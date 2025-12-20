Schäfer AndrásUnion BerlinBundesliga

Micsoda lövés! Nézze meg Schäfer András gólját, győzelmet ért a Bundesligában

Schäfer András a 84. percben állt be a Köln–Union Berlin Bundesliga-mérkőzésre szombat délután. Schäfer előbb összeszedett egy sárga lapot, majd hatalmas gólt lőtt, ezzel az Union Berlin 1-0-ra nyert idegenben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 17:44
Schäfer András gólöröme a Köln–Union Berlin mérkőzésen
Schäfer András gólöröme a Köln–Union Berlin mérkőzésen Fotó: MARIUS BECKER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Union Berlin egy hete a Bundesligában második RB Leipziget intézte el hazai pályán 3-1-re. Schäfer András ahogy a Leipzig ellen, úgy egy héttel később a Köln ellen is csere volt, a bajnokság 15. fordulójában. Schäfer azonban csapata hőse lett szombat délután.

Schäfer András csereként beállt, majd megnyerte a meccset az Union Berlinnek
Schäfer András csereként beállt, majd megnyerte a meccset az Union Berlinnek. Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen 

Schäfer András hatalmas gólja három pontot ért

A 26 éves középpályás a 84. percben 0-0-s állásnál állt be, éppen egy perccel korábban került csapata emberelőnybe, ugyanis a holland Rav van den Berg utolsó mezőnyjátékosként rántotta le az Union támadóját, ez pedig egyből piros lapot ért. 

Schäfer mozgalmas pár percet töltött a pályán. A 88. percben sárga lapot kapott reklamálásért a Kicker tudósítása szerint, majd jött a hosszabbítás.

A 91. percben egy bal oldali vendégszögletet a kölni Kristoffer Lund nem tudott kellőképpen felszabadítani, a tizenhatosnál álló Schäfernek ez viszont tökéletes volt. A magyar játékos hatalmas gólt lőtt, csapata pedig ezzel nyert 1-0-ra. Ide kattintva a gólt is megnézheti!

A magyar játékos a társaival hatalmas ünneplést tartott a pályán, ami nem is véletlen. Az Union Berlin a mostani idényben először tudott zsinórban két Bundesliga-meccset megnyerni. A három ponttal a fővárosi csapat fellépett a nyolcadik helyre. Schäfer András pedig a berliniek hőse lett szombaton.

BUNDESLIGA, 15. FORDULÓ 

Pénteken játszották:

  • Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2-0 (Brandt 10., Beier 90+7.)

Szombat:

  • Augsburg–Werder Bremen 0-0
  • 1. FC Köln–Union Berlin 0-1 (Schäfer 90+1.), Kiállítva: Van den Berg (Köln, 83.)
  • Hamburg–Eintracht Frankfurt 1-1 (Lokonga 19., ill. H. Larsson 26.)
  • VfB Stuttgart–Hoffenheim 0-0
  • Wolfsburg–Freiburg 3-4 (Pejcinovic 13., 49., 69., ill. Treu 5., Grifo 56. – 11-esből, Seelt 71. – öngól, Scherhant 78.)
  •  RB Leipzig–Bayer Leverkusen (tv: Arena4), 18.30

Vasárnap:

  • Mainz–St. Pauli (tv: Arena4), 15.30
  • Heidenheim–Bayern München (tv: Match4), 17.30

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

Pofátlan tiszás

Bayer Zsolt avatarja

Névvel, képpel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu