Orbán Viktor: A végén mindannyian magyarok vagyunk + videó

Bajnai GordonTisza PártSoros GyörgyMagyar Péter

Kocsis Máté: Magyar Péter legújabb igazolását nem kell agyonmagyarázni

Kocsis Máté szerint nem kell magyarázni, hogy a ma bejelentett Orbán Anita egy Bajnai Gordon udvartartásához tartozó ügynök.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 11:24
Gratulálok Magyar Péter legújabb igazolásához – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője jelezte: nem kell agyonmagyarázni senkinek, hogy a ma bejelentett Orbán Anita egy Bajnai Gordon udvartartásához tartozó ügynök, külföldi lobbiszervezetének egyik fontos vezetője, együtt ülnek egy liberális külpolitikai intézet igazgatóságában. 

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A frakcióvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy Orbán Anita és Bajnai Gordon közösen visznek egy nemzetközi hálózatot, magukat think tanknek nevezik, jelenleg erős ukrán fókuszú lobbival. Az irodájuk Pozsonyban, Bécsben, Kijevben, Brüsszelben és Washingtonban van.

Továbbá ő a globalista hálózatok üdvöskéje, az idősebb Soros embere, aki az ifjabb Sorossal közösen tagja az európai külkapcsolatok tanácsának

– emelte ki Kocsis Máté. Hozzátette: lehet, hogy Magyar Péter rá gondolt, amikor azt mondta, hogy Soros-ügynökökkel van körülvéve.

Orbán Anita egy igazi internacionalista kiszolgáló, Soros és Bajnai embere, aki tökéletesen illeszkedik egy Brüsszelből irányított bábkormányhoz, hiszen a nemzeti szempontok nagyívben kerülik el fantasztikus személyiségét – mutatott rá.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, Magyar Péter bemutatta Orbán Anitát, mint a Tisza külügyi vezetőjét, így egy újabb, a globalista baloldalhoz és Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vezető került pozícióba. Mint ismert, Orbán Anita jó pár éve igazgatósági tag az egyik legismertebb ultraliberális biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben-Bajnai Gordonnal együtt. Ezen túl olyanokkal került egy társaságba a Soros-család által alapított European Council on Foreign Relationsben, mint Soros György, Alex Soros, vagy éppen a (baloldalhoz) guruló dollárokról is ismert Korányi Dávid és persze Bajnai Gordon.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

