Luxusjacht, botrány és Afrika – Magyar Péter új embere mindent visz

Bár a napokban különösen Balatonkeresztúron nem cseng jól a nemzetközi energiaszolgáltató vállalat neve, Magyar Péter nemrég diadalittasan jelentette be, hogy „beszervezte csapatába” Kapitány Istvánt, a holland alapítású globális energiavállalat, a Shell volt alelnökét – számolt be róla a Tűzfalcsoport.
Ma hosszan egyeztettem gazdasági és energetikai kérdésekben Kapitány Istvánnal, a valaha volt legmagasabbra jutó magyar üzletemberrel
– fogalmazott Magyar Péter. A dicséret nem alaptalan – írja a tényfeltáró blog. Kapitány István 37 éven keresztül dolgozott a Shellnél, ebből tíz évet globális alelnökként. A világ egyik legnagyobb mobilitási üzletágát irányította: félmillió munkavállalóval, 85 országban, több mint 45 ezer kereskedelmi egységgel. Magyar Péter ennél azonban többet nem árult el a közös terveikről. A Tűzfalcsoport viszont utánanézett annak, hogy mit is csinált Magyar Péter új embere annál a – környezetbarátnak aligha nevezhető – multinacionális óriásvállalatnál, amelynek a felső vezetéséhez tartozott. Az összefüggések pedig finoman szólva is érdekesek.
