LiverpoolArne SlotTottenhamSzoboszlai Dominik

Itt a válasz, hogy Szoboszlai felépült-e a Liverpool londoni rangadójára

Nagy kérdés volt, hogy Szoboszlai Dominik játszhat-e a Liverpool szombati, Tottenham Hotspur elleni idegenbeli Premier League-mérkőzésén. Nos, Szoboszlai nemcsak felépült, hanem Arne Slot a Liverpool kezdőcsapatában is jelölte a magyar játékost a 18.30-kor kezdődő találkozóra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 17:16
Szoboszlai Dominik és a Liverpool szombaton Londonban lép pályára a bajnokságban
Szoboszlai Dominik és a Liverpool szombaton Londonban lép pályára a bajnokságban Forrás: AFP/Paul Ellis
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool múlt hétvégén hazai pályán 2-0-ra nyert a Brighton ellen a Premier League 16. fordulójában, így Arne Slot együttese már öt mérkőzése veretlen. A sikert azonban rövid ideig némiképp beárnyékolta Szoboszlai Dominik sérülése. A magyar játékost részleges bokaszalag-szakadást szenvedett el, ugyanakkor ez sokkal inkább volt csak egy megnyúlás. Szoboszlai olyan jól reagált a kezelésekre, hogy pénteken már a csapattal edzett, és Slot is a meccset megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a válogatott csapatkapitánya akár kezdhet is szombat este a Tottenham ellen. 

Szoboszlai Dominik az előző idényben szárnyalt a Tottenham ellen a Liverpool színeiben
Szoboszlai Dominik az előző idényben szárnyalt a Tottenham ellen a Liverpool színeiben.  Fotó: AFP/Oli Scarff

Tottenham–Liverpool: itt vannak a kezdőcsapatok

Szombat délután aztán a holland edző kijelölte a Liverpool kezdőcsapatát.

Szoboszlai Dominik is ott lesz az első perctől a pályán, ahogy Kerkez Milos is. Érdekes lesz látni, hogy a Liverpool továbbra is kitart-e a gyémántközéppálya mellett, amelyet Mohamed Szalah kihagyásakor kezdett el a csapat játszani. Az egyiptomi a balhéja után bocsánatot kért, de ma már nem lehet ott a csapattal, ugyanis javában készül a hétvégén kezdődő Afrika-kupára.

A Tottenham kezdőcsapata:

Szoboszlai imád a londoni csapat ellen játszani

Szoboszlai egyik kedvenc ellenfele egyébként a Tottenham. Az előző idényben a bajnok Vörösök 6-3-ra nyertek a Tottenham stadionjában, akkor Szoboszlai gólt szerzett, s egy gólpasszt kiosztott, majd télen a Ligakupa-elődöntő visszavágóján is betalált a londoniak ellen, végül pedig az áprilisi bajnokin az Anfielden két gólpasszt jegyzett. 

A 18.30-kor kezdődő mérkőzést a Spíler 1 élőben közvetíti Magyarországon.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

Pofátlan tiszás

Bayer Zsolt avatarja

Névvel, képpel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu