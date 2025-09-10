Elképesztő luxusban él a Tisza Párt új alelnöke

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Balatonfüreden, egy örökpanorámás villa a hivatalos lakóhelye az Opten cégtár információi szerint a Tisza Párt újdonsült alelnökének. Forsthoffer Ágnes fele részben tulajdonosa a szóban forgó ingatlannak, amely a tulajdoni lap tanúsága szerint egy több mint 1500 négyzetméteres telken található.
A Google maps további információkkal is szolgál az ingatlannal kapcsolatban. Ugyanis pillanatok alatt kiderül az oldal segítségével, hogy egy örökpanorámás, medencés házról van szó, amely a népszerű túrázóhely, a Koloska-völgy szomszédságában található. A telekhatáron pedig több helyen is erdők szegélyezik az ingatlant.
Azonban nem Forsthoffer Ágnes az egyetlen luxuskörülmények között élő tiszás politikus. Amint arról már korábban is beszámoltunk, csodaszép ingatlanok felett rendelkeznek Magyar Péter szavazógépei. A nemrég a politikai pályára lépett képviselők olyan életszínvonalon élnek, amelyet a legtöbb magyar állampolgár nem engedhet meg magának.
Az első tiszás politikus, akinek meglátogattuk az ingatlanát, Kollár Kinga volt. Az uniós források visszatartásáért kampányoló képviselő Gödöllőn, egy nyugodt kertvárosban él a férjével fele-fele arányban birtokolt ingatlanában.
Magyar Péter emberének a vagyonnyilatkozata szerint összesen öt ingatlanja van: Gödöllőn egy 1004 négyzetméteres telken álló 120 négyzetméteres lakóház felének tulajdonosa, Esztergomban egy csaknem 900 négyzetméteres telken található ház teljes tulajdonosa, Budapesten az I. kerületben egy kis, 30 négyzetméteres lakás, valamint a VII. kerületben egy 114 négyzetméteres lakás fele szerepel a nevén. A legkülönlegesebb azonban egy madeirai nyaraló, amely Funchalban található, és 104 négyzetméteres lakóterülete van.
A vagyonnyilatkozata szerint Kollár Kingának jelentős pénzügyi megtakarításai és befektetései is vannak.
Ezek között megtalálható csaknem 150 millió forintnyi részvény- és befektetési portfólió, valamint hetvenmillió forintnyi bankbetét. Emellett egy 2005-ös BMW 118d típusú autó is szerepel a nyilatkozatban. A képviselő emellett fele részben tulajdonosa a YOLO Services Bt. nevű vállalkozásnak, amelyet saját bevallása szerint szálláshely-szolgáltatásra használ.
Kollár Kingának tehát majdnem hétszázmillió forintos nettó vagyona lehet, miközben arról beszél az Európai Parlamentben, hogy a magyarok életszínvonalának csökkenése erősíti az ellenzéket.
A Meta egykori munkatársa, és Magyar Péter fővárosi közgyűlési képviselője sem veti meg a jó elhelyezkedésű ingatlanokat. A képviselő férjével egy XII. kerületi, kétlakásos luxusingatlanban birtokolja a 146 négyzetméteres, ötszobás lakást, amelyről kiváló panoráma nyílik a budai Várra.
Gémes Szilvia, a Tisza Párt fővárosi közgyűlési képviselője havi bruttó egymillió forintot kap a szervezet HR-vezetőjeként – derül ki a politikus vagyonnyilatkozatából.
Gémes Szilvia a Tisza honlapja szerint fejvadász és kulturális menedzser. Pályafutását balettel és kortárs színházi tánccal kezdte, később saját gyártású produkciókkal foglalkozott. Emellett az elmúlt években üzleti coachként és fejvadászként is tevékenykedett.
Céges érdekeltsége a Plum Art Consulting Kft., amelyben 25 százalékos tulajdoni része van. A Plum Art film- és színházszakmai produkciók készítésével, üzleti együttműködések képviseletével foglalkozik. Érdekesség, hogy a korábban Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányaiban részt vállaló színész, Szabó-Kimmel Tamás Facebook-oldalát is a Plum Art kezeli. Elérhetőségként Gémes Szilvia céges e-mail-címét adták meg.
A Tisza Párt fővárosi képviselője, Porcher Áron Somerville esetében egy furcsaságra lettünk figyelmesek a hivatalos dokumentumok és az Opten adatbázisának böngészése közben. A politikus ugyanis a cégjegyzék szerint egy olyan előkelő, III. kerületi ingatlanba van bejelentve, amely nem szerepel a vagyonnyilatkozatában.
A földhivatali adatbázisból kiderült, hogy a Porcher a főváros egyik legelitebb negyedében, közvetlenül a túraútvonalak mellett, egy csaknem háromezer négyzetméteres telken található luxusingatlanba van bejelentve, amelynek a szülei a tulajdonosai.
A nemzetközileg akkreditált pénzügyi elemzői diplomás Porcher Áronnak a vagyonnyilatkozata szerint egyébként egy 48 és egy 94 négyzetméteres budapesti lakása és három vidéki ingatlana van. A befektetési szakember 15 millió forintos megtakarítást is magáénak tudhat, és összesen 99 milliós hitelt törleszt.
Magyar Péter
A Tisza Párt vezetője sem panaszkodhat, ha a lakókörnyezetéről van szó. A politikus abban a Kútvölgyi úton található ingatlanban él, amelyet évekkel ezelőtt akkori feleségével, Varga Judittal vásárolt. A válás után azonban Magyar Péteré lett a háromszobás, 141 négyzetméteres ingatlan.
Ugyanakkor az, hogy valójában mekkora Magyar Péter vagyona, az átláthatatlan uniós vagyonnyilatkozati rendszer miatt nem nyilvánvaló. A politikus – saját bevallása szerint – 2019 júniusa és 2022 februárja között havonta 3,5 millió forintért töltötte be a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatói tisztségét. Ugyanitt igazgatósági tag is volt másfél évig, havi négyszázezer forintért. De az utóbbi években Magyar kapott pénzt a Hiventures Zrt.-től, a Hodler Alapkezelő Zrt.-től és a MBH Bank Nyrt.-től is. A Közút Zrt.-nél és a Volánbusz Zrt.-nél betöltött igazgatósági tagként Magyar Péter másfél év alatt, 2022 augusztusa és 2024 februárja között, együttesen 12,83 millió forintot vett fel.
A Magyar Nemzet megismerte az ülésekről készített jegyzőkönyveket, azok alapján pedig a politikus lényegében kifizetőhelyként tekintett az állami társaságokra. A Magyar Közútnál huszonkettőből nyolc, a Volánbusznál tizenkettőből négy döntésben nem vett részt. Azokon az üléseken pedig, ahol jelen volt, ritkán kérdezett, gyakorlatilag mindent megszavazott, kevés ötlete pedig csak az utasok helyzetét nehezítette volna. A Volánnál például jegyáremelést szorgalmazott, és felvetette a vonalmegszüntetések lehetőségét is.
A Tisza elnökének tavalyi nyilatkozatából azonban kimaradt, hogy 2022 utolsó hónapjaiban felügyelőbizottsági tag volt a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-ben.
Ez az időszak nemcsak az adott esztendő, hanem az állami tulajdonú cég utolsó hónapjait is jelentette, a társaság ugyanis 2023. január elsején megszűnt.
Mindez nem befolyásolta azt, hogy Magyar augusztus elejétől december 31-ig, azaz öt hónapon át tagja volt a társaság felügyelőbizottságának. A tisztség havi 350 ezer forintot, összesen 1,75 milliót jelentett az EP-képviselőnek.
Érdekeltségeit és ingatlanvagyonát megnézve Magyar Péter adópolitikai szakértője is milliárdos.
A Multifaktoring nevezetű hitelintézet fontos betekintést nyújt Dálnoki üzleti érdekeltségeibe. Ugyanis a tavaly 2,6 milliárd forintos árbevételt realizáló cégben Dálnoki 2007-től 2020-ig volt igazgatósági tag. Emellett Dálnoki felesége egy bizonyos Dálnoki-Bolgár Judit, aki 2009-ben a második leggazdagabb magyar nő címét nyerte el apjával közös vállalkozásában tulajdonolt részesedésének köszönhetően.
Dálnoki-Bolgár Judit édesapa nem más ugyanis, mint a Forbes leggazdagabb magyarokat gyűjtő listájának állandó szereplője, Bolgár György, a Kerox Kft. alapító-tulajdonosa, és egy 74 milliárd forintos vagyon birtokosa.
A Dálnoki–Bolgár házaspár ennek a hatalmas vagyonnak a haszonélvezőjeként jelentős üzleti befolyáshoz jutott. A házaspár a Multifaktoringon és a Keroxon kívül érdekelt még a Budafoki úton található Buda Pláza irodaházban, a Dr. Rose magánklinikában, illetve a Kométa-B ingatlankezelő cégben.
A nyilvántartás szerint Dálnokiéknak három nagy ház és egy lakás is van, illetve volt a nevükön a II. kerületben. Emellett a nem kevésbé exkluzív Perényi úton is felbukkan egy magas színvonalú lakóparki lakás a család érdekeltségében. A nevükre bejegyzett három ház és két lakás együttes értéke a környék négyzetméterárai alapján (jócskán) meghaladja az egymilliárd forintot. Önmagában a jelenleg családi fészekként használt, mértéktartónak legkevésbé sem nevezhető, saját portával ellátott, természetvédelmi övezet mellett fekvő, extrapanorámás villájuk értéke is megközelíti az egymilliárd forintot.
A család bejegyzett ingatlanjai között két lakást is találhatunk, egy II. kerületit, illetve egyet a III. kerület egyik legfelkapottabb környékén, a Perényi utcában. Itt egy garzonlakás is százmilliós tétel.
Dálnokiék tehát egyértelműen illeszkednek a Tisza Párt budai milliárdosokból verbuválódó vezetőségébe. Így, mondhatni, testhezálló, hogy a bérből és fizetésből élőket sújtó adók emeléséről szóló tanulmány elkészítésében aktívan közreműködött.
