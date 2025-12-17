Rendkívüli

Orbán Viktor: Ilyen hibás döntéseket hozott az EU a migráció és a háború kérdésében

Kiderült, mennyit hagyhat ki Szoboszlai – megbízható forrásból

A szombati, Tottenham Hotspur elleni Premier League-mérkőzés előtt az egyik legfontosabb kérdés az volt Liverpoolban, hogy Szoboszlai Dominik játszhat-e Londonban, miután a Brighton elleni bajnokin megsérült. Szerdán olyan pletyka söpört végig a közösségi oldalakon, hogy a magyar középpályás hosszú időre kidőlt, hetekig nélkülöznie kellene őt a Liverpoolnak, de megbízható források az ellenkezőjét állítják. Szoboszlai hamarabb visszatérhet, mint gondolnánk.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 16:23
Szoboszlai Dominiknek az idény során nem jutott sok ideje a pihenésre Fotó: LUCA ROSSINI Forrás: NurPhoto
Az egyik szemük sírt, a másik nevetett a Liverpool-szurkolóknak a Brighton ellen 2-0-ra megnyert bajnoki mérkőzés után. Egyrészt végre nyert a csapatuk a Premier League-ben, másrészt viszont Joe Gomez, és a közösségi oldalakon általában az idény legjobbjának kikiáltott Szoboszlai Dominik is megsérült. Előbbit már 25 perc játék után le kellett cserélni, a magyar középpályás viszont a mérkőzés hajrájáig a pályán maradt, de ő sem bírta végig, és Arne Slot őt is lehívta. 

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, nagy érvágás lett volna, ha hosszú időre kidől
Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, nagy érvágás lett volna, ha hosszú időre kidől Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Álhír után jó hír Szoboszlairól

A klub azóta nem adott bővebb tájékoztatást Szoboszlai állapotáról, a találkozó utáni sajtótájékoztatón csak annyit árult el a holland menedzser, hogy a sérülés nem néz ki jól, de bízzunk a legjobbakban. Szerdán viszont végigsöpört a közösségi oldalakon egy olyan álhír, hogy válogatottunk csapatkapitányára hosszú kihagyás vár, február előtt aligha tér vissza. Ez hatalmas érvágás lenne a Liverpoolnak, hiszen Szoboszlai Slot egyik legtöbbet foglalkoztatott játékosa, de úgy tűnik, a helyzet nem súlyos, még arra is lehet esély, hogy a 25 éves futballista már szombaton, a Tottenham Hotspur elleni rangadón (18.30, tv: Spíler1) feltűnhet a pályán. Minderről a The Athletic Vörösök ügyeiben jártas, megbízható újságírója írt. Mint azt a Poolbarátok Facebook-oldal megemlíti, 

Szoboszlai a szombati visszatérésben reménykedik, és a vizsgálatok eloszlatták a stáb aggodalmait, hosszú kihagyásról szó sincs, valószínűleg pénteken döntenek a szerepeltetéséről. Előfordulhat, hogy inkább a hosszú távú jövőt szem előtt tartva nem küldik őt pályára, és Szoboszlai a jövő szombati, Wolverhampton elleni bajnokiig pihenhet, lábadozhat.

A porcelánlábú Joe Gomezzel biztos ez lesz a helyzet, bár a beszámolók szerint az ő sérülése sem súlyos.

