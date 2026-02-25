Még van tartalék a munkaerőpiacon

Pénteken fontos gazdasági adatokat közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Kiderül, hogyan alakult januárban a foglalkoztatottság és a munkanélküliség. Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelőben elmondta: egymillió új munkahelyet már létrehoztak, de ezt tovább kell növelni és el lehet érni, hogy ötmillióan dolgozzanak. Ezt erősítette meg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is, elmondta, hogy a cél az inaktívak bevonásával és a szürkegazdaság csökkentésével valósulhat meg. A munkanélküliség 4,4 százalékra csökkent, ami lényegében teljes foglalkoztatottságnak felel meg.

Kedvező képet mutat a hazai munkaerőpiac

Van tartalék a munkaerőpiacon

A KSH adatai szerint Magyarországon a potenciális munkaerő-tartalék 315 ezer főre tehető. A tartalék mozgósítására több kormányzati program is indult. Ezek nem csak a fiatalabb és az idősebb korosztályt célozzák. Kósa Ádám jogász, fogyatékosságügyi államtitkár például nemrégiben arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy ők is külön figyelmet fordítanak foglalkoztatásra, a megváltozott munkaképességű emberek támogatására. A többi között felhívta a figyelmet arra, hogy évente 31 ezer ember foglalkoztatását segítik 81,9 milliárd forintból.

A KSH azt is méri, hogy a romák milyen arányt képviselnek a foglalkoztatottak körében. A szervezet meghatározása szerint romának azokat tekintik, akik a munkaerő-felmérés során roma nemzetiségűnek vallották magukat. A számok azt mutatják, hogy 2015 és 2023 között a romák munkaerőpiaci helyzete a nem roma népességével párhuzamosan alakult: 2015 óta alapvetően egyenletes növekedés volt tapasztalható, amely a járvány hatására megtört. A romák munkanélküliségi rátája

a 2015. évi 28 százalékról

2019-re 17 százalékra csökkent,

2023-ban húsz százalék volt.

– Az elmúlt időszakban a munkaerőpiacot röviden a következőképpen írhattuk le: egyre kevesebb foglalkoztatott (de ennek ellenére egy magas foglalkoztatási szint), de mégis állandó munkanélküliségi ráta. A stagnáló gazdaság – a nehézségekkel szembe néző ipar – nyomán a cégek nem feltétlenül pótolják a távozó munkaerőt, vagy nem a magyar munkaerőpiacról pótolják azt, ugyanis az alkalmazottak száma összességében növekszik – magyarázta lapunknak Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza feltette a kérdést: akkor miért nem nő a munkanélküliség? Mert a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt egyre kevesebben vannak jelen a munkaerőpiacon, egyre kevesebb a potenciális munkavállaló.