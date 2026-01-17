tűzfalcsoportShellTiszaMagyar Péter

Luxusjacht, botrány és Afrika – Magyar Péter új embere mindent visz

Magyar Péter új embert szervezett be maga mögé, azt a Kapitány Istvánt, aki akkor vezette a Shell dél-afrikai régióját, amikor súlyos vádak érték a céget. Az Amnesty International több ezer oldalnyi belső irat, tanúvallomás és kormányzati dokumentum alapján arra jutott: a Shell működése összefonódott a nigériai állam által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekkel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 16:53
Magyar Péter új embere akkor dolgozott a Shell afrikai vezetésében, amikor a céget súlyos vádak érték Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár a napokban különösen Balatonkeresztúron nem cseng jól a nemzetközi energiaszolgáltató vállalat neve, Magyar Péter nemrég diadalittasan jelentette be, hogy „beszervezte csapatába” Kapitány Istvánt, a holland alapítású globális energiavállalat, a Shell volt alelnökét – számolt be róla a Tűzfalcsoport.

Kapitány István (középen), Magyar Péter új embere
Kapitány István (középen), Magyar Péter új embere
Fotó: AFP

Ma hosszan egyeztettem gazdasági és energetikai kérdésekben Kapitány Istvánnal, a valaha volt legmagasabbra jutó magyar üzletemberrel

– fogalmazott Magyar Péter. A dicséret nem alaptalan – írja a tényfeltáró blog. Kapitány István 37 éven keresztül dolgozott a Shellnél, ebből tíz évet globális alelnökként. A világ egyik legnagyobb mobilitási üzletágát irányította: félmillió munkavállalóval, 85 országban, több mint 45 ezer kereskedelmi egységgel. Magyar Péter ennél azonban többet nem árult el a közös terveikről. A Tűzfalcsoport viszont utánanézett annak, hogy mit is csinált Magyar Péter új embere annál a – környezetbarátnak aligha nevezhető – multinacionális óriásvállalatnál, amelynek a felső vezetéséhez tartozott. Az összefüggések pedig finoman szólva is érdekesek.

Afrika, kivégzések és környezetpusztítás

A Shell múltját súlyos morális terhek árnyékolják be. A vállalat neve elválaszthatatlanul összeforrt Ken Saro-Wiwa nigériai író és aktivista, valamint nyolc társa 1995-ös kivégzésével. Korabeli sajtóbeszámolók és nemzetközi jelentések szerint Saro-Wiwa és társai tömegmozgalmat szerveztek a Shell környezetpusztító tevékenysége ellen az olajban gazdag Niger-deltában, különösen a gázégetés miatt.

A tiltakozások a Shell számára kényelmetlenné váltak. A nigériai katonai diktatúra végül kivégezte az aktivistákat, hivatalosan azzal a váddal, hogy erőszakot szítottak. Az ügy jogi értelemben csak 2009-ben zárult le, amikor a Shell peren kívüli megállapodást kötött Ken Saro-Wiwa családjával, és 15,5 millió dollárt fizetett ki. A vállalat soha nem ismerte el jogi felelősségét, a kifizetést azonban nehéz nem legalább erkölcsi beismerésként értelmezni – fogalmaz a Tűzfalcsoport.

A Niger-deltában több mint negyven éve jelen lévő Shellt helyi és nemzetközi szervezetek többször vádolták meg súlyos környezetpusztítással, területkisajátításokkal, valamint azzal, hogy a helyi ellenállást állami erőszakszervezetek bevonásával törte le. Dokumentumok szerint a brit és holland anyavállalat Londonban és Hágában végig tudott az eseményekről, és stratégiai irányító szerepet játszott. Az Amnesty International később több ezer oldalnyi belső irat, tanúvallomás és kormányzati dokumentum alapján arra jutott: a Shell működése összefonódott a nigériai állam által elkövetett súlyos emberijog-jogsértésekkel.

És ki vezette ekkor a Shell dél-afrikai régióját? Kapitány István. 

Ő 1993-ban került Afrikába, először a Shell South Africa kereskedelmi osztályvezetőjeként, majd egy évvel később regionális igazgatóként. Korabeli sajtócikkek szerint Johannesburgban dolgozott, és a franchise-rendszerért is felelt – írja a tényfeltáró blog.

1999-ben, jóval azelőtt, hogy a Shell peren kívül megegyezett volna a Saro-Wiwa családdal, Kapitány a Figyelőnek még részletesen mesélt arról, hogyan vett át egy 5000 fős tüntető tömegtől petíciót, amely a Shell nigériai környezetpusztítása ellen tiltakozott. Két évvel később, a Figyelő 2001-es különszámában a történet már tovább színeződött: Kapitány ekkor azt állította, hogy sikeresen „leszerelte” a kivonuló tömeget, mégpedig azzal, hogy a tiltakozók brit vagy holland menedzsert vártak, ám helyettük egy magyar lépett eléjük.

Ma már tudjuk: a nigériai tiltakozások végét nem egy karizmatikus menedzseri fellépés hozta el, hanem az, hogy a katonai diktatúra kivégeztette Ken Saro-Wiwát és társait.

Amikor Gulyás Márton a Partizánban szembesítette Kapitányt a Shellhez köthető emberi jogi visszaélésekkel, konkrétan utalva a nigériai botrányra, Kapitány egyfelől nem említette meg, hogy az érintett időszakban Afrikában dolgozott regionális vezetőként. Másfelől határozottan azt állította, hogy ezekbe a folyamatokba nem látott bele, mivel ő „csak” a kereskedelmi területért felelt.

Amit én láttam, tehát amibe én beleláttam, az a kereskedelem volt. Kereskedelemért felelős alelnök voltam.

A probléma csupán annyi a tényfeltáró blog szerint, hogy Ken Saro-Wiwa kivégzésekor Kapitány István nem kereskedelmi alelnök volt, hanem a Shell dél-afrikai régiójának vezetője, és a Figyelőnek adott interjúban is beszélt arról, hogy petíciót vett át a nigériai események miatt. Ez önmagában nem bizonyítja, hogy Kapitány Istvánnak tudomása lett volna a nigériai események részleteiről, ugyanakkor regionális vezetői pozíciója alapján nem zárható ki, hogy rálátása lehetett a vállalat afrikai működését érintő konfliktusokra.

A történet végére már csak egy apró kontraszt marad: miközben a Shell működését évtizedeken át súlyos környezeti és emberi jogi vádak kísérték, Kapitány István karrierje és vagyoni helyzete láthatóan ezt nem igazán sínylette meg. A Tűzfalcsoport szerint legalábbis erről tanúskodik az a közösségi oldalon megosztott fotó, amin egy luxusjacht látható. 

Borítókép: Magyar Péter új embere akkor dolgozott a Shell afrikai vezetésében, amikor a céget súlyos vádak érték (Fotó: AFP)

add-square Bajnai embere a Tiszában

Feltámad az SZDSZ: Kóka Jánossal pózolt nemrég Magyar Péter új embere

Bajnai embere a Tiszában 8 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknémetország

Nehéz lenne vitatkozni

Bayer Zsolt avatarja

Schiffer Andrásnak igaza van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu