Szalah gólpasszal tért vissza, Szoboszlai miatt aggódnunk kell?

Továbbra sem fut a Liverpool szekere, bár legalább a vereségek helyett most kis lépésekkel halad előre, egészen pontosan egy-egy pontokkal, a Sunderland és a Leeds elleni bajnoki is döntetlennel ért véget. Ezeken Mohamed Szalah alig-alig kapott szerepet, ebből alakult ki balhé, a nyilvánosság elé tárta , hogy elégedetlen a helyzetével, amit a klub és Arne Slot vezetőedző nem igazán értékelt. Büntetésként kihagyták őt az Inter elleni BL-mérkőzés keretéből, de a szombati, Brighton elleni találkozó előtt látszólag sikerült rendezniük a soraikat, mert Szalah visszatért – igaz, megint csak a kispadra. A két magyar válogatott játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos viszont kezdőként mutathatta meg magát.

Szoboszlai Dominik fontos szerepet játszott a Liverpoolban a Brighton ellen is Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Egy perc elteltével vezetett a Liverpool

Így ők a pályán ünnepeltek

az első percben, amikor Hugo Ekitiké megszerezte a vezetést. Szokatlan az ilyen kezdés a Liverpooltól, de most Yankuba Minteh rossz labdáját Joe Gomez fejelte a francia csatár elé, aki tizenegy méterről a kapu közepébe bombázott.

A folytatásban inkább a Brighton állt közel az egyenlítéshez, mint a Liverpool a második gólhoz, a 14. percben Diego Gomez ziccerben Alissonba lőtt.

Kicsivel később a vendégek Gomeze mellett hazai névrokona is foghatta a fejét, újra, sokadszorra is megsérült. A jobbhátvédek terén nem áll jól a Liverpool, Jeremie Frimpong sérülés, Conor Bradley eltiltás miatt nem válthatta Joe Gomezt, így megint Szoboszlai húzódott hátra, Szalah pedig már a 26. percben feltűnt a pályán, természetesen szélsőként folytatta.

A félidő további felében inkább a Liverpool veszélyeztetett, e téren Ekitiké különösen aktív volt, ám a pontossággal akadtak gondjai. Maradt az 1-0, a Vörösök a vezetésük mellé akár emberelőnybe is kerülhettek volna, miután (megint) Gomez mellkason talpalta Florian Wirtzet, de a Brighton középpályása megúszta sárgával a csúnya belépőt.

Ekitiké másodszor is lecsapott

A Liverpoolnak ez különösen fájhatott volna a második félidő elején, mert éppen a paraguayi játékos volt a vendégek támadásainak mozgatórugója, egyenlítési lehetőség is adódott előtte, de a lövése csak a kapufát érintette, a hálóig nem jutott el. Ekitiké újabb próbálkozása azonban igen: a 61. percben Szalah végzett el szögletet, Ekitikénél senki sem ugrott magasabbra, és a támadó befejelte a maga és a Liverpool második gólját.