Micsoda lövés! Nézze meg Schäfer András gólját, győzelmet ért a Bundesligában

Az Union Berlin egy hete a Bundesligában második RB Leipziget intézte el hazai pályán 3-1-re. Schäfer András ahogy a Leipzig ellen, úgy egy héttel később a Köln ellen is csere volt, a bajnokság 15. fordulójában. Schäfer azonban csapata hőse lett szombat délután.

Schäfer András csereként beállt, majd megnyerte a meccset az Union Berlinnek. Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen

Schäfer András hatalmas gólja három pontot ért

A 26 éves középpályás a 84. percben 0-0-s állásnál állt be, éppen egy perccel korábban került csapata emberelőnybe, ugyanis a holland Rav van den Berg utolsó mezőnyjátékosként rántotta le az Union támadóját, ez pedig egyből piros lapot ért.

Schäfer mozgalmas pár percet töltött a pályán. A 88. percben sárga lapot kapott reklamálásért a Kicker tudósítása szerint, majd jött a hosszabbítás.

A 91. percben egy bal oldali vendégszögletet a kölni Kristoffer Lund nem tudott kellőképpen felszabadítani, a tizenhatosnál álló Schäfernek ez viszont tökéletes volt. A magyar játékos hatalmas gólt lőtt, csapata pedig ezzel nyert 1-0-ra. Ide kattintva a gólt is megnézheti!

A magyar játékos a társaival hatalmas ünneplést tartott a pályán, ami nem is véletlen. Az Union Berlin a mostani idényben először tudott zsinórban két Bundesliga-meccset megnyerni. A három ponttal a fővárosi csapat fellépett a nyolcadik helyre. Schäfer András pedig a berliniek hőse lett szombaton.