a kettévált amerikai birodalom csatája zajlik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.