Kockázat és mellékhatás

Három napja köszöntött be a 2026-os esztendő. Mára túl vagyunk a „bejglikómán”, kiürültek a pezsgősüvegek, elmúlt a petárdák zaja. Elindul minden a maga útján, hamarosan becsöngetnek az iskolákban, és életre kelnek a gyárakban a futószalagok.

Az Orbán-kormány megszakítás nélkül 2010 óta irányítja az ország szekerét. Ez idő alatt felnőtt egy olyan szavazóréteg, akiknek személyes tapasztalata aligha van az ezt megelőző időszakról. Nem tudom, hogy bárki közülük elolvassa-e valamikor ezeket a sorokat, de azért senkinek sem árt egy kis emlékeztető.

A balliberális kormányzások időszaka alatt ugyanis a január elseje egyben azt is jelentette, hogy ismét többet kell fizetni a háztartási energiáért, és több adó sújtja a fizetéseket.

Minden esztendő kezdetén el lehetett mondani: idén rosszabbul fogunk élni, mint tavaly.

Felnőtt egy korosztály, akinek nem ivódott be az a szó az agytekervényeibe, hogy megszorítás. Így szólt mindig az „aranymondat”: most rosszabb lesz, hogy majd egyszer jobb legyen. Nos, ez 2010 óta nem így van.

A rezsicsökkentés több mint tíz esztendeje biztosítja azt, hogy még a háborús körülmények között is Magyarországon fizeti a lakosság a legalacsonyabb díjakat a fűtésért és a világításért.

Hiába gyászosak a külső körülmények, a kormány nem adta fel az értékrendjét. Történhet bármi, a családok támogatása kiemelt terület marad.

Januártól adócsökkentések sora vette kezdetét, de ha pontosabban fogalmazunk: tovább szélesedett azok köre, akik mentesülnek az elvonások terhétől. Sehol nem találunk egy olyan országot, ahol a többgyermekes édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ráadásul nem egy vagy két évig, hanem életük végéig. Sehol nem találunk olyan országot, ahol megdupláznák a családi adókedvezményeket. Sehol nem találunk olyan országot, hogy a kis- és közepes vállalkozásokat olyan támogatásokkal erősítik meg, mint Magyarországon. Sehol nem találunk olyan országot, ahol az állam egymillió forinttal segíti a közszféra dolgozóit lakáshitelük törlesztésében. Sehol nem találunk olyan országot, ahol a fiatalokat úgy segítik első otthonuk megszerzéséhez, ahogy nálunk. Sőt, leginkább mindezek ellenkezőjére akad példa.

Az olyan irigyelt országokban, mint Ausztria, Olaszország, Spanyolország, Hollandia vagy éppen az Egyesült Királyság, bizony adóemelésekkel kezdődött el a 2026. év.

Miről is van szó? A gazdasági elemzések rámutatnak arra, hogy az utóbbi években rendkívül látványosan megemelkedtek az államadóssági mutatók Európa számos országában. Ezen kívül az európai gazdasági nehézségek és a háború finanszírozása sok kormányt adóemelésre kényszerít, amely a tartós gazdasági lassulás időszakában nem a legjobb recept. Miért nem az?

A magasabb adók csökkentik a rendelkezésre álló jövedelmet, a háztartások kevesebbet költenek, a vállalkozások alacsonyabb forgalmat generálnak, a cégek csökkentik a beruházásokat és a munkahelyeket.

Ennek eredményeként a recesszió elmélyül, azaz: mindez pontosan az ellenkezőjét eredményezi annak, ami a gyenge kereslet mellett szükséges lenne. Az Orbán-kormány kivétel, mert nem „váltja ki a ­rossz gyógyszer receptjét”. Ennek az ellenkezőjét teszi.

Nem sok idő maradt hátra az áprilisi választásokig. Az elmúlt hónapokban mindenki meggyőződhetett arról, hogy a Tisza Párt Magyar Péter vezetésével mire készül. Olyan „gyógyszert” kíván lenyomni az „emberek torkán”, amelynek kockázatai és mellékhatásai mindenkit ledöntenének a lábáról. Brüsszeli a recept, a balliberális kormányok már többször megmérgezték vele hazánkat. Ezért aki bizonytalan a voksolás előtt, érdemes megkérdeznie „kezelőorvosát és gyógyszerészét”, mielőtt leadja a szavazatát.