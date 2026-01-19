idezojelek
A Helyzet

Hatalmas a tét, nagyon nagy lett a veszítenivaló

A globális nagytőkét képviselők érdekköre már nagyon szeretné leváltatni az Orbán-kormányt.

Kiss Gergely avatarja
Kiss Gergely
Cikk kép: undefined
kapitány istvántisza pártnemzetközi valutaalapmagyar péter 2026. 01. 19. 4:58
0

„A globális progresszív politika célja: minden hatalmat az óriásvállalatok menedzsereinek!” Ezt a találó mondatot Schiffer András jegyzi, ő írta ki a közösségi oldalára. Vélhetően arra reagált, hogy újabb globalista igazolást jelentett be Magyar Péter: a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai felkészülését Kapitány István, a Shell egykori alelnöke vezeti.

Kóka János, a megbukott Gyurcsány-kormány gazdasági minisztere egy korábbi bejegyzésében így ömlengett: „István Kapitány sokunk példaképe, nemzetközi szinten a legmagasabbra jutott magyar vállalatvezető. Érdemes volna összefogniuk Bajnai Gordonnal, ­Gauder Milánnal és más globális csúcsvezető honfitársunkkal, hogy sokaknak átadhassák azt a tudást, amellyel ilyen magasságok meghódíthatók. Jó lenne több ilyen tehetséges magyart látni globális döntéshozói pozícióban.”

Miről is van itt szó? Arról, hogy a globális nagytőkét képviselők érdekköre már nagyon szeretné leváltatni az Orbán-kormányt. Ehhez pedig előszeretettel használják fel Magyar Pétert és a Tisza Párt körül megjelenő, régről ismert figurákat

Nem felejtették el, hogy milyen nagy kanállal meríthettek maguknak 2010 előtt: nyerészkedhettek a lakossági energiaárakon, az adósrabszolgaságba hajszolt devizahiteleseken, az állam kárára menő privatizációkon. Az ország vagyonát eltapsolták, a gazdaságot lefullasztották, miközben egekbe nőtt a munkanélküliség. Ne felejtsük már el, hogy a Nemzetközi Valutaalapot kellett riasztani, hogy ne menjen csődbe az állam, és legalább a nyugdíjakat ki lehessen fizetni!

Azt mondják, hogy könnyen megszokjuk a jót. Csak a hírekből halljuk, hogy a nyugati országokban nő az energiaszegénység, egyre többen tartoznak a díjakkal, nem tudják kellően felfűteni az otthonaikat. Holott hazánkban is ez volt a helyzet a rezsicsökkentés előtt. Most már fel sem figyelünk arra, hogy a magyar háztartások fizetik a legalacsonyabb energiaárakat az Európai Unióban? A rezsicsökkentés hatalmas segítség a családoknak, ennek köszönhetően 2012 óta összességében mintegy ötezermilliárd forintot spórolhattak meg. Ne gondoljuk, hogy a globális nagytőkések nem vetnének újra szemet a közműcégekre!

Amellett se menjünk el, hogy az Orbán-kormánynak sikerült visszavásárolnia az elkótyavetyélt Ferihegyi repülőteret. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér elérte a 19 milliós utasszámot, ami rekordot jelent. Nem véletlenül hívják az „ország kapujának”.

Ne vegyük természetesnek azt se, hogy az állam úgy segíti a családokat és az otthonteremtést, mint azt Magyarországon teszik. Hatalmas összeget jelent pusztán az a lépés, hogy kiterjesztik az édesanyák adómentességét. 

Kiemelhetjük a sorból a tavaly szeptember 1-jén indult Otthon start programot is, amely négy és fél hónap alatt mozgásba hozta az építőipart, és átalakította az ingatlanpiac szerkezetét is. Az elsőlakás-vásárlók aránya az ingatlantranzakciókban a korábbi 15–20 százalékról 35–40 százalékra emelkedett. A hitelpiac is jelentősen megmozdult: van már 18 ezer folyósított hitel és csaknem harmincezer olyan fiatal, aki már vagy beköltözött, vagy a következő hetekben költözik be új lakásába.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokszor mondtuk már, megint mondjuk: hatalmas a tétje a közelgő országgyűlési választásoknak. Bizony olyan sok minden épült és szépült 2010 óta, hogy nagyon nagy lett a veszítenivaló. Érdemes mindezt észben tartani, és idejében mindent átgondolni.

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekfelmondás

Vége a törvények felettiségnek

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

Nagy Ervin orbitális kettős mércéje

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekAmerika

A venezuelai helyzet (1. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekbaloldal

A nemzetellenesség ötven árnyalata

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmérő vera

Mérő Verának elgurult a gyógyszere, habzó szájjal ugrott Orbánéknak

Csépányi Balázs avatarja

Lejáratta magát a szélsőséges blogger.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu