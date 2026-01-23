farkasházytisza pártmagyar pétergyűlölet

A baloldali gyűlöletkultúra ikonja mellett mosolygott a Tisza jelöltje

Farkasházy Tivadarral pózolt a Tisza veszprémi jelöltje egy minapi eseményén. Forsthoffer Ágnes ezzel erős üzenetet küldött a szavazóknak, hiszen a humorista neve elválaszthatatlanul összefonódott a patrióta kormányzat és a nemzeti politika elleni gyűlölettel. A baloldali elit évenkénti dzsemborija, a Szárszói találkozó házigazdájaként is ismert Farkasházy a Heti Hetes egyik alapembereként lett igazán megosztó, miután a társaival együtt több mint másfél évtizeden keresztül becsmérelte a Fideszt, függetlenül attól, hogy az kormányon volt vagy ellenzékben.

Munkatársunktól
2026. 01. 23. 20:29
Az egyik legszélsőségesebben kormányellenes baloldali megmondóemberrel pózolt a Tisza Párt alelnöke és képviselő-jelöltje. Forsthoffer Ágnes – akit a Veszprém központú egyéni választókerületben indítanak Magyar Péterék – a Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést a minapi balatonfüredi pultozásáról, ahol a Heti Hetes egykori alapemberével látható, amint mosolyogva kezet ráznak.

 

Több évtizednyi gyűlölet

A mintegy tucatnyi szimpatizáns közül Forsthoffer senki mással nem lépett hasonlóan közeli, személyes interakcióba a képek tanúsága szerint. Ami azért is figyelemre méltó, mert az erősen megosztó Farkasházy neve gyakorlatilag a patrióta kormányzat és a nemzeti politika elleni gyűlölet szinonimájává vált. Az RTL Klubon sugárzott Heti Hetes című műsorban több mint másfél évtizeden keresztül heti rendszerességgel becsmérelte a Fideszt, függetlenül attól, hogy az kormányon volt vagy ellenzékben.

A részben általa alapított Hócipőben szintén évtizedek óta gúnyolódnak előszeretettel fideszes és más jobboldali politikusokon, sokszor obszcenitásba hajló ízléstelenséggel. Farkasházyt a 2010 előtti balliberális kormányokhoz is szoros szálak fűzték: a humorista balatonszárszói nyaralója éveken keresztül szolgált a baloldali elit éves találkozójának helyszínéül. 

A visszatérő vendégek között vezető politikusok – például Gyurcsány Ferenc, Horn Gyula, Medgyessy Péter és Demszky Gábor – mellett a kulturális-szellemi holdudvar olyan meghatározó alakjai szerepeltek, mint Konrád György, Bródy János vagy éppen Kéri László, aki időközben a Tisza Párt egyik első számú védnökévé avanzsált.

 

Farkasházy mint gardedám

A Tisza kampányának ismert az a bizarr jellegzetessége, hogy Magyar Péter rejtegeti a jelöltjeit, még nyilvánosan megszólalni is csak ritkán engedi őket. Feltehetően a jelöltek csak kontrollált körülmények között jelenhetnek meg, s ez nyilván így lehetett a Forsthoffer füredi pultozása köré kerített eseményen is. Az pedig elég beszédes, ha Farkasházyt a pártvezetés is egyfajta gardedámként jelölte ki – vagy hagyta jóvá – a jelölt mellé.

Mindennek fényében ironikus, hogy Forsthoffer több olyan szófordulatot is használt a bejegyzésében, mintha folyamatos, napi kapcsolatban állna a helyiekkel: „A leghasznosabb dolog, amit el tudok képzelni, az a közvetlen párbeszéd az emberekkel. Önökkel, Veletek!” Valamint: „Jó látni, hogy újra van lelkesedésünk véleményt formálni, együtt gondolkodni. Szinte minden témát érintettünk: közlekedés, egészségügy, vállalkozói lét.”

 

Leszerepelt jelölt

Arról, hogy Forsthoffer Ágnes mennyire találja meg a közös hangot a helyi lakosokkal, a 2024-es önkormányzati képviselő-választáson elért eredményét érdemes megnézni. Akkor – még Tisza-logó nélkül indulva – a szavazatoknak nem egészen 18 százalékát sikerült begyűjtenie, ami csak a negyedik helyre volt elegendő.

 


Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

