Szalah gólpasszal tért vissza, Szoboszlai miatt aggódnunk kell?

Két döntetlen után győzött a Premier League-ben a Liverpool, amely Hugo Ekitiké duplájával 2-0-ra múlta felül a Brightont a 16. forduló szombati mérkőzésén. Szokatlan módon Szoboszlai Dominik nem játszotta végig a találkozót, remélhetőleg csak óvatos volt vele Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője.

2025. 12. 13. 17:59
Hugo Ekitiké duplájával győzte le a Brightont a Liverpool Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Továbbra sem fut a Liverpool szekere, bár legalább a vereségek helyett most kis lépésekkel halad előre, egészen pontosan egy-egy pontokkal, a Sunderland és a Leeds elleni bajnoki is döntetlennel ért véget. Ezeken Mohamed Szalah alig-alig kapott szerepet, ebből alakult ki balhé, a nyilvánosság elé tárta , hogy elégedetlen a helyzetével, amit a klub és Arne Slot vezetőedző nem igazán értékelt. Büntetésként kihagyták őt az Inter elleni BL-mérkőzés keretéből, de a szombati, Brighton elleni találkozó előtt látszólag sikerült rendezniük a soraikat, mert Szalah visszatért – igaz, megint csak a kispadra. A két magyar válogatott játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos viszont kezdőként mutathatta meg magát.

Szoboszlai Dominik fontos szerepet játszott a Liverpoolban a Brighton ellen is
Szoboszlai Dominik fontos szerepet játszott a Liverpoolban a Brighton ellen is Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Egy perc elteltével vezetett a Liverpool

Így ők a pályán ünnepeltek 

az első percben, amikor Hugo Ekitiké megszerezte a vezetést. Szokatlan az ilyen kezdés a Liverpooltól, de most Yankuba Minteh rossz labdáját Joe Gomez fejelte a francia csatár elé, aki tizenegy méterről a kapu közepébe bombázott. 

A folytatásban inkább a Brighton állt közel az egyenlítéshez, mint a Liverpool a második gólhoz, a 14. percben Diego Gomez ziccerben Alissonba lőtt.

Kicsivel később a vendégek Gomeze mellett hazai névrokona is foghatta a fejét, újra, sokadszorra is megsérült. A jobbhátvédek terén nem áll jól a Liverpool, Jeremie Frimpong sérülés, Conor Bradley eltiltás miatt nem válthatta Joe Gomezt, így megint Szoboszlai húzódott hátra, Szalah pedig már a 26. percben feltűnt a pályán, természetesen szélsőként folytatta. 

A félidő további felében inkább a Liverpool veszélyeztetett, e téren Ekitiké különösen aktív volt, ám a pontossággal akadtak gondjai. Maradt az 1-0, a Vörösök a vezetésük mellé akár emberelőnybe is kerülhettek volna, miután (megint) Gomez mellkason talpalta Florian Wirtzet, de a Brighton középpályása megúszta sárgával a csúnya belépőt.

Ekitiké másodszor is lecsapott

A Liverpoolnak ez különösen fájhatott volna a második félidő elején, mert éppen a paraguayi játékos volt a vendégek támadásainak mozgatórugója, egyenlítési lehetőség is adódott előtte, de a lövése csak a kapufát érintette, a hálóig nem jutott el. Ekitiké újabb próbálkozása azonban igen: a 61. percben Szalah végzett el szögletet, Ekitikénél senki sem ugrott magasabbra, és a támadó befejelte a maga és a Liverpool második gólját.

A folytatásban bőven akadt szépítési lehetősége a Brightonnak, de a Liverpool összehozta, amit ritkán: kapott gól nélkül zárt egy meccset. Az is 

szokatlan, hogy Szoboszlai nem játszik végig egy mérkőzést, most viszont ez történt, a 83. percben lecserélte őt Slot. Ebben vélhetően az is közrejátszott, hogy korábban mintha megsérült volna a középpályás, a bokáját fájlalta egy ütközés után, ápolásra is szorult, de folytatta a meccset. A hosszabbítás során Kerkez Milost is ápolták, de ő végig a pályán maradt.

A Liverpool 2-0-s győzelmének köszönhetően átmenetileg a Premier League tabellájának hatodik helyére ugrott előre. A Brighton visszaesett a kilencedikre.

Premier League, 16. forduló

szombat:

  • Chelsea–Everton 2-0 (2-0)
  • Liverpool–Brighton 2-0 (1-0)
  • Burnley–Fulham 18.30 (tv: Spíler1)
  • Arsenal–Wolverhampton Wanderers 21.00 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Crystal Palace–Manchester City 15.00 (tv: Match4)
  • Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 15.00
  • Sunderland–Newcastle United 15.00 (tv: Spíler1)
  • West Ham United–Aston Villa 15.00
  • Brentford–Leeds United 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Manchester United–Bournemouth 21.00

