Itt a válasz, hogy Szoboszlai felépült-e a Liverpool londoni rangadójára

A Liverpool múlt hétvégén hazai pályán 2-0-ra nyert a Brighton ellen a Premier League 16. fordulójában, így Arne Slot együttese már öt mérkőzése veretlen. A sikert azonban rövid ideig némiképp beárnyékolta Szoboszlai Dominik sérülése. A magyar játékost részleges bokaszalag-szakadást szenvedett el, ugyanakkor ez sokkal inkább volt csak egy megnyúlás. Szoboszlai olyan jól reagált a kezelésekre, hogy pénteken már a csapattal edzett, és Slot is a meccset megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a válogatott csapatkapitánya akár kezdhet is szombat este a Tottenham ellen.

Szoboszlai Dominik az előző idényben szárnyalt a Tottenham ellen a Liverpool színeiben. Fotó: AFP/Oli Scarff

Tottenham–Liverpool: itt vannak a kezdőcsapatok

Szombat délután aztán a holland edző kijelölte a Liverpool kezdőcsapatát.

Szoboszlai Dominik is ott lesz az első perctől a pályán, ahogy Kerkez Milos is. Érdekes lesz látni, hogy a Liverpool továbbra is kitart-e a gyémántközéppálya mellett, amelyet Mohamed Szalah kihagyásakor kezdett el a csapat játszani. Az egyiptomi a balhéja után bocsánatot kért, de ma már nem lehet ott a csapattal, ugyanis javában készül a hétvégén kezdődő Afrika-kupára.

The Reds to take on Tottenham ✊🔴 #TOTLIV — Liverpool FC (@LFC) December 20, 2025

A Tottenham kezdőcsapata:

How we line up to face Liverpool ✊



🔢 @krakenfx pic.twitter.com/54KPKJ8kZk — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 20, 2025

Szoboszlai imád a londoni csapat ellen játszani

Szoboszlai egyik kedvenc ellenfele egyébként a Tottenham. Az előző idényben a bajnok Vörösök 6-3-ra nyertek a Tottenham stadionjában, akkor Szoboszlai gólt szerzett, s egy gólpasszt kiosztott, majd télen a Ligakupa-elődöntő visszavágóján is betalált a londoniak ellen, végül pedig az áprilisi bajnokin az Anfielden két gólpasszt jegyzett.

A 18.30-kor kezdődő mérkőzést a Spíler 1 élőben közvetíti Magyarországon.