Elképesztő luxusban él a Tisza Párt új alelnöke

A nemzetközileg akkreditált pénzügyi elemzői diplomás Porcher Áronnak a vagyonnyilatkozata szerint egyébként egy 48 és egy 94 négyzetméteres budapesti lakása és három vidéki ingatlana van. A befektetési szakember 15 millió forintos megtakarítást is magáénak tudhat, és összesen 99 milliós hitelt törleszt.

Magyar Péter

A Tisza Párt vezetője sem panaszkodhat, ha a lakókörnyezetéről van szó. A politikus abban a Kútvölgyi úton található ingatlanban él, amelyet évekkel ezelőtt akkori feleségével, Varga Judittal vásárolt. A válás után azonban Magyar Péteré lett a háromszobás, 141 négyzetméteres ingatlan.

Magyar Péter budai vityillója (Fotó: Havran Zoltán) Ez már nem a Gellért-hegyi lakás, amit ajándékba kapott (Fotó: Havran Zoltán)

Ugyanakkor az, hogy valójában mekkora Magyar Péter vagyona, az átláthatatlan uniós vagyonnyilatkozati rendszer miatt nem nyilvánvaló. A politikus – saját bevallása szerint – 2019 júniusa és 2022 februárja között havonta 3,5 millió forintért töltötte be a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatói tisztségét. Ugyanitt igazgatósági tag is volt másfél évig, havi négyszázezer forintért. De az utóbbi években Magyar kapott pénzt a Hiventures Zrt.-től, a Hodler Alapkezelő Zrt.-től és a MBH Bank Nyrt.-től is. A Közút Zrt.-nél és a Volánbusz Zrt.-nél betöltött igazgatósági tagként Magyar Péter másfél év alatt, 2022 augusztusa és 2024 februárja között, együttesen 12,83 millió forintot vett fel.

A Magyar Nemzet megismerte az ülésekről készített jegyzőkönyveket, azok alapján pedig a politikus lényegében kifizetőhelyként tekintett az állami társaságokra. A Magyar Közútnál huszonkettőből nyolc, a Volánbusznál tizenkettőből négy döntésben nem vett részt. Azokon az üléseken pedig, ahol jelen volt, ritkán kérdezett, gyakorlatilag mindent megszavazott, kevés ötlete pedig csak az utasok helyzetét nehezítette volna. A Volánnál például jegyáremelést szorgalmazott, és felvetette a vonalmegszüntetések lehetőségét is.

A Tisza elnökének tavalyi nyilatkozatából azonban kimaradt, hogy 2022 utolsó hónapjaiban felügyelőbizottsági tag volt a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-ben.

Ez az időszak nemcsak az adott esztendő, hanem az állami tulajdonú cég utolsó hónapjait is jelentette, a társaság ugyanis 2023. január elsején megszűnt.

Mindez nem befolyásolta azt, hogy Magyar augusztus elejétől december 31-ig, azaz öt hónapon át tagja volt a társaság felügyelőbizottságának. A tisztség havi 350 ezer forintot, összesen 1,75 milliót jelentett az EP-képviselőnek.