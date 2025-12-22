Két nagyszerű góllal növelte a dicsőségét a magyar légió

A Premier League 17. fordulójában nyögvenyelősen, de nyert idegenben a Liverpool 2-1-re a Tottenham ellen. A magyar légió ékköveivel, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló vendégek már 2-0-ra is vezettek, a végére az ellenfél létszáma két kiállítás miatt kilenc főre csökkent, a liverpooliak izgulhattak az utolsó percekben. A házigazda szépítése után Szoboszlai Dominik reklamálásért sárga lapot kapott, az ötödiket ebben az idényben, ezért a magyar válogatott csapatkapitánya december 27-én nem játszhat a Wolwerhampton ellen. A két magyar teljesítményét az angol sajtó átlagosan jónak ítélte meg.

A magyar légió legrangosabb tagja, Szoboszlai Dominik reklamált, amiért végzetes sárga lapot kapott Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az angol másodosztályban a West Bromwich Albion Callum Styles-szal a védelmében 1-0-ra kikapott a Hull City vendégeként, a Portsmouth pedig 1-1-et játszott a Derby County otthonában, Kosznovszky Márk kezdett, és a 63. percben lecserélték. A harmadik vonalban a Plymouth Argyle a Doncaster Rovers együttesét 5-1-re kiütötte idegenben, Szűcs Kornél csak a 90. percben állt be.

A Bundesligában az Union Berlin 1-0-ra nyert az 1. FC Köln vendégeként, Schäfer András a 84. percben állt be, hét perccel később pedig a tizenhatos előteréből ballal hatalmas lövést küldött az akkor már emberhátrányban lévő hazaiak kapujának jobb oldalába.

Schäfernek ez volt az első gólja az idényben, Bundesliga-karrierje során pedig a negyedik, a csapata ezzel a találattal győzött 1-0-ra.

Az RB Leipzig a forduló rangadóján a Leverkusent fogadta Gulácsi Péterrel a kapuban és Willi Orbánnal a védelemben. A lipcseiek szereztek vezetést, ám a vendégek erre három góllal válaszoltak, és az olykor bravúrt is bemutató Gulácsinak köszönhetően „csak” 3-1-re nyertek. A Leverkusen ezzel a sikerrel és jobb gólkülönbségével éppen a sorozatban második vereségét elszenvedő Leipziget taszította le a dobogóról.

A légió Skóciában is eredményes volt

A német másodosztályú Hertha Dárdai Márton nélkül végzett 1-1-re Berlinben az Armina Bielefelddel, a magyar válogatott védő víruss megbetegedés miatt kórházba is került. A Braunscheig 2-1-re legyőzte hazai pályán a Schalke 04 csapatát, a sikernek a kispadot koptató Szabó Levente nem lehetett aktív részese.