Luxusjacht, botrány és Afrika – Magyar Péter új embere mindent visz

Afrika, kivégzések és környezetpusztítás

A Shell múltját súlyos morális terhek árnyékolják be. A vállalat neve elválaszthatatlanul összeforrt Ken Saro-Wiwa nigériai író és aktivista, valamint nyolc társa 1995-ös kivégzésével. Korabeli sajtóbeszámolók és nemzetközi jelentések szerint Saro-Wiwa és társai tömegmozgalmat szerveztek a Shell környezetpusztító tevékenysége ellen az olajban gazdag Niger-deltában, különösen a gázégetés miatt.

A tiltakozások a Shell számára kényelmetlenné váltak. A nigériai katonai diktatúra végül kivégezte az aktivistákat, hivatalosan azzal a váddal, hogy erőszakot szítottak. Az ügy jogi értelemben csak 2009-ben zárult le, amikor a Shell peren kívüli megállapodást kötött Ken Saro-Wiwa családjával, és 15,5 millió dollárt fizetett ki. A vállalat soha nem ismerte el jogi felelősségét, a kifizetést azonban nehéz nem legalább erkölcsi beismerésként értelmezni – fogalmaz a Tűzfalcsoport.

A Niger-deltában több mint negyven éve jelen lévő Shellt helyi és nemzetközi szervezetek többször vádolták meg súlyos környezetpusztítással, területkisajátításokkal, valamint azzal, hogy a helyi ellenállást állami erőszakszervezetek bevonásával törte le. Dokumentumok szerint a brit és holland anyavállalat Londonban és Hágában végig tudott az eseményekről, és stratégiai irányító szerepet játszott. Az Amnesty International később több ezer oldalnyi belső irat, tanúvallomás és kormányzati dokumentum alapján arra jutott: a Shell működése összefonódott a nigériai állam által elkövetett súlyos emberijog-jogsértésekkel.

És ki vezette ekkor a Shell dél-afrikai régióját? Kapitány István.

Ő 1993-ban került Afrikába, először a Shell South Africa kereskedelmi osztályvezetőjeként, majd egy évvel később regionális igazgatóként. Korabeli sajtócikkek szerint Johannesburgban dolgozott, és a franchise-rendszerért is felelt – írja a tényfeltáró blog.