Hatalmas a tét, nagyon nagy lett a veszítenivaló

„A globális progresszív politika célja: minden hatalmat az óriásvállalatok menedzsereinek!” Ezt a találó mondatot Schiffer András jegyzi, ő írta ki a közösségi oldalára. Vélhetően arra reagált, hogy újabb globalista igazolást jelentett be Magyar Péter: a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai felkészülését Kapitány István, a Shell egykori alelnöke vezeti.

Kóka János, a megbukott Gyurcsány-kormány gazdasági minisztere egy korábbi bejegyzésében így ömlengett: „István Kapitány sokunk példaképe, nemzetközi szinten a legmagasabbra jutott magyar vállalatvezető. Érdemes volna összefogniuk Bajnai Gordonnal, ­Gauder Milánnal és más globális csúcsvezető honfitársunkkal, hogy sokaknak átadhassák azt a tudást, amellyel ilyen magasságok meghódíthatók. Jó lenne több ilyen tehetséges magyart látni globális döntéshozói pozícióban.”

Miről is van itt szó? Arról, hogy a globális nagytőkét képviselők érdekköre már nagyon szeretné leváltatni az Orbán-kormányt. Ehhez pedig előszeretettel használják fel Magyar Pétert és a Tisza Párt körül megjelenő, régről ismert figurákat.

Nem felejtették el, hogy milyen nagy kanállal meríthettek maguknak 2010 előtt: nyerészkedhettek a lakossági energiaárakon, az adósrabszolgaságba hajszolt devizahiteleseken, az állam kárára menő privatizációkon. Az ország vagyonát eltapsolták, a gazdaságot lefullasztották, miközben egekbe nőtt a munkanélküliség. Ne felejtsük már el, hogy a Nemzetközi Valutaalapot kellett riasztani, hogy ne menjen csődbe az állam, és legalább a nyugdíjakat ki lehessen fizetni!

Azt mondják, hogy könnyen megszokjuk a jót. Csak a hírekből halljuk, hogy a nyugati országokban nő az energiaszegénység, egyre többen tartoznak a díjakkal, nem tudják kellően felfűteni az otthonaikat. Holott hazánkban is ez volt a helyzet a rezsicsökkentés előtt. Most már fel sem figyelünk arra, hogy a magyar háztartások fizetik a legalacsonyabb energiaárakat az Európai Unióban? A rezsicsökkentés hatalmas segítség a családoknak, ennek köszönhetően 2012 óta összességében mintegy ötezermilliárd forintot spórolhattak meg. Ne gondoljuk, hogy a globális nagytőkések nem vetnének újra szemet a közműcégekre!

Amellett se menjünk el, hogy az Orbán-kormánynak sikerült visszavásárolnia az elkótyavetyélt Ferihegyi repülőteret. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér elérte a 19 milliós utasszámot, ami rekordot jelent. Nem véletlenül hívják az „ország kapujának”.

Ne vegyük természetesnek azt se, hogy az állam úgy segíti a családokat és az otthonteremtést, mint azt Magyarországon teszik. Hatalmas összeget jelent pusztán az a lépés, hogy kiterjesztik az édesanyák adómentességét.

Kiemelhetjük a sorból a tavaly szeptember 1-jén indult Otthon start programot is, amely négy és fél hónap alatt mozgásba hozta az építőipart, és átalakította az ingatlanpiac szerkezetét is. Az elsőlakás-vásárlók aránya az ingatlantranzakciókban a korábbi 15–20 százalékról 35–40 százalékra emelkedett. A hitelpiac is jelentősen megmozdult: van már 18 ezer folyósított hitel és csaknem harmincezer olyan fiatal, aki már vagy beköltözött, vagy a következő hetekben költözik be új lakásába.