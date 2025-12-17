Kiderült, mennyit hagyhat ki Szoboszlai – megbízható forrásból

Az egyik szemük sírt, a másik nevetett a Liverpool-szurkolóknak a Brighton ellen 2-0-ra megnyert bajnoki mérkőzés után. Egyrészt végre nyert a csapatuk a Premier League-ben, másrészt viszont Joe Gomez, és a közösségi oldalakon általában az idény legjobbjának kikiáltott Szoboszlai Dominik is megsérült. Előbbit már 25 perc játék után le kellett cserélni, a magyar középpályás viszont a mérkőzés hajrájáig a pályán maradt, de ő sem bírta végig, és Arne Slot őt is lehívta.
Álhír után jó hír Szoboszlairól
A klub azóta nem adott bővebb tájékoztatást Szoboszlai állapotáról, a találkozó utáni sajtótájékoztatón csak annyit árult el a holland menedzser, hogy a sérülés nem néz ki jól, de bízzunk a legjobbakban. Szerdán viszont végigsöpört a közösségi oldalakon egy olyan álhír, hogy válogatottunk csapatkapitányára hosszú kihagyás vár, február előtt aligha tér vissza. Ez hatalmas érvágás lenne a Liverpoolnak, hiszen Szoboszlai Slot egyik legtöbbet foglalkoztatott játékosa, de úgy tűnik, a helyzet nem súlyos, még arra is lehet esély, hogy a 25 éves futballista már szombaton, a Tottenham Hotspur elleni rangadón (18.30, tv: Spíler1) feltűnhet a pályán. Minderről a The Athletic Vörösök ügyeiben jártas, megbízható újságírója írt. Mint azt a Poolbarátok Facebook-oldal megemlíti,
Szoboszlai a szombati visszatérésben reménykedik, és a vizsgálatok eloszlatták a stáb aggodalmait, hosszú kihagyásról szó sincs, valószínűleg pénteken döntenek a szerepeltetéséről. Előfordulhat, hogy inkább a hosszú távú jövőt szem előtt tartva nem küldik őt pályára, és Szoboszlai a jövő szombati, Wolverhampton elleni bajnokiig pihenhet, lábadozhat.
A porcelánlábú Joe Gomezzel biztos ez lesz a helyzet, bár a beszámolók szerint az ő sérülése sem súlyos.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
